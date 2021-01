Yengeç Burcu Hangi Ay? Yengeç Burcu Tarihleri Ve Günleri

Sakarlıkları ile meşhur, duygu dünyaları hızlı bir şekilde değişim gösteren Yengeçler, çevrelerine karşı oldukça duyarlı ve hassas insanlardır. Sorumluluklarının bilincinden olan Yengeçler, aynı tutumu sevdiklerinden de beklerler. Alıngan yengeçler, müziğe ve dinsel konulara ilgi duyarlar. Duygularını çoğu zaman iç dünyalarından gizlemekten hoşlanırlar. Gizemli ve çekici olmak onlara göredir. Yönetici gezegenleri Ay olan Yengeçler, negatif ve dişi niteliklerine haizdir. Uğurlu taşları inci, karşıt burçları ise oğlaktır. Metalleri ise gümüştür.



Yengeç Burcu Hangi Ay?



Yaşamları süresince hassas bir mizaçları olan Yengeç burçlarının doğum günleri, sahip oldukları kişisel özellikler kadar merak ediliyor. Bu konuda belirtmek gerekir ki Yengeç burcu kişilerin, doğum günleri yaz ayları. Yengeç burcu kişiler haziran ve temmuz aylarının bir bölümünü kapsıyorlar. Özel günlerinde hatırlanmak isteyen yengeçlerin yakın arkadaşı ya da akrabası iseniz mutlaka onun doğum gününün not etmeli ve kesinlikle unutmamalısınız. Yaz aylarında doğdukları için sıcakkanlı insanlar olup bu özellikleri büyük sempati kazanmaktadırlar.



Yengeç Burcu Tarihleri ve Günleri



Burçlar ve tarihleri açısından bir inceleme yapıldığında 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelenler Yengeç burcuna haiz kişilerdir. Sabırları ve sevdiklerini koruyan özellikleri ile yakınları için çok değerli insanlardır. Hayatlarında yer edinen, değer verdikleri kişilere karşı her zaman iyi niyetli yaklaşımlar gösterirler. Yönetici gezegenleri Ay'ın değişken hali de onların ruhi hallerinde zaman zaman dalgalanmalara neden olmaktadır.



Yengeç Burcu Kadını ve Erkeği Özellikleri Nelerdir?



Yengeç burçları genel olarak orta boylu ve beyaz tenli kişilerdir. Beslenme düzenlerine her zaman dikkat etmeleri gereken bir burçtur. Özellikle ilerleyen yaşlarda sağlıkları açısından düzgün beslenme onların mutlaka dikkat etmeleri ve özen göstermeleri gereken bir alan olmaktadır. Oğlak burcu ile pek anlaşamazlar. Güven ve saygı hem yengeç kadını hem de erkeği için son derece önemlidir. Aile hayatlarında bu kavramların yer almasına çok özen göstermektedirler.



Yengeç burcu kadını, ev hayatını sever. Macera yaşanacak bir kadın değildir. Sadakat ve bağlılıktan hoşlanır. Kırılgan ve hassas bir yapısı vardır. Aldatılmayı kabullenmez. Bazen hırçın tavırlar sergileyebilir. Kendisine emir veren erkeklerden hoşlanmaz. Anaç bir mizaçları vardır. Kendilerine kol kanat geren güçlü erkekleri beğenirler ve partner olarak seçerler.



Yengeç burcu erkeği, aile ve sosyal yaşantısında sevilen ve aranılan erkeklerdir. Aile kavramına değer verirler. İyi bir baba ve eş olurlar. Çevresine faydalı olmak isteyen iyi niyetli insanlardır. Bazen bu özellikleri menfaatçi insanlar tarafından kullanılmalarına ve iyi niyetlerinin suistimal edilmesine yol açabilmektedir.