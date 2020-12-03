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Haberler>Mahmure>YazarlarTuba Kayan Tapan>Hurmayı Beslenmenizden Eksik Etmeyin!
Mahmure
03.12.2020 - 15:57 |  Son Güncelleme:

Hurmayı Beslenmenizden Eksik Etmeyin!

Tuba Kayan Tapan
Tuba Kayan Tapan
Dr. Öğr Üyesi
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Tuba Kayan Tapan
Tuba Kayan Tapan
Hurmayı Beslenmenizden Eksik Etmeyin!
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"Hurmanın kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu biliyor musunuz? Haydi gelin, leziz bir şekersiz cennet hurması muhallebisi yapalım."

Malzemeler:

  • 5 adet yumuşak Trabzon hurması
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya

Hurmaları yıkayıp ince bir tel süzgeçten veya kevgirden geçirip püre haline getirin (kevgirin üzerinde kalacağı için kabuklarını soymaya gerek yok). İçine yumurtaları, vanilya ve sütü ekleyip iyice çırpın.

Küçük fırın kaplarına (ben ½ su bardaklık kaplardan 6 tane kullandım) karışımı bölüştürün. Kapları fırın tepsisine dizip, tepsiye kapların yarı hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 25 dakika fırında pişirin. Soğuması için hemen dışarı çıkarın. Soğuduktan sonra kolayca ters çevirerek servis edebilirsiniz. 6 kişilik

Bu tarifin özelliği, şeker içermemesi ve yüksek proteinli olmasıdır. Bu sebeple zayıflama programında olan hastalar, ara öğünlerinde tüketebilirler. 1 porsiyonu 142 kalori olan bu tatlı, hem şeker ihtiyacını giderir hem de protein içeriğinden dolayı tok tutacaktır.

Kalp sağlığına iyi gelen, kansere ve hipertansiyona karşı koruyucu etkisi olan bu meyvenin beslenmenizde yer alması dileğiyle…

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Tuba Kayan Tapan
Tuba Kayan Tapan
Dr. Öğr Üyesi
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