Kırmızı ve Mor Meyveler

Vücudumuzda besinlerin oksijen kullanarak enerjiye çevrilmesi sırasında serbest radikal adı verilen metabolik atıklar ortaya çıkar. Serbest radikallerin hücrelere saldırarak hasar meydana getirmesini oksidatif stres olarak tanımlamak mümkündür. Oksidatif stres sonrası bağışıklık sistemi zayıflar. Bu durumla baş edebilmemiz için antioksidan içeren besinlere ihtiyacımız vardır.

Antioksidanlar, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudumuzu koruma ve bağışıklığı güçlendirme çabasındadır. Antioksidan maddelerden oldukça zengin oldukları için, oksidatif hasarı ortadan kaldırarak, hücre ve damarlardaki hasarın önüne geçerler. Yabanmersini, böğürtlen, ahududu, çilek bu gruba girmektedir. Kan basıncını düşürücü, kalp damar sağlığını koruyucu, insülin direncini kıran, antitümörojenik etkileri vardır.

Çilek: Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir. İçerdiği flavanoidler sayesinde kanserden koruyucu etki gösterir. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur. 150 gr çilek 48 kaloridir. Kalori içeriği düşük olması sebebiyle kilo vermek isteyenler için iyi bir tercih olacaktır.

Vişne: Düşük kalorili bir meyvedir. İçerdiği antosiyanin sayesinde, antioksidan özellik göstermektedir. İçindeki melatonin sayesinde, kan beyin bariyerini hızlıca geçerek, nöron/sinir sisteminde etkilidir. Uykusuzluk ve baş ağrılarını hafifletmeye yönelik faydaları bulunmaktadır.

Kırmızı üzüm: İçerdiği resveratrol (antioksidan) sayesinde dolayı kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir. Kansızlık durumunda, iyi bir ara öğündür.

Ahududu/Frambuaz: C, E ve K vitamini, folik asit, potasyum, bakır, mangan mineralleri, lif açısından zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Kalp sağlığını koruyucu ve kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Böğürtlen: Böğürtlenin içinde bulunan ellagik asit, antioksidandır. Böğürtlenin en önemli etkisi cildi gençleştirmesi ve hücre yaşlanmasını geciktirmesidir. Böğürtlen kan şekerini dengeler, kanı temizler, cildi güzelleştirir. C vitamini deposudur ayrıca B grubu vitaminleri de içerir.

Karadut: Flavonoidler açısından zengindir. Flavonoidler, kanserojen maddeleri etkisiz hale getirir, hücre çoğalmasını hücre bölünmesi düzeyinde duraklatır. Ayrıca içinde C, B ve K vitamini, diyet lifi ve demir içerir. İçerdiği demir ve resveratrol sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek kan yapımını arttırır.

Kızılcık: Yüksek oranda C vitamin içerir. Uyku sorunları olan kişiler beyinde salgılanan melatonin adlı hormonunun salgılanmasını arttırır. Kızılcık kabuğu ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir. Proantosiyadin adlı madde, mesane duvarına yapışan zararlı bakterileri durdurarak, idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. İdrardaki asit miktarını arttırır, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılır.

Yaban mersini: Yaban mersini, C ve E vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Yaban mersinine puslu mavi rengini veren antosiyanin maddesi değerli bir antioksidandır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, dejeneratif hastalıklara karşı vücudumuzu korur. 1 fincan taze yaban mersini 1 adet meyve yerine tüketilebilir. Kuru yaban mersininin ise 2 yemek kaşığında 1 adet meyvenin kalorisi vardır.

Karpuz: Karpuz, hem likopen, hem de vitamin ve mineral açısından zengin, kırmızı rengi ile kendini gösteren beta-karoten içeriği ile de antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesidir. İyi bir C vitamini deposudur. Zengin lif içeriği ile bağırsakların çalışmasını artırır.

Kiraz: Kiraz, A ve C vitamini, demir, bakır, potasyum minerali, antioksidan madde, lif içeriği yüksek bir meyvedir. Diüretik özelliktedir, yani vücuttan su atımını sağlar, böbreklerin ve karaciğerin toksik maddelerden arındırılmasına yardımcı olur. Kirazlarda bulunan flavanoidler vücuttaki zehri temizler, antioksidan etki yapar. Özellikle saplarından demleme usulü yapılan çay, ödem söktürücü olarak tüketilmektedir.

Nar: Kanser hücrelerinin çoğalma ve damarlanmasını önleyerek bu hücrelerin yok olmasında yardımcıdır. Yapılan araştırmalarda antosiyanin bakımından zengin özütün, meme kanseri hücrelerini öldürdüğü ve bu etkisinin östrojen hormonundan bağımsız olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. Resveratrol ve demir içeriği yüksek olduğundan, kansızlığa karşı koruyucudur. Lif içeriğinden dolayı zayıflama diyetlerinde iyi bir ara öğündür.

Mürdüm eriği: Vücudun demir emilimine yardımcı olan C vitamini açısından zengindir ve iyi bir A vitamini, B2 vitamini ve potasyum kaynağıdır. Mürdüm eriği aynı zamanda iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Yapılan son bir araştırma, düzenli kuru mürdüm eriği tüketiminin tansiyonu ve kötü kolesterolü (LDL) düşürebileceğini göstermektedir. Ayrıca, antioksidan etki göstermektedir.