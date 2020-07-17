Ayna'dan 5 Şarkılık Mini Yaz Albümü
"90'ların efsane grubu Ayna, söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait 5 şarkıdan oluşan EP (Extended Play) ile tüm dijital medya platformlarda yerini aldı."
Geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu İstanbul teklisinden sonra şimdi de 5 şarkıdan oluşan EP (Extended Play) ile hayranlarının karşısına çıkan Ayna, bu albümünde yıllarca hiç söylemediği şarkılara yer vererek hayranlarına büyük sürpriz yaptı.
Efsane grup 5 şarkıdan oluşan bu EP de yer alan 3 şarkısını kliplendirmek için çalışmalara başladı. Klipleri yakın zamanda tüm dijital medya platformlarda izleyebileceğiz.
İşte Ayna'nın 5 Şarkısı
