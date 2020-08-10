Okul Öncesi Çocuklara Şirin Yatırım: Minik Kafa Dergisi

Kendisi gibi alanında uzman eğitimci kadrosuyla ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmeyi sunan bu dergi ile hem yavrunuzu eğitecek hem de sizler de öğreneceksiniz.

Minik Kafa Dergisi’nde; Prof. Dr. Selçuk Şirin’e; Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Derya Şirin, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ve Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı eşlik ediyor.



İlk sayısı 24 Temmuz’da çıkan Minik Kafa Dergi’sini ilk alanlardan biriyim diyebilirim. Derginin yanında minikleri sevindirecek hediyeler de unutulmamış. İlk sayıda dergi ile birlikte bilgisayarsız kodlama kitapçığı, bim bom oyunu ve sıcak soğuk oyunu sizin oluyor.

Kızımla dergideki görselleri yorumlamasını istediğimde çok eğlendik. Diğer favorimiz de elbette çiçek kartlarını tahmin etmek oldu. Yeğenim nasıl bulacak merakla bekliyoruz!



Özellikle bu yıl korona virüs endişesiyle bizim gibi 3 yaş ve üzerinde olan yavrularını oyun grubu ya da kreşe veremeyecek olan ebeveynlere Minik Kafa Dergisi’ni tavsiye ediyorum. Minik Kafa Dergisi’nin fiyatını çok bulanlar için naçizane şunu söylemek isterim çocuğunuz için alacağınız abur cuburdan vazgeçip ya da azaltıp ayda bir kez bu dergiyi almak inanın değecek. Dergiyi; gazete - dergi satan tüm bayilerde, D&R ve büyük marketlerde bulabilirsiniz.



Minik Kafa Dergisi çok hoş geldin!