‘Turp Gibi Olmak’ İçin Turpu Beslenmenizden Eksik Etmeyin!

Kırmızı, siyah ve beyaz olarak turplar renklerine göre sınıflandırılabilir. En az turp kadar faydalı olan turpun yapraklarıdır. Özellikle kalsiyum içeriği oldukça yüksektir. Kemik erimesi olan bireylerin tüketmesi önerilir. Yaşlılarda genellikle kabızlık şikayeti de görüldüğünden hem lif içeriği yüksek olması, hem de yüksek kalsiyum içermesinden dolayı turp ve turp yaprağı çok iyi bir tercih olacaktır.

Sadece kalsiyum değil, aynı zamanda iyi bir potasyum, çinko, demir, magnezyum ve fosfor kaynağıdır.

Turp, A, B ve C vitaminlerinden oldukça zengindir. Özellikle yapısındaki antosiyaninler sayesinde, antioksidan etki göstererek, kansere karşı koruyucu etki sağlar. Kalp sağlığını korumaya yönelik de etki gösterir.

Kırmızı turpun yapısında bulunan laykopen, kalp sağlını koruyucu kolesterol ve tansiyon düşürücü etki sağlamaktadır.

Kırmızı turpta bulunan bazı enzimler ve lignin sayesinde, vücutta oluşabilecek çeşitli mutasyonlara karşı, koruyucu özellik gösterdiği bilinmektedir. Böylece antioksidan özellik gösterdiği düşünülmektedir.

Vücuttaki pürin metabolizmasını hızlandırarak, kanı alkali tutarak, idrar atımını hızlandırır. Böylece gut hastalarının kullanabileceği bir sebze olarak tanımlanmaktadır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde de iyi bir ödem gidericidir. Vücuttan fazla suyun atımını kolaylaştırır.

İçerdiği sülfürlü bileşikler sayesinde, gastrointestinal sistemi korumaya yardımcıdır. Özellikle karaciğer yağlanması, sarılık durumlarında karaciğeri korumak adına siyah turp önerilmektedir. Çünkü içerdiği kükürtlü bileşikler safra kışını hızlandırmaktadır.

Yüksek posa ve fitoestrol içermesi kolesterol düşürücü etkisini arttırmaktadır. Aynı zamanda tansiyon düzenleyicidir. Özellikle düşük glisemik indekse sahip olması, diyabet hastaları için iyi bir salata tercihi olmasını sağlamaktadır.

B grubu vitaminler ve folattan zengin olması sayesinde homosistein yapımında rol oynayan vitamin gruplarını içerdiğinden, kalp sağlığını koruyucu etki göstermektedir.

100 gr. turp yaklaşık 40 kalori sağlamaktadır. Lifli olduğundan oldukça doyurucu bir yanı vardır. Dolayısıyla zayıflama hastalarının, ara öğünlerde yediği küçük bir kase yoğurtlu-turp salatası oldukça doyurucu, kan şekerini ayarlayan, tansiyonu düzenleyen bir ara öğün olacaktır. Ana öğünlerde, ızgara etin yanında tüketilen bir turplu mevsim salata da hem demirin emilimini arttıracak hem de idrar söktürücü etkisiyle ödem atımında yardımcı olacaktır. Turplu salatalarda eklenen yağ özellikle A ve K vitaminin emilimini kolaylaştıracaktır.

Yoğurtlu turp salatası

1 orta boy kırmızı turp

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Rendelenmiş turpun üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın, üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin.

Turp salatası

4-5 adet küçük kırmızı turp ya da 1 adet siyah turp

1 küçük boy havuç

1 demet roka

Yarım kırmızı pancar

2 dal yeşil soğan

Tüm bu malzemeleri ince ince kıyıp karıştırın.

Öksürüğü engelleyen turp tarifi

1 adet siyah turp

Bal

Siyah turpun içini oyun. Oyduğunuz siyah turpun içine bal koyun ve 24 saat derin kasede veya bardağın içinde bekletin. 24 saat bekledikten sonra balla beraber turptan akan sıvıyı içerek öksürük şikayetinizden kurtulabilirsiniz.