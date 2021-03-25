Şişmanlığı Düzeltmek İçin Hazırlanan Zayıflama Programları 3 Yaklaşım İçerir
"Zayıflama programlarında yer alan genel doğrular ve örnek beslenme programı..."
Zayıflama programlarında yer alan genel doğrular;
Diyetteki enerjiyi sınırlama,
Beden hareketlerini arttırma,
Olumsuz davranışları değiştirmedir.
- Zayıflama, bireyin olumsuz olan davranışlarını, olumluya doğru değiştirici nitelikte olmalıdır. Diyetisyen tarafından öğretilen sağlıklı beslenme bilgilerinin, davranışa yansıması gerekmektedir.
- Öncelikle 3 ana öğün atlanmamalıdır. Mutlaka kahvaltı edilmelidir. Ara öğünler, ana yemekten 3,5 saat sonra olmalıdır. Çünkü yiyecek tüketimini sınırlandıran leptin hormonu 3,5 saat sonra salgılanmaktadır. Leptin, beyindeki iştah merkezine dur komutunu verir. Ana yemeklerden 3,5 saat sonra ara öğün yapın.
- Meyve vitamin ve lif kaynağıdır. Fazla tüketimi pankreası yorabilir. Meyve tüketimine dikkat edin, günde 3 porsiyondan fazla tüketmeyin.
- Meyve suyu, şekerli su demektir. Lif içeriği yoktur. Bekletilerek içilen meyve suyunun vitamin değeri de oldukça düşmektedir. 1 su bardağı portakal suyu için 3 adet portakal sıkılmaktadır. Bu da günlük 3 adet olan meyve hakkınızı içerir. Zayıflamak isteyenler, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketin.
- Beslenme programlarında protein olmazsa olmazdır. Sindirim sistemini daha uzun süre çalıştırır. Böylece metabolizmayı hızlandırır. Yumurta, süt, peynir, yoğurt, et, tavuk, balık ve kurubaklagiller protein kaynaklarıdır. En az iki ana öğünde mutlaka protein tüketin.
- Omega 3 elzem yağ asididir. Vücutta üretilmez, bu sebeple dışarıdan alınması zorunludur. Beslenme programına mutlaka eklenmelidir. Somon balığı, ceviz, fındık, badem ve semizotu en önemli kaynaklarıdır. Haftada 3 gün balık tüketin.
- Beslenmenize probiyotikleri ekleyin. Sindirim ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir.
- Ananas tüketin. Ödem atmanıza yardımcı olacaktır (özellikle özel günlerinizde). İçerdiği bromelin sayesinde yağ yakımını hızlandırır.
- Kendinize zaman ayırın ve fiziksel aktivite yapmayı ihmal etmeyin.
- Tuz tüketimini azaltın. SALTürk (Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması) çalışmasında, Türkiye’de kişi başına düşen tuz tüketimi yaklaşık 18 gr olarak bulunmuştur. Bu oldukça yüksek bir değerdir. Yapılan çalışmalarda günde 5 gr ve altında tuz tüketiminin, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının %20 azalttığı kanıtlanmıştır. (5 gr tuz = 5 silme çay kaşığı tuzdur). Yemeklerinize tuz yerine mide şikayetiniz yoksa baharat ekleyin. Böylece sindirim ve metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.
- Kilo takibinizi yaparken, haftada 1 kere sabah aç karınla tartılın.
- Su içmeyi unutmayın. Su, toksik maddelerin vücuttan atımını, metabolizmanın çalışmasını ve vücut ısısı denetimini sağlamaktadır.
- Her gün lif içeriği yüksek besinler tüketin. (sebze, meyve, kurubaklagiller, tahıl ürünleri, kuruyemişler)
- Sabah kral gibi, akşam ise fakir gibi yemek yemeyi ritüel haline getirin.
- Unutmayın; zayıflamak için ne bir sihirli değnek ne de mucizevi bir ilaç vardır. Doktorunuzu ya da diyetisyeninizin önermediği hiç bir suplemanı (bitkisel dahi olsa) kullanmayın.
Örnek beslenme programı (mutlaka kişiye göre hazırlanmalıdır)
2 litre su tüketiniz.
SABAH:
- Şekersiz çay
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta
- 1 orta boy kase yeşillik(roka, tere, maydanoz, nane)—üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirilsin
- 3 adet kuru kayısı
- 1 ince dilim tam buğday unu ekmeği(25gr)
ÖĞLEN:
- 1 Kase mercimek çorbası
- 120 gr ızgara veya haşlanmış veya fırında pişirilmiş et ya da balık
- Semizotu salatası
ARA: (3,5 saat sonra)
- 3 tam ceviz içi
- 1 su bardağı kefir
AKŞAM:
- 8 Yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
- 2 dolu yemek kaşığı probiyotik yoğurt
- 3 yemek kaşığı bulgur pilavı
ARA: (3,5 saat sonra)
- 1 dilim ananas
Not: Eğer akşam yemeği geç saatte yeniyorsa, meyve, kahvaltıdan sonraki 3,5 saatte tüketilmelidir. Haftada 3 gün 40 dakika aralıksız egzersiz ya da yürüyüş yapınız. Yemeklere asla ekstra tuz atmayınız. Baharat ekleyebilirsiniz.