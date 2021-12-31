Yengeç Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Yengeç Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar,

2021 yılı boyunca hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz ya da sizi engellediği düşündüğünüz konularda yoğun bir mücadele verdiniz. Belki sağlık problemleri çok zamanınızı aldık belki de ilişkilerde yorucu zamanlar geçirdiniz. Şimdi engellerin ardından düzlüğe çıkıyorsunuz. 2022 yılı size bu anlamda yeni bir rota belirliyor. Bu rotanızı diğerlerinden daha çok sevmeniz için gökyüzü sizi destekleyecek. Bu desteklerin ilki 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeniay! Oğlak Yeniay’ı ile gündeminiz ilişkilerinizle şekillenecek.

Hayatınıza dahil olacak yeni insanlarla birlikte hem sosyal hem de duygusal anlamda oldukça besleyici ve yenilikçi bir yıla giriyorsunuz. Bu yenilikler bir evlilik, bir ortaklıkla yaşantınıza dahil olabilir. Güdülerinizle hareket etmek yerine sağduyu ve otokontrole daha çok önem vermelisiniz. Para ve ekonomi açısından en dikkatli olmanız gereken aylar ocak ve şubat ayları olacak. Buna çok dikkat edin. Burada yatırım yapmak ya da bir şeyler almak adına çok doğru bir zaman değil.

17 Ocak Yengeç Dolunayı! Yeniden başlatıyorsunuz. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz.

Hayatınızla ilgili fark etmediğiniz her şey ile yüzleşiyorsunuz. Olaylara ve insanlara bakış açınızda kendinize yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Kararlarınızı alırken artık mantığınızın daha ağır basması gerektiğini anlıyorsunuz. Aile hayatınızda aldığınız bazı yaralar bundan sonrası için ne yapmanız gerektiği konusunda size rehber oluyor. Bu durum ikili ilişkilerinize olan yaklaşımlarınıza da etki edecektir.

Boğa ve Akrep burcundaki güneş ve ay tutulmaları sizleri yeniden tasarlıyor!

Boğa ve Akrep aksında ilerleyecek Ay Düğümleri, istek ve arzularınızı gerçekleştirmek adına önemli bir sürece sizi dahil ediyor. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Hayattaki asıl amacınızın ya da varmanız istediğiniz nokta konusunda bir farkındalığa erişebilirsiniz. Bu da size, becerilerinizi ne yönde kullanacağınızla ilgili ipuçları veriyor. Doğru bir iz sürme ile kendinize, kendi mutluluğunuza yönelmeniz an meselesi olabilir. Bu senenin en güçlü ve başlatıcı yönü çizenleri sizler olacaksınız.

Tutulmaların 5.ve 11.evinizde olması kariyerinizin artık daha yaratıcı yönünde olacağınızı gösteriyor. Bu seneki kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek adına güçlü ve saygın kişilerle ortaklık kurabileceğiniz ya da onlardan destekler alabileceğiniz bir dönem. Sizler için her ne kadar ev, yuva aile terimleri daha ön planda konuşuluyor olsa da kariyer hayatınızın hep önemli bir noktası olarak durur. Çünkü sizler bu alanda zaten belli bir başarıya sahip kişilersiniz.

Bu yıl belkide yaptığınız işlerle yeteneklerinizi ve gerçek başarılarınızı keşfedeceksiniz. Ortaklıklarınız sınanırken, güçlü devam eden ortaklık ilişkilerinizde de önemli pozitif gelişmeler olabilir. Ya da ortağınızın ticari hayatını ilgilendiren bir konu gündemde olabilir. Kariyerinizde sorun yaşadığınız ve bununla ilgili sorumluluk almak istemediğiniz bir yolculuk içindeyseniz birden büyük sorumluluklar alarak hayatın gerçekleriyle de yüzleşebileceğiz güzel bir zaman dilimi olabilir. Sakın bu sorumluluklardan kaçmayın ve sadece çalışın. Olaylara bakış açınızda oldukça dönüşüm gösterirken baskıcı ve olayların tüm süreçlerini elinizde tutmak isteyen kontrolcü yapınızda da bazı değişimler olabilir. Yaşamı artık daha hafif ve eğlenceli yönünden yakalamak isteyeceksiniz. Geçtiğimiz yıllarda birçok ciddiye aldığınız konuyu bu yıl o kadar fazla önemsemiyor olacaksınız.

