COVID-19 Deri Belirtileri

Koronavirüs hastalığı sıklıkla ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri göstermektedir. Ciddi vakalarda ise zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği gelişmekte ve hatta ölüm ile sonuçlanmaktadır. Soğuk algınlığı ve grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı, kas ve kemik ağrıları, tat ve koku kaybı, yorgunluk, gözlerde kızarıklık, ishal de görülebilir.

Peki deri belirtileri görülür mü? Evet bu hastalıkta aynen diğer viral hastalıklarda olduğu gibi deri belirtileri görülebilmektedir. Çoğunlukla deri belirtileri hastalık başladıktan sonra ortaya çıkar. İtalya'dan yayınlanan bir çalışma %20 hastada deri belirtilerinin olduğunu bildirmektedir. Biz, Cerrahpaşa Hastanesi'nde Covid nedeniyle yatan hastaların deri bulgularını takip edip topluyoruz, amacımız bulgularımızı yurtdışında yayınlamak.

Covid-19 hastalığında görülen belli başlı deri bulguları aşağıdaki gibidir.

1- Ürtiker (Kurdeşen): Tüm vücutta yaygın, kaşıntılı, kırmızımtrak şişlikler şeklinde ortaya çıkabilir. Bölgesel olduğu gibi yaygın da olabilir. Çok kaşıntılıdır, 24 saatten az bir sürede söner fakat akabinde tekrar çıkar. Eğer ateşle beraber kurdeşen varsa Covid açısından dikkatli olunmalıdır.

2- Chilblain (Yalancı soğuk yanığı): El ve ayak parmaklarının uçlarında sınırlı canlı kırmızı ya da mor renkte döküntüler vardır.

3- Kızarıklıklar: Tüm vücutta yaygın ya da bölgesel olabilen uzun süre devam edebilen pembe-kırmızımsı döküntüler.

4- Parmak uçlarında gangrenler: Hastalıkta trombus/emboli denilen pıhtı ve pıhtı atmalarından dolayı uçlarda doku nekrozları, gangrenler görülebilir. Yer yer ülsere, siyah kabuklu yaralar gelişir.

5- Su toplayan kabarcıklar: Su çiçeği benzeri kabarcıklar, kızarıklık ya da sivilce benzeri belirtiler olabilir.

Sadece bu belirtilerin bir kısmı varsa, hastalar endişeye kapılmasınlar. Ama beraberinde özellikle ateş, öksürük vs varsa doktora danışmalarında fayda var.

Doç. Dr Zekayi Kutlubay

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi