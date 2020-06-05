Doğal Bronzlaşmanın Altın Sırları

Üstelik bu doğal yağlar aynı zamanda cildimizi nemlendirerek güneş yanıklarından kaynaklanan deri soyulmalarını da azaltıyor.

Fakat beyaz bir tene sahipseniz, "Nasılsa doğal, bir şey yapmaz" düşüncesiyle sürüp, güneş altında uzun süre kalmayın. Özellikle öğle saatlerinde asla. Aslında bu yağlarla şemsiye altında bile bronzlaşmak bile mümkün Evet size şaşırtıcı gelebilir ama etraftan yansıyan güneş ışınları dahi teninize istediğiniz koyuluğu sağlar. Fakat güneşin dik olduğu saatlerde kendinizi korumalı ve bu zamanlarda gölgede kalmakta ısrar etmelisiniz.

Su geçirmez Hindistan cevizi yağı

Bir kaç doğal yağın karışımı ile elde edilen bronz ten, yaz boyunca kolay kolay bedeninizi terk etmez. Bitkisel bronzlaşma sanki uzun süre güneş altında kalmışsınız gibi bir görünüm sağlıyor. Ve yaz boyunca kalıcı oluyor! Naturel yağlar, çikolata görünümlü bir bronzluk elde etmek için en verimli ve en ucuz yöntem.

En bilineni Hindistan cevizi yağı. Bu yağı saf formda kullanabilir veya hazır güneş koruyucu kremlerle karıştırabilirsiniz. Daha iyi etki için, güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın. Doğal korumalı bronzlaşma faktörü içerir. Cilt üzerinde serinletici bir etkiye de sahiptir. Avantajı, ciltte çok hızlı bir şekilde emilmesi ve aynı zamanda su geçirmez olmasıdır. Suya sık sık girseniz bile bedende kalır. Kuru ve tahriş olmuş ciltler için iyi bir seçimdir.

Susam yağıyla göz alıcı bronzluk

Susam tohumu yağı en bilinen bronzlaşma ve güzellik iksiridir. Ciltteki melanin üretimini (vücudun güneş yanığına karşı doğal savunması) teşvik eder. Güneş yanıklarının tedavisinde yardımcı olabilir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının cildinize zarar vermesini önler. Bronzlaşmada en yaygın kullanılan bir başka doğal yağ ise kakao yağıdır. Kakao yağının flavonoidleri, dahili olarak da alındığında cildin direncini arttırır. Tenin koyulaşma süreci hızlanır. Bu söz ettiğimiz yağlar, doğal kozmetiklerden güneş koruma losyonlarında kadar yüzlerce ürünün temel bileşenidir.

Denize gitmeden çikolata bir ten!

Varsayalım ki denize gidemediniz veya gitmek istemediniz! Sorun yok, evin balkonunda bu yazıda belirttiğimiz doğal yağlarla bronzlaşabilirsiniz! Tamamen risksiz bir bronzlaşma istiyorsanız saat 16 ve 17'den önce bu işlemi yapmayın. Güneş cilde zararlı olduğu için her zaman kritik saatlerden kaçınmak gerekiyor. Bitkisel yağlarla sağlanan bronzluk aynı zamanda cildi yeniliyor ve vücudun her bölgesine eşit bir renk sağlıyor.

Hücre yaşlanmasını yavaşlatan shea yağı

Doğu tıbbının hücrelerin yaşlanmasını yavaşlattığını söylediği shea yağı, yüzeysel yağlılık sağlar ciltte çok çabuk emilmez. Derinin bronzlaşma sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda cildi zararlı etkilerinden korur. Derinin sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Diğer yağlar gibi 25 derecenin altındaki sıcaklıklarda katıdır. Ancak cilde uyguladıktan sonra erir.

Güneş yanıklarına doğal formül

Saatlerce güneşin altında yatanlar UV ışınlarının kötü sürprizlerinden genellikle habersiz olurlar! Cildin güneşte hasar görmesi riskine karşı aloe vera jeli ve çay ağacı yağı içeren bir kremi yanınızda önlem olarak bulundurun. Ben size kendinizin yapabileceği bir formül vermek istiyorum; 50 gr shea yağı, 50 gr susam yağı, 10 gr aloe vera jeli ve 20 damla lavanta yağını karıştırın, bir şişeye koyun. Akşamları yatmadan önce bu karışımdan yanık bölgelere sürün ve uyuyun.

Çevrede yaşam için gerekli her şeyin bir gün yok olacağını asla unutmamalıyız. O nedenle tabiatı koruyalım, sahip çıkalım, saygı duyalım.

Herbalist Tarkan Güveloğlu