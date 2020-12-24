Kalorisi Az, Lezzeti Bol: Fit Sufle Tarifi

Fit sufle tarifi (2 kişilik)

Malzemeler:

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

100 gr bitter çikolata

1 büyük yumurta, 2 büyük yumurta akı

1 yemek kaşığı krema

1 tatlı kaşığı tam buğday un

⅛ çay kaşığı toz tarçın

⅛ çay kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı chia tohumu

Avokado yağı

Pudra şekeri, üzerine sermek için (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

- 180 derece önceden ısıtılmış fırın kabını avokado yağı ile kaplayın, ardından her birinin içini 1 çay kaşığı Hindistan cevizi şekeri ile kaplayın.

- Benmari usulü çikolatayı eritin.

- Orta boy bir kapta yumurta sarısı ve kremayı iyice birleşene kadar çırpın. Pürüzsüz olana kadar çikolatayı çırpın, sonra iyice karışana kadar un ve tarçınla çırpın.

- Yumurta akını ve tuzu elektrikli bir karıştırıcı kullanarak yüksek hızda orta bir kapta yumuşak tepeler oluşana (kabarana)kadar çırpın. Kalan şekeri de ilave edip çırpmaya devam edin.

- Çırpılmış beyazların yarısını yumuşayana kadar çikolata karışımına yavaşça spatula ile dışarıdan içeri doğru katlayarak karıştırın. Sonra birleştirilmiş karışımı beyaz çizgiler görünmeyene kadar kalan yumurta beyazlarına katlayarak karıştırın. Chia tohumlarını yavaşça karıştırın.

- Karışımı 2 kaba bölün ve orta rafa fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 18-22 dakika pişirin isterseniz pudra şekeri serpin ve hemen servis yapın.

Afiyet olsun!