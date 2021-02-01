Turuncu Meyvelerin Faydaları

PORTAKAL

Kış meyvelerinin başında gelen portakal turunçgillerden biridir. İçerdiği betakaroten pigmenti meyveye kırmızı-turuncu rengi veren pigmenttir. Spesifik kanser türlerinden koruyucu etki gösterir.

Yapısında bulunan bir diğer pigment olan laykopen ise servikal, prostat, mide, akciğer kanserlerine karşı koruyucu özellik gösterir. Ayrıca bu pigment korner kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Portakal aynı zamanda C vitamininden zengin besinlerden biridir.

C vitamini;

Kan damarlarının kuvvetli olmasını sağlar.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu enfeksiyondan ve bakteri toksinlerinden korur.

Kanser, katarakt, kalp-damar hastalığı riskini azaltır.

Bazı vitaminlerin (tiamin, riboflavin, pantotenik asit, A ve E vitamini), demir ve kalsiyumun vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Özellikle demir eksikliği anemisi olan hastalarda, demir içeriği yüksek besinle (ıspanak, et, tavuk, yumurta gibi) beraber alındığında, demirin hücre içine girmesini kolaylaştırır. Demir emilimini arttırarak kansızlığı önler. Kalsiyum emilimini arttırarak kemik ve diş sağlığında da etkili olmuş olur.

MANDALİNA

Yapısında bulunun kuarsetin pigmenti sayesinde antienflamatuar etki gösterir. Nezle, grip gibi enfeksiyonlara karşı korur. Kalp-damar hastalıklarını önleyici özellik gösterir.

Portakal gibi C vitamini bakımından zengin kaynaklardan biri de mandalinadır.

Antioksidant kapasiteyi arttırır. Böylece antikanserojenik ve antiviral etki gösterir.

GREYFURT

Beta karoten içeren meyvelerden bir diğeri olan greyfurt içerdiği laykopen pigmenti sayesinde servikal, akciğer, mide, prostat kanserlerine karşı koruyucu etki gösterir.

Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar.

İlaç besin etkileşimi olduğu için, özellikle kemoterapi-radyoterapi alan hastalarda, organ transplantasyonu (karaciğer-böbrek) olan hastalarda, kolesterol ilacı ve antihipretansif ilaç kullanan hastalarda kullanılması uygun değildir.

İdrar söktürücüdür.

LİMON

Turunçgillerden olan limon; portakal, mandalina gibi diğer turunçgillere nazaran daha ekşidir. Sitrik asit içeriği 220 olan limon greyfurta göre 2 kat daha fazla sitrik asit içerir.

Ekşilik; asit grubunun yapısına, pH’ya, titre edilebilir asitliğe, ortamın tampon özelliklerine, şeker gibi başka bileşiklerin varlığına bağlıdır.

C vitamini dışında A ve B vitamini içerir.

KAMKAT

Doğu Asya ve Çin’de doğal olarak yayılış gösteren çalı biçimindeki kamkat; portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller familyasının meyvesidir.

C vitamini içeriği yüksek olan kamkat güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeni ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içermektedir. Aynı zamanda A ve C vitamini, niasin ve folat da içermektedir. 20 gr’ı 9 mg omega-3, 24 mg omega-6 içermektedir.

Antioksidant ve önemli yağ asitlerini içermesinden dolayı, kalp sağlığı için güvenilir bir meyvedir. Kabuğu ile tüketildiği için, yüksek oranda posa alımı sağlamaktadır böylece bağırsak hareketlerini arttırmaktadır. Yüksek posa içiriğinden dolayı, kolesterol düşürücü etkisi vardır.

PEPİNO

Lif içeriği oldukça fazladır, 100 gr pepinoda 1-1,5 gr lif bulunmaktadır. Yüksek lif düşük kolesterolü sağlamak için oldukça önemlidir. Yüksek lif içeriği kan şekerini düzenler. Beta karotenden de oldukça zengin olan pepino bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.