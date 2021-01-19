Saçlarınız Bu Ara Haddinden Fazla mı Dökülüyor?

Strese bağlı saç dökülmesi ve incelmesi, özellikle COVID-19 döneminde birçok insanın karşılaştığı bir durum ancak yeterince tartışılmıyor. Eğer sizin de saçlarınız özellikle banyodan sonra açılmıyor ve haddinden fazla dökülüyorsa siz de aynı sorun baş göstermiş olabilir. ABD’de bu sorun yüzünden Vegamour ve Nutrafol gibi ürünler çılgınca trend oluyorsa nedeni çoğunluğun bu problemi yaşıyor olması. Kafa derisinin ön ve tepe kısımlarında ortaya çıkan saç sorunu için ilk ve en önemli adım bir dermatoloğa görünmeniz.

Telogen effluvium, geçici ve strese bağlı olduğu için saç dökülmesinden farklı olan başka bir saç dökülmesi şeklidir.

Deniz kolajeni, zerdeçal ve yosun...

En başından itibaren bir profesyonel ile çalışmak, etkisiz ürünlere veya saç dökülmenizin arkasındaki nedenleri hedeflemeyen ürünlere para ve zaman kaybetmenizi önlemeye yardımcı olabilir. Bu problem karşısında hızlı çözüm almak istiyorsanız aramanız gereken bileşenler arasında mutlaka deniz kolajeni, zerdeçal, yosun, at kuyruğu yer almalı. Bu yapı taşları adı da verilen bileşenler, saç büyümesi için yapı taşları sağlamaya yardımcı olur. Dışarıdan takviye alacaksanız bunların içinde de mutlaka A, C, D vitaminlerinin yanı sıra çinko ve selenyum da olmalı. Montgomery Dermatology’den Rina Allawh, bu içerikleri randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak denediklerini ve sonuçların muhteşem olduğunu söylüyor.

Elbette minoksidil içeren ürünler de strese bağlı saç dökülmelerinde çok işe yarıyor. Ama o kadar işe yarıyor ki vücudun diğer bölgelerinde de kıllanma artışı olabiliyor. Bu yüzden Dr. Allawh, bu tip içeriklerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Alınması gereken önlemler;

-Saçınızı sıkı sıkı toplamayın. Hatta sıkıntı basmazsa gece bile açık bırakıp yatın.

-Köpüren şampuan iyi değildir. Bu sadece fazla sülfat içerdiğini gösterir. Siz en iyisi Ph değeri 5.5 olan ürünleri tercih edin.

-Saçınızı fön gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

-Saç kremi uygulayın ama asla saç derisine değdirmeyin.

-Gün içinde sprey, jöle, köpük kullandıysanız o akşam mutlaka saçınızı yıkayın.

-Kan testi yaptırıp değerlerinize baktırın.

-Hiçbir şey yapamıyorsanız saç köklerini nemlendirmek için asit oranı düşük zeytinyağı ve badem yağı ile maske yapın. İki saat beklettikten sonra yıkayın.

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