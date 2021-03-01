Cilt Güzelliğinde Hangi Gül Suyu?

Endemik bitki cenneti ülkemiz, kıymeti pek bilinmeyen yüzlerce şifalı bitkilerle ve çiçeklerle dolu. Bunlardan birisi de artık Dünya'da Isparta gülü olarak tanınan ve "rosa damascena" türü olarak bilinen mis kokulu gülümüzdür. Bu gül Dünya'da sadece ülkemizde ve Bulgaristan'da yetiştirilmektedir. Bulgaristan' a, Osmanlı döneminde Türkiye' den gitmiştir. Gül yapraklarından su buharı distilasyonu yöntemiyle yani damıtmayla elde edilen gül yağı ve gül suyu (diğer adıyla gül hidrosolü) kozmetikte ve gıda sektöründe uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Aldığınız gülsuyu gerçek mi?



Dünya'nın bir çok ülkesinde dikkat çeken bu ürün, kendi ülkemizde yeterli ilgiyi görememektedir. Bunun sebebi uzun yıllardır bakkallarda marketlerde saf su içine katılmış sentetik gül esansının gül suyu adı altında satılmış olması olabilir. Çocukluğumuzdan hatırlarım genelde cenazelerde kolonya gibi ellere dökülürdü. Gerçek gül yağının ve gül suyunun şifalı özellikleri saymakla bitmez. Fakat gül yağının fiyatının çok yüksek olması ( kg fiyatı 80 bin tl civarı) bu yağın cilt güzelliğinde kullanılmasını çok çok kısıtlamaktadır. O yüzden cilt güzelliği için distilasyonla elde edilmiş gerçek gül suyunu yani gül hidrosolünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gül suyu, gül yağı çıkarılırken elde edilen bir üründür. Fakat defalarca distile edilmemiş ve tüm yağı alınmamış gül suyunu kullanmak çok daha faydalı olacaktır.

Sivilce ve aknelerde de kullanın



Gül suyu başta yağlı ciltler olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun bir üründür. Antibakteriyel özelliğinden dolayı sivilcelerde, aknelerde ve çıban gibi yaralarda pamukla sürülerek kullanılabilir. Gül hidrosolünü ya da yağını koklamanın sinirsel rahatlık sağlayan etkisinin yanı sıra hafızayı güçlendirici faydası da vardır. Baş ağrısına da iyi gelir. Uyuz tedavisi uygulanırken akşamları tüm vücuda gül suyu püskürterek uyumak tedaviyi kolaylaştıracaktır.

Gül suyunun anti aging etkisi



Sabahları şiş gözlerle uyanıyorsanız, gülsuyu ile ıslatılmış bir pamukla göz çevresine kompres uygulayabilirsiniz. Gül suyunun serinletici, ferahlatıcı etkisi de olduğundan, özellikle yaz sıcaklarında buzdolabından çıkardığınız gül suyunu yüzünüze, vücudunuza püskürtebilirsiniz. Bu işlemi ateşiniz çıktığında da yapabilirsiniz.



Gül suyunun anti aging etkisi vardır. Bu eşsiz doğal sudan, yaşlılık karşıtı uygulamaların yanı sıra, cilt lekelerinden kurtulma amaçlı da faydalanabilirsiniz.. Gül suyunun en doğru uygulama vakti akşam saatleridir. Yatmadan önce temiz cilde püskürtülüp ya da pamukla sürülüp uygulanması gerekir. Bu arada gül suyu aynı gül yaprakları gibi kokar. Onu doğal bir parfüm olarak da kullanabilirsiniz. Gül suyunun içinde çok az miktarda bile olsa gül yağı da olduğu için, gündüz sürüp güneşe çıkmanızı tavsiye etmem.

Doğal güzellik ve sağlık temennilerimle

Herbalist Tarkan Güveloğlu