Evlerde 23 Nisan Coşkusu
"Koronavirüsten korunmak için uzun bir süre evde kaldığımız su günlerde hayatımızdaki çoğu alışkanlıklar değişti. Evden çalışma, uzaktan eğitim ile evler adeta üretim merkezine döndü. Ev yapımı yiyecekler, tasarımlar derken sosyal medyada da herkes birbiriyle yarışır oldu."
Bu yıl koronavirüs kabusu nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ilk kez evlerden kutlanacak. Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim verdikleri öğrencileriyle evde 23 Nisan coşkusunu yaşatarak çeşitli etkinliklerle süslüyor.
Tantavi İlkokulu öğrencileri; öğretmenleri Nuran Dağıtan önderliğinde bu yıl 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı için çok özel bir video hazırladı.
Tablo Gibiyim videosu ile birbirinden özel tabloları canlandıran miniklerimiz adeta harikalar yaratmış.
Evde 23 Nisan Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre program saat 09.00'da sadece il / Ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine çelenk koyma töreni yapılacak.
Saat 13.00'te okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı ve saat 21.00'de ise İstiklal Marşı yayınlanacak.
Evlerimizden marşlara eşlik ederek bu coşkuyu büyütmek için balkon ve pencerelerdeki yerinizi almayı unutmayın. Balkon ve camlarınızı hala süslemediyseniz vakit varken hemen harekete geçin! Tüm çocuklarımızın çocuk bayramını kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı 100. Yılı kutlu olsun.
İşte 23 Nisan 100. Yıl Marşı
Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi
Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi
Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Beste: Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe
Söz: Şermin Yaşar ve Mehmet Efe
Düzenleme: Serkan Sönmez