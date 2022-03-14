Yengeç Burcu Hangi Element? Yengeç Burcu Elementi Nedir

Yengeç burcu insanlarının elementi su olup grupları da su grubudur.

Yengeç Burcu Hangi Element?

Astrolojide 12 burç vardır. Bu 12 burç da 4 gruba ayrılmıştır. Bu gruplar "element"lere göre ayrılmaktadır. Tıpkı doğada olduğu gibi hava, su, toprak ve ateş grubu elementleri vardır. Yengeç burcunun elementi sudur. Yengeç burçları su grubuna mensup burçlardandır.

Yengeç Burcu Elementi ve Özellikleri Nedir?

Yönetici gezegeni ay ve elementi su olan yengeç burçlarının su grubunda yer alan diğer burçlarla ortak bazı özellikleri vardır. İşte su elementi bir burç olan yengeç burçlarının bazı özellikleri şunlardır:

Yengeç burcu insanları evlerine bağlı ve yuvalarına çok düşkündür.

Yengeç burçlarının olumsuz yönleri ise kuşkuculuklarıdır.

Yengeç burcu insanlarının kendine acıma meyilleri vardır.

Yengeç burçlarının olumsuz bir özellikleri de sabit olmamaları ve verdikleri sözlerinde durmamalarıdır.

Yengeç burçlarının zayıf karakterli olmaları bir diğer olumsuz yönleridir.

Yengeç burcunun bir diğer olumsuz yönü de kıskanç oluşudur.

Yengeç burcu insanı çok beceriklidir.

Yengeç burcu insanının ana ve baba yönü çok gelişmiştir.

Yengeç burcu insanları merhametlidir.

Yengeç burcu insanı ısrarlıdır.

Yengeç burcu insanı yuvasına bağlıdır.