Mars ikizler burcunda 5 ay kalacak! Mars gerilemesi 30 ekim sonrası başlıyor!

Bu noktada çok temkinli olmalısınız. Mars sizin 12.evinizde hareket edecek. Bazı durumları ve konuları gizlilikle götürmek sizi yorabilir. Duygusal dünyanız ya da gizli yürütmek zorunda kaldığınız bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Burada nasıl ilerleyeceğinizi pek bilmiyor olsanızda oldukça heyecan verici bir durum içine çekileceksiniz. Âdeta bundan sonra yaşantınızda olmak istediğiniz kişi veya yerin alt yapısını oluşturduğunuz bir yerdesiniz. Bu süreçte diz,menüsküs ve bel fıtığı gibi ağrılara dikkat etmelisiniz. Buradan bazı operasyonlar geçirmeniz gerekebilir. Bunlarla ilgili en ufak belirtilerde ciddiye alarak kendinizle ilgilenin. Çünkü 30 Ekim civarında Mars’ın geri hareketiyle bunlar daha fazla ortaya çıkabilir. Aynı zamanda iş ortamanızdaki yeni değişimler şaşırtıcı olacaktır.Burada yöneticilerinizin birden görevden ayrılması ya da çalıştığınız yerlerin sorumluluklarının sizde olması gibi konular gündeminizde olabilir.

16 Mayıs Akrep’te Ay Tutulması ile finansal kazançlarınız artıyor!

Yaptığınız bir proje ya da önemli bir iş bu zamanlarda vurgu kazanıyor. Bu başarı sizlerin bu kadar hızlı elde edebileceğinizi düşündüğünüz bir şey olmayabilir ama bu dönemde daha güçlü bir başarı getirecektir. Sürekli zor durumlar içerisinde olduğunuzu düşünmek kendinizi geliştirmenizi manipüle eder. Hayatın bir denge hali olduğunu unutmayın. Bu yıl vereceğiniz her mücadele sizi geleceğe güvenle taşıyor olacaktır. Böylece sizi rahatlatacak, gerçekçi bir bakış açısına sahip olacaksınız.

Bugüne kadar yaşantınız ve aşk konusunda hep mantıklı seçimler içinde olmuş olabilirsiniz. Düzeninizin bozulmaması, mantığınızın önüne herhangi bir duygunuzun geçmemesi gibi konularda kendinizi sürekli zorlamış olabilirsiniz. Bu yıl Aşk’ın önüne geçemeyebilirsiniz. Bunun için kendinize kızmak yerine izin vermelisiniz. Sevmek ve sevilmek adına ne kadar geç kalındığını aslında bugüne kadar sevmediğinizi bu yıl içinde keşfedebilirsiniz. Belkide kendinizle tanıştığınız yıl olarak tanımlayabiliriz. Eğlenceye hazır olun.

Yılın ikinci yarısı Jüpiter balık süreci sizi yurtdışına taşıyacak!

Anlam arayışınız size beklentilerinizin üzerinde fırsatlar verebilir. Artık gerçekten şanslı olduğunuzu düşündüğünüzü hissedebilirsiniz. Bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmek, sizi doğruya götüren önemli bir etken olacaktır. Doğru bilinen yanlışlarınız olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Sanki iş hayatınızda basiretiniz bağlanmıştı ve ne yapmanız gerektiğini bilemiyordunuz. Şimdi her şey değişim gösteriyor olacak.

Yeni inandığınız şeyler sizi yeni bir noktaya taşıyacak.Neye inandığınız ve bunun sizi neye dönüştürdüğünü görüyorsunuz. Kendinizi mental olarak destekleyeceğiniz yeni insan ve mekanlar bu yıl hayatınızı fazlasıyla meşgul edebilir. Bu meşguliyetin sizi memnun edeceği detayını kaçırmamalısınız. Bir eğitim fırsatı ile tanışabilirsiniz. Önemli yer değişiklikleri ve bağlantılar gündeme gelebilir. Yurtdışında iş yapıyorsanız belkide farklı bir dilden ya da ülkeden biriyle ilişki başlatabilirsiniz.

