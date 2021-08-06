Kilo almanıza neden olan alışkanlıklar

Amerika’da içecekler 6 farklı kategoriye giriyor. Bunlar en sağlıklıdan en sağlıksıza doğru su, çay ve kahve (şekersiz) gibi içecekler, yağı azaltılmış süt, diyet ve light içecekler, meyve suları ile alkolik içecekler ve en son olarak, kola, fanta gibi şekeri bol olan içeceklerdir.



Kalori içmeyin!



Şekeri bol olan içecekler vücudumuza zararı içeceklerdir ve günümüzde artık boş kalori içecekler olarak algılanmaktadırlar. Boş kalorili besinler, vücuda enerji katkısında bulunmaktan başka hiçbir işe yaramazlar ve günümüzde yemek ve besinleri dışarıdan, zaten fazlasıyla aldığımızdan dolayı, şekerli içecekler büyük ölçüde vücuda alındığından şişmanlığa neden olur. Ayrıca da yemekten sonra içilen çay ülkemizde ne kadar yaygın olsa da aslında kötü bir alışkanlıktır. Çok insanın bilmediği bir şey aslında yemekten sonra içilen çayın yemek sırasında vücuda girmiş olan vitamin ve minerallerin etkisini yok ettiği ortaya çıkmıştır.



Porsiyon kontrolü her ülkede farklı anlayışla karşılanan bir kültür haline gelmiştir. Ülkemizde günde üç büyük öğün yemeye alıştık. İdeal olarak günde 5 ya da 6 küçük öğün yemek, günde 3 büyük öğün yemekten çok daha sağlıklıdır çünkü günde 5-6 öğün yemek metabolizmanızın sürekli olarak çalışmasını sağlar ve karnınızın tok olmasını önler. Tokluk hissi ne kadar iyi bir duygu gibi gözükse de aslında yüzde 70-80 kadar doymak idealdir. Yüzde yüz doygunluk hisseden bir insan bilin ki gereğinden çok daha fazlasını yemiştir.



Az yemek yapın



Az yemek yapıp az yemek, çok yemek yapıp az yemekten iyidir. Asla çok yemek yapıp, çok yemeyin. Günlük tüketilecek porsiyon miktarının kontrol edilmesi gerekir. Çünkü bu porsiyon miktarının günlük almamız gereken enerji miktarını karşılaması gerekir. Fazla alım söz konusu olduğunda kişi kilo almaya başlar. Porsiyon seviyesini azaltan insanlar, başta büyük porsiyonlara uzun çapta alıştıklarından dolayı, az porsiyona geçince az ve yetersiz bir şekilde besleniyorlar gibi hissederler kendilerini fakat bu doğru değildir. Zamanla insan kendisini eğitmeli ve küçük porsiyonlara alışmaya çalışmalıdır.