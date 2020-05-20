Tırnak Kırılması Neden Olur?

Normal tırnaklar %18 oranında su içerirler. Uzun süre su içinde tutulduklarında bu oran yükselir ve tırnaklar yumuşak bir vaziyet alır. Su içeriği azaldığı zaman, tırnakların gevrekleştiği görülür. Tırnakların kırılganlığı özellikle sıcak sudan kaynaklanabilmektedir. Bundan dolayı, kırılgan tırnakları bulunan bir hastanın değerlendirilmesi sırasında onun hobileri ve mesleği de dikkate alınmalıdır.

Tırnak kırılmasının en önemli sebebi, tekrar tekrar su ile ıslanıp arkasından kuruma olayıdır. Diğer bilinen sebepler; yaşlanma, gebelik, egzama, sedef, liken ve saç kıran gibi dermatolojik hastalıklar; travma, damar hastalıkları, kansızlık, demir ve vitamin eksiklikleri, endokrinolojik hastalıklar ve A vitamini türevi ilaçların kullanılmasıdır. Ayrıca, çevresel faktörler de tırnaklarda kırılmaya sebep olabilir: tırnaklara oje ve aseton uygulanması, protez tırnak kullanımı, tırnakların asit ve alkali ajanlar ile temas etmesi gibi. Tırnak koparma ve tırnak yeme alışkanlığı gibi psikolojik rahatsızlıklar da tırnaklarda kırılmayı artırır. Bu sebeplere bağlı olabileceği gibi tırnaklarda kırılmanın altta yatan bir sebebi olmayabilir. Tırnaklarda kırılma şikayeti olan kişilerin, çevresel risk faktörleri yok ise tiroid hormonlarına ve kan demir düzeylerine baktırmaları faydalıdır.

Bu rahatsızlığın önüne geçebilmek için altta yatan sebepler tedavi edilmelidir. Deterjanlar, asitler, alkaliler, iş/hobi ile alakalı temas eden maddeler ve ellerin ıslak kalma süresi azaltılmalıdır. Tırnak yeme veya tırnak koparma gibi alışkanlıkların önüne geçmek amacıyla psikolojik destek alınması uygundur. Kalıcı oje, protez tırnak uygulamaları, uzun süreli çok katlı oje ve aseton kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Tedavide tırnaklar mümkün olduğu kadar kısa kesilmelidir. Tırnaklara özel besleyici, nemlendirici cila ve kremler uygulanabilir. Biyotin takviyesi alınması da tırnak sağlığı için faydalıdır.

Doç. Dr Zekayi Kutlubay

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi