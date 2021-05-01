Yelken Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Yelken (Barış) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Şekli yelkene benzediği için Yelken Çiçeği olarak adlandırılmakla beraber verdiği huzurla Barış Çiçeği adını da hak etmektedir. Halka arasında daha çok Barış Çiçeği olarak bilinen Yelken Çiçeği narin bir gövdeye sahiptir. Ancak onun bu narinliği bakımının zor olabileceği gibi bir his yaratmaktadır. Fakat durum bu kadar da vahim değildir.

Yelken Çiçeği Nedir?

Yelken çiçeği, spathiphyllum türü ev bitkilerinin genel adı olarak ifade edilmektedir. Barış çiçeği ya da barış zambağı şeklinde de adlandırılmaktadır. Yalnızca bir taçyapraktan oluşmaktadır. İlk başlarda sarı bir renge sahip olsa da sonraları gittikçe beyazlaşmaktadır. Yaprakları ise önceden açık yeşilken zamanla koyulaşmakta olduğu görülmektedir.

Yelken Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Yelken çiçeğinin bulunduğu toprak devamlı nemli olması gerekmektedir. Toprağın kurumasına müsaade edilmemelidir. Dolayısıyla yazın sıcak olan aylarda sıklıkla sulanması tavsiye edilmektedir.

Kışın ise haftada 1 ya da 2 defa sulama yapılması yeterli olmaktadır. Diğer yandan çiçeklenme zamanı olarak bilinen ilkbahar ve sonbaharda çiçeklenmeye başlamasın arzulandığında sulamayı azaltmak gerekmektedir. Sulama sıklığını toprağın kurumasına göre ayarlamak en uygunu olmaktadır. Sonuç olarak toprak kurudukça su vermelidir.

Çiçeklenme döneminde bu sulamayla eğer daha az ışık alan bir yere taşınırsa hızla sonuç alınabilmektedir. Sulama düzeni ve ortamı farklılaşan bitkinin iki haftada çiçeklendiği görülmektedir. Ancak çiçeklendikten sonra eski düzene devam etmek gerekmektedir.

Yelken çiçeği yer değişimini sevmeyen bir bitkidir. Bundan dolayı saksı değişimini 2 ila 3 yılda bir yapılması uygun olmaktadır. Bu çiçeğin kökleri çok hassastır. Bu nedenle büyük saksılar onun için pek uygun değildir. Dolayısıyla büyümesi nedeniyle saksı değişimi yapılacak olursa sadece eski saksının bir numara büyüğü seçilmelidir. Saksı değişiminde en uygun dönem ilkbahardır.

Yelken Çiçeği Nasıl Ekilir?

Tohum ekimi hazırlanan turba kompostosuna tohumun yerleştirilmesiyle olmaktadır. Bu işlem Şubat ayında yapılmaktadır. Tohumun ekildiği kasalar sıcaklığın 21-24 derece ve nemin yüzde 75- 85 arasında olduğu bir ortamda tutulmalıdır. Çıkmaya başlayan fidanlar Mart’ta kasanın içinde seyreltilmelidirler. Ekim ayında ise kasalardaki fidanlar saksılara taşınmalıdır.

Yelken Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Yelken çiçeğinin çoğaltılması tohum, doku kültürü ya da bölme yoluyla yapılmaktadır. Tohum yoluyla olan yöntem yukarıda açıklanmıştır. Doku kültürü yoluyla yapılan çoğaltım mikro çoğaltım tekniği kullanılarak yapılmaktadır.

Yelken Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Yelken çiçeğinin tohumu çiçeğin hemen altında bulunmaktadır. Çiçeğin altındaki bu tohumlar mısır şeklinde bir görünüme sahiptirler.

Yelken Çiçeği Nasıl Sulanır?

Yukarıda yelken çiçeğinin bakımına ilişkin açıklamalarda yer verildiği gibi bu çiçek suyu çok sevmektedir. Bu nedenle yazın sıklıkla sulamak gerekmektedir. Kışın ise haftada 1 ila 2 defa sulamak yeterlidir. Çiçeklenme zamanı sulama sıklığını azaltmak daha çabuk çiçek vermesini sağlamaktadır.

Evde Yelken Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yelken çiçeği evde yetişen bir bitkidir. Bu anlamda yetiştirilme konusunda bir sorun bulunmamaktadır. Ancak ticari anlamda bu işi yapmak isteniyorsa ev ortamının biraz büyük olmasına gerek duyulabilir.

Yelken Çiçeği Anlamı

Yelken çiçeği adı doğrudan bir anlam içermemektedir. Ancak çiçeğin şekli yelkene benzediği için bu adı aldığı belirtilmektedir. Ayrıca bu çiçeğe verilen diğer ad Barış Çiçeğidir. Bu da çiçeğin görünümünün insana huzur vermesinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

Yelken Çiçeği Latincesi

Yelken çiçeğinin Latincesi spathiphyllum olarak bilinmektedir. Halk arasında spaty olarak da ifade edilmektedir.

Yelken Çiçeği Özellikleri

Çabuk bir biçimde büyüyen ve muhteşem bir görünüme sahip bu çiçek huzur veren duruşuyla insanları kendine çekmektedir. Barışın da simgesi olan beyaz ona çok yakışmaktadır. Belki de Barış Çiçeği adını bundan hak etmektedir. Çoğunlukla kapalı salonlarda dekorasyon amacıyla yetiştirilmektedir. Bu nedenle ev ortamı onun için uyum sağlamada zorlanmayacağı bir mekândır. Diğer yandan mevsim değişimlerine kendini çok rahat bir biçimde uyumlaştırmaktadır. Çiçeğini barış ilkbahar ile sonbahar ayları içinde açmaktadır.

Yelken Çiçeği Faydaları

Yelken çiçeği NASA tarafından ortam temizleyici olarak önerilen çiçeklerden biri olarak bilinmektedir. NASA havadaki 5 kimyasalın temizlenmesi hususunda Yelken Çiçeğinin önemli derecede etkisi olduğunu belirtmektedir. Bu beş madde amonyak, benzen, formaldehit, ksilen ve trikloretilen olarak sıralanmaktadır.

Yelken Çiçeği Hikâyesi

Yelken çiçeğinin hikayesi olarak bir hikaye seçilecekse o da adından kaynaklı olabilir. Öncelikle bu çiçek yelkene benzediği için bu adı almıştır. Ancak bir adı daha bulunmaktadır. O da barış çiçeği ya da barış zambağıdır. Bu anlamda affedilmek için bu çiçeğin hediye edilmesi ince bir anlam içermektedir.