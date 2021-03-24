Yeni Dünya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Yeni Dünya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ülkemizde Malta eriği olarak bilinen yenidünya ağacının kökeni hem Çin hem de Japon olmak üzere iki türde varlığını sürdürmektedir. Yenidünya ağacı dalları tüylerle kaplı 10 metreye kadara uzayabilen boyda odunları birçok alanda kullanılan ağaç türüdür.

Yenidünya Ağacı Nedir?

Yenidünya ağacı meyveleri sarı olan ekiminden sonra 2-3 yıl içerisinde meyve verebilen yaklaşık 30 yıl meyve verebilen en uzun ömrü 60 yıl olan bir ağaçtır. Gülgiller familyasından olmaktadır. En fazla meyveyi 20 ile 25 yıl arasında sağlamaktadır. Meyvelerinin sarı olmasından dolayı bazı yörelerde sarıkız olarak isimlendirilmektedir.

Yenidünya Ağacının Latince İsmi Nedir?

Yenidünya Ağacının Latince adı Eriobotrya japonica olarak bilinmektedir. Malta eriği, sarıkız olarak da adlandırılmaktadır.

Yenidünya Ağacının Özellikleri Nelerdir?

Yenidünya ağacı yapı olarak fidan halinde iken dalları tüylü ve esnek bir halde bulunmaktadır. Ağaç geliştikçe dallarındaki tüyler dökülerek esneklik yerini kabuklu sert bir yapıya bırakmaktadır. Yenidünya ağacı boyu 10 metreye kadar ulaşabilmektedir. Ortalama meyve verme süreleri 30 yıl olarak belirlenmektedir. Ortalama uzun ömrü ise 60 yıldan fazla olmaktadır. Yenidünya Ağacının meyve vermesinden sonra yıllanmış ağaçlar daha sonraları müzik aleti yapımında kullanılmaktadır.

Yenidünya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yenidünya ağacı ilkbaharda dikilebilen bir ağaçtır. Yenidünya meyvesinin çekirdeklerinden de yetiştirildiği gibi aşılama yöntemiyle de üretilebilmektedir.

Yenidünya Ağacı Nerede Yetişir?

Yenidünya ağacı daha çok ılıman iklimlerde yetişebilen bir ağaç türü olmaktadır. Soğuk iklimlerde de yeşil olarak kalabilirken meyve verimi soğuk havalarda zarar gördüğü için eksi derecelerde meyve vermemektedir. Ülkemizde deniz kıyısı olan bölgelerde yetiştirilmesi oldukça kolay olmaktadır.

Yenidünya Ağacı Nasıl Yetişir ve Nasıl Budanır?

Ağacın yetiştirilmesi için ilkbaharda toprağa ekimi gerçekleştirilir. Ağacın budanması mart ayında yapılmaktadır. Budama işlemi öncelikle ağacın kurmuş veya büyümesine engel dalların kesilmesiyle yapılırken ağacın görünüşünü destekleyici şekilde taç şeklinde dallar budanıp üzerine aşı macunu sürülmektedir.

Yenidünya Ağacı Yaprak Döker mi?

Yenidünya Ağacının en güzel özelliklerinden bir tanesi de yapraklarının yaz kış yeşil olarak kalmasıdır. Yaprakları gösterişli ve güzel bir görünüme sahiptir. Ağaç Ekim ve kasım aylarında çiçek açmaya başlayarak etrafına hoş koku bırakmaktadır. Yapraklarını dökmemesi sonbahar döneminde çiçek açmaya başlaması ile bahçe düzenleme için kullanılan bir ağaç olmaktadır.

Yenidünya Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Yenidünya ağacı ilkbaharda ekildikten sonra toprağın nemli olması özellikle yaz aylarında nemli bırakılması oldukça önemli olmaktadır. Meyve verme aşamasında düzenli sulama yapılarak ağacın nemliliği sağlanmalıdır. Yenidünya ağacı budama esnasında doğru şekilde budanmalıdır. Ağacın meyve verme ve çiçeklenme dönemlerinde soğuk havaya karşı önlemleri almak meyve kalitesi açısından bakımı için gereklidir.

Yenidünya Ağacının Faydaları Nelerdir?

Yenidünya ağacı meyveleri a vitamin bakımından zengin olmaktadır. İçerisinde b ve c vitamini açısından oldukça faydalı olan bir besin kaynağı olarak yer almaktadır. Yenidünya meyvesi içerisinde şeker miktarının da yüksek ölçüde bulunduğu bilinmektedir.

Yenidünya Ağacı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yenidünya ağacının meyvesinin faydalarının yanında ağacın yaprakları da içeriğinde tanen maddesi bulundurduğu için halsizlik, toksinlerden kurtulma ve ferahlık hissi vermektedir. Sıcak suyla demlenilerek kullanılmaktadır.

Yenidünya Ağacı Ne İşe Yarar? Nerelerde Kullanılır Ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Yenidünya ağacı bahçe ve dış mekanlarda her daim yeşil kalma özelliği ile tercih edilmektedir. Yenidünya meyvesini sağladığı gibi görüntü olarak da özellikle sonbaharda çiçeklenmeye başlaması cezbedici özelliklerinden olmaktadır.

Yenidünya ağacı meyvesi için üretilen bir ağaçtır. Üretimi ve satışı yapılan bir ağaç olarak birçok bitki üretici tarafından tercih edilmektedir. Üretilerek çoğaltılmasının diğer bir nedeni ise 2 yıl içerisinde meyve verebilme özelliği olmaktadır.

Meyve bahçelerinde kullanıldığı gibi dış mekan düzenlemede de kullanılması yaygın olan bir ağaç çeşididir. Yenidünya ağacı meyve verme süresinden sonra da yaşamaya devam edebilmektedir. Yenidünya ağacının odunundan müzik aletleri üretilebilmektedir. Çeşitli aksesuar yapımı da yenidünya ağacının gövde kısımlarından üretilebilmektedir.