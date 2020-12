Kalbiyolojik Ailelere Destek Olmanın Yolları

Oggusto’nun kurucusu Özlem Güsar Kırmızı Çocuklar Derneği için yılbaşı hediyeleri kampanyası dizayn edince haberim oldu dernekten. Kurucusu tasarımcı Simay Bülbül. Babasının vefatından sonra Darülaceze’de bulmuş kendini. Gönüllü Anne olmak istiyorum deyince tek soruları “Her zaman vakit ayırabilecek misin?” olmuş. İki sene boyunca her salı Darülaceze’nin kapısındaymış gerçekten de. Her hafta kurumdaki çocuklarla oynayabilmek için aktivite düşünmüş, oyunlar tasarlamış ve tüm gününü orada geçirmiş. Sonra koruyucu annelik serüveni başlamış Bülbül’ün. Canı gibi sevdiği oğlu Yaşar’a anne olduktan sonra hamile olduğunu öğrenmiş. Şimdi her iki çocuğunu da büyütüyor ve biyolojik annelikle kalbiyolojik annelik arasında hiç fark olmadığını anlatıyor herkese.

Bülbül’ün Kırmızı Çocuklar Derneği’ni kurması da koruyucu annelik sonrasına rastlıyor. Derneğin esas misyonu kimsesiz çocuklara aile olmak, aile bulmak. Songül Öden oyunlarından kazandıkları ile destek olmuş, sanatçılar sergileriyle derneği yaşatmaya çalışmışlar. Çocukların hayatlarını sürdürebilmeleri için eğitim bursu veriyor, Kırmızı Karavan’larında çocuklar için tasarım ürünler üretip satışa sunuyorlar. Amaçları çocukların daha iyi koşullar altında, toplumsal sorumluluğu gelişmiş bireyler tarafından sorumluluk altına alınmasını sağlamak.

Evli ya da bekar herkes koruyucu aile olabilir!



Türkiye genelinde aile koruması altındaki çocuk sayısı 6 bin civarında. Dünyada koruyucu annelik oranı yüzde 77 iken biz de çok düşük. Örneğin İstanbul’da sadece 431 aile koruyucu statüsünde. Eğer kendinizde koruyucu aile olacak gücü bulamıyorsanız bile Kırmızı Karavan’la ya da vereceğiniz düzenli burslarla derneğe destek olabilirsiniz.

Evli ya da bekar, düzenli gelire sahip herkes koruyucu aile olabilir, yuvalarını, sofralarını ve kalplerini bir çocuğa açabilir hatta giderleri için devletten destek de alabilirsiniz.

Adeta hayat mentoru gibi çalışan Özlem Güsar’ın bu yılbaşı başlattığı çalışma çok anlamlı. Instagram’da çalışmanın detaylarını inceleyebilir, Güsar’ın izinden farklı, yeni fikirlerle kalp gözünüzü açık tutabilirsiniz.