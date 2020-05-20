Yengeç Burcu Çocuğu

Bir günde değişik duygular içerisinde bulunabilen küçük Yengeçler, sevdikleri insanlara karşı iyi davranır ve onları fazla yormaz. Sevilmek isterler ama sevmedikleri insana tahammül edemezler. Bitmez tükenmez bir iştaha sahiplerdir. Rahat bir koltuk veya küvette uzunca bir süre oynayabilirler.

Yengeç burcu çocuklar için sert tavır sergilememeniz çok önemli. Sert tavırlar çocuğu içine kapatacağı gibi dış dünyayla ilişkisini de zedeleyecektir. Yeteri kadar sevgi görerek büyümüş olan yengeçler dünyaya karşı daha güven dolu ve sevecen bir yaklaşım sergilerler. Gürültü ve sese karşı hassastırlar. Kendini resim veya müzik yoluyla anlatmaya çalışırlar.