Kara Kışı Ruhumuz Sever Ama Cildimiz Asla!

Cildimiz suyu içimizde tutan bir bariyerdir. Bu nedenle kuru ve soğuk havalarda su buharlaşmadan çıkar, gider. Kışlık cilt bakımı, bariyeri güçlendirmeyi ve proaktif olmayı gerektirir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde antibakteriyel sabunlardan uzak duramıyoruz ama en azından kremsi temizleyicileri tercih etmeliyiz.

Yağlarla gelen nem

Dışarıda donarken evde uzun ve sıcak bir duş almak cazip geliyor olabilir ancak bu, cildinizin ihtiyaçlarının tam tersi bir harekettir. Sıcak su, cildinizden doğal yağları soyar ve ekstra kurumasına neden olur. Bunun yerine, ılık suyla kısa sürede, Isana Duş Yağı ile duş almalı, küvet keyfini rafa kaldırmalısınız. Ve geceleri cilt bakım rutininize (tüm vücut için) bir yağ eklemelisiniz.

Cildinizi geceden mühürleyin

Yağ sadece uyurken onarıcı büyüsünü kullanacak, aynı zamanda cildinize koyduğunuz her şeyi mühürleyip, sabaha kadar güvenle kilitleyecektir.

Aynı işlemi yüzünüz için de yapmalı, organik nar çekirdeği yağı, badem yağı ve E vitamini içeren yüz bakım yağlarını avucunuza alıp, iki elinizin arasında ısıtmalı ve aktif bileşenleri uyarmak için yüzünüze bastırmalı ve 30 saniye bu şekilde tutmalısınız. Bu uygulama katmanlı ürünleri cildinizde daha derine itmenizi sağlar.

Nemli derilerle soğuğa çıkmayın

Ellerinizi, yüzünüzü yıkadıktan sonra iyice kurumadan dışarı çıkmamalısınız. Nemli cilt ile soğuk havaya çıkmak daha fazla parçalanmasına neden olur. Tıpkı kuruyan dudaklarınızı yaladıktan sonra daha kötü olması gibi. Mümkünse duş aldıktan hemen sonra nemlendirici uygulayıp yeterince kuru ve dinlenmiş bir ciltle dışarı çıkmalısınız. Haftada bir yapacağınız peeling uygulaması için ise kış aylarına özel olarak krem formunda hassas temizleyicileri seçmeli, yüzünüze güneş kremi uygulamadan dışarı çıkmamalısınız.

Omega 3 desteği

Tüm dermatologlar, Omega-3 gibi yağ asitlerinin esnek bir cilt için çok önemli olduğunu söylüyor. Diyetleriniz dengeli değilse yani haftada iki kez somon gibi yağlı balık tüketmiyorsanız her gün Omega 3 Balık Yağı almalısınız.