2022 Yengeç

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Koç,boğa ve Oğlak

Yılın en başarılı ayları: Mart, mayıs, ağustos

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ocak, şubat, ekim ,kasım, aralık

Ocak: Aşk seni etkisi altına alıyor ve şans kalbine ödül olarak yansıyor. Yıldız gibi parlayacaksın. Ama senin de kendine destek olman, bazı sabit düşüncelerinden kurtulman gerekiyor. Sezgilerin güçleniyor, kendini ve hedeflerini yansıtmak için bu gücü kullanmalısın. Zor günlerin sonuna geldin artık.

Şubat: Mirasla ilgili konuların varsa buna yoğun tempo harcayabilirsin. Akrabalarınla iletişim kurmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaksın. Güvenini maddiyata bağlamamalısın. Endişelerinden ve gereksiz yüklerinden kurtulmayı dene, sana asıl refahı sağlayacak olan budur.

Mart: Bir değişikliği seni bekliyor, taşınabilirsin. Senin için geride bırakmak zor olsa da yeni bir hayata başlamak istiyorsun. Hadi kurtul eskilerden, yürümeye devam et ve hayatın keyfini çıkar.

Nisan: Arayışların son bulabilir ve o çok istediğin değişiklik gerçekleşebilir. Bu süreç sancılı olsa da ailenden alacağın destek seni ayağa kaldıracaktır. Her şey netleşiyor, açığa çıkıyor ve sen de eteğindeki taşları dökmeye başlıyorsun. Ama kırılmanın ne olduğunu bilen biri olarak, senin de kırmaman gerekiyor.

Mayıs: Arınıyor, yüklerinden kurtuluyorsun. Değişim sana beklemediğin bir yerden gelebilir. Geçmişi geride bıraktığını ilk defa bu kadar derinden hissedebilirsin. İlişkiler konusunda fazla hassasiyet gösterebilirsin. Tutkularını kontrol altında tutmanda fayda olacaktır.

Haziran: Sağlığına dikkat etmelisin. Diyet ve beraberinde gelen kilo kaybı sağlığını tehdit etmeyecek şekilde olmalı, susuz kalmamaya dikkat etmelisin. susuz kalmamaya özen göstermelisin. Bir yeri toplarken başka bir yerden dağılmaman için kendinle, bedeninle, koşullarınla uyum içinde hareket etmen büyük önem taşıyor.

Temmuz: Bazı sorumlulukları üstlenmen ve inisiyatif alman gerekebilir. Günlük yaşantında daha fazla konuyla ilgilenebilirsin. Bu yoğunluk sana ne istediğini, ne yapman gerektiğini gösterecek nitelikte olabilir. Tüm ilişkilerinde önemli değişikliklere gidiyorsun.

Ağustos: Bağımsızlığını ilan etmeye hazır mısın? Yakın çevrenden uzaklaşmak isteyeceksin. İletişim kurduğun herkesle arana bir mesafe getirebilirsin. Ama seni yoran konularda tek başına mücadele etmek için kendini zorlama, gerektiği yerde profesyonel destek almayı dene!

Eylül: Yıkılıp yıkılıp küllerinden yeniden doğduğun bir aydasın. Yaşadıklarından anlam çıkarmayı bırakıyorsun, çünkü olacak olan olduğuna ikna oluyorsun. Kendini bir karar verme mecburiyetinde hissetme. Doğru kişi ve doğru hissin ne olduğunu anlaman biraz zaman alabilir.

Ekim: Öfkeni geleceğini şekillendireceğin bir enerji olarak kullanmayı tercih etmelisin. Sıkışıklığın seni duygusallığa itebilir ama varış noktanın ne olduğunu unutmamalısın. Kendinden, hedeflerinden vazgeçme. Evren sana isteklerini vermek için hazır, sen evinde bir bebek sesi duymaya ne kadar hazırsın?

Kasım: Maddi problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsin. Beklenmedik aksiliklerin yaşanması planları alt üst ediyor. Eğer bir b planın varsa, bu süreç seni o kadar da çok yormayacaktır. Kontrollü olman, krizleri kolay yönetmeni sağlayabilir.

Aralık: Bazı gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Ama sen dedikodulara mahal ve fırsat vermeden sadece kendinle ilgilenmelisin. İkili ilişkilerinde bir düzen arayışına girebilir, bazı defterleri kapatabilirsin. Yılı büyük finallerle kapatıyorsun.