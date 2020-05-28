Üstümüzdekiler İçimizden Önemli Değil, Korona Virüs Bir Ömür Kalıcı Değil!

Tüm bu acı haberler yetmez gibi ocak ayında adı konmayan bir virüs artık hayatlarımızda yerini almış ve adıyla var olmuştu; korona virüs diğer adıyla covid19.

Her gün işe gitmekten yorulmuş buna rağmen hafta sonlarını hunharca planlarla dolduran,

Okula gitmekten nefret eden,

Evine misafir almaktan kaçan,

Ay başı-ay sonu hesaplarıyla anı kaçıran,

Hastalık hastası olmuş, hobi olarak hastaneye giden,

Aile, arkadaş ilişkilerini sosyal medya beğeni tuşuna sığdırmış,

Aile büyüklerini bayramdan bayrama gören,

Hatta bayram tatillerinde tatil planı yapıp ailesinden kaçan,

Evini temizlemeyi bırakın elini yıkamaktan aciz,

İs yerinde, oturduğu sitede-apartmanda etrafına yabancı olan,

Herkesi hizaya getirdi bu virüs.

Her şeyi nasıl da tükettiğimizi aslında kendi sonumuzu getirdiğimizi gösterdi. Mutluluğun çok büyük şeylerde olmadığını ufak şeylerle de mutlu olunacağını gösterdi; mesela sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıkıp ise ya da alışverişe gidebileceğimizi!

Evde kalmanın, evde bir şeyler üretmenin güzelliğini.

Ailenin ne büyük zenginlik olduğunu, aynı duyguları paylaştığı dostların kıymetini,

Sevdiklerini öpüp, sarılmanın ne büyük zenginlik olduğunu,

Yeşilliğin, denizin kısaca doğanın nefes kaynağı olduğunu,

En önemlisi temizliği öğretti dünyaya mesela ıslak mendille temizlik olmayacağını öğretti.

Hiçbir şeyin sonsuz olmadığı su hayatta yaşarken her şeyin hakkını vermeliyiz. Dolap dolu olsa da tek başına yemek yemek eminim kimseyi mutlu etmez. O yüzden dolabı, keseyi doldurmak marifet değil çevrenizi sizi anlayan bilen insanlarla doldurmak en önemlisi. Üstümüze giyeceklerimiz içimizden önemli olmamalı. İç huzurunuz için de yaşamayı unutmayın ve ölüm gerçeğini de. Dünü, yarını düşünerek bugünden olmayın. Bilenler bilir her olumsuzluğa dair hep şunu derim; bu bir süreç ve geçecek. Tedbirlere uyup, gerekmedikçe dışarı çıkmayın, evde kalmaya devam edelim. Bir süre daha bununla yaşayacağız ve bir gün aşıyla ya da ilaçla bu virüs de bitecek.

Ancak kötü niyetiyle herkesi birleştiren, evde okumayı, çalışmayı, sanatı mümkün kılan korona virüs hiç unutulmayacak.