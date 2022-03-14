Yengeç Burcu Hangi Grup? Yengeç Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Astroloji de burçların gruplara ayrılmasının nedeni benzer özellikleri barındırmaları olmaktadır.

Yengeç Burcu Hangi Gruptur?

Yengeç burcu grubu su olan bir burçtur. Yengeç grupları diğer gruplardan farklı olarak su grubunu temsil eden burçlar oldukları için yengeç ile ilişkilendirilmektedirler.

Yengeç Burcu Grubu Ve Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcu su grubuna dahil olan bir burçtur. Su grubunda bulunan diğer burçlar gibi benzer özellikleri bulunmaktadır. Yengeç burçları kendi hayatlarında istediklerini yapma özgürlüğünü taşıyan ve kendi yeteneklerinin farkında olan burçlardandır. Yengeç burçları insan ilişkilerinde oldukça başarılı ve girişken olmalarının yanında yalnız kalmaktan da hoşlanan burçlar arasında bulunmaktadır.

Yengeç burçları spiritüel konulara meraklı doğa -üstü konulara ilgi duyan ve kendilerinde şifa ı özellikler bulunduğuna inanan kişilerdir. Hayatlarını idealleri uğruna yaşamayı seven ve ev hayatlarında çok başarılı burçlar arasında bulunmaktadır.

Yengeç burçları tutumlu olmalarının yanında yenilikçi özellik de göstermektedir. Özellikle yaşam alanlarına çok severek özen gösteren kişilerdir. Yengeç burcu özellikleri daha çok sezgisel olan ve duygusal yapıları daha önde olan kişilikler olarak bilinmektedir.