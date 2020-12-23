Belirsiz Geleceğin Tek Çıkışı Sanatla Uğraşmak...

1930'larda İtalyan fütüristler, mutfağın çelikle tatlandırılacağı bir gelecek bekliyorlardı. Bunu hayata geçirmek için bir 30 yıl daha beklemeleri gerekti. İtalyan fütüristlerin gelecek okur yazarlığından bugüne, UNESCO’nun yeni düzenlediği zirvenin konusu geleceğin 'hayal etme kapasitesi' ve dünyayı alçakgönüllülükle yeniden şekillendirmekti. Fütürizm savaş olmaktan, gelenek düşman olmaktan çıkmak zorunda ve iyi sanat gelecek okuryazarlığının gizli silahı olma yolunda.

Örneğin önümüzdeki yıl mayıs ayında San Francisco Modern Sanat Müzesi'nde büyük bir retrospektifin konusu olacak olan Fluxus öncüsü Nam June Paik'in fütüristik sanatını düşünün. 1960'ların başında Paik, insanların ekrandaki görüntülerle etkileşime gireceğinin televizyonların kitle iletişim araçları haline geleceğinin öngörüsünü kurmuştu.

Sosyal medyanın atası

Etkileşimler, çağdaş standartlara göre ilkeldi, çoğunlukla katot ışınlarının mıknatıslarla manipülasyonunu içeriyordu ancak Paik, sonunda herkesin medya içeriğinin yaratılmasına ve tüketilmesine doğrudan katılma olasılığını ortaya koymuştu. Sosyal medya etkileşimi bile Paik’in öngörüsüydü.

Yakın bir zamanda kavramsal tasarımcı Shahar Livne, atık plastik ve melez bir malzeme olan plastiglomeradan nesneler yapmaya başladı. Livne’in el yapımı plastiglomera kapları, petrol bazlı ürünlerin artık üretilmediği ve plastiklerin hayatımızdan çıktığı bir gelecek öngörmek için tasarlandı. İsraf ve arzunun fiziksel olarak yan yana gelmesi, gelecek ve geçmişle iç içe geçmiş ilişkiler ağımız hakkında sorular uyandırıyor.

Sanatla tanışmanın ve kendini tanımanın tam zamanı!

Gelecek herkesin sanat düşünmesiyle değişecek diyor UNESCO. İnsanların kolektif bir değişim yaratabilmek için sanatla daha çok uğraşmaları gerekiyor bu durumda. Seramik, çini, resim, müzik, ahşap oymacılığı gibi kendinize bir hobi bulmanız hem insanın değişimi, hem toplu bilinç oluşturulabilmesi için neredeyse bir zorunluluk.

Sanat, olası geleceklerle boğuşmak için daha pozitif bir gelecek ihtimali yaratıyor. Tüm affedilemez kusurlarına rağmen Fütüristler, sanatın günlük yaşamdaki yeri konusunda haklıydılar. Sanat okuyup, yazmak, sanatın bir ucundan tutmak belli ki tahminlerin çok ötesinde sonuçlar doğuracak.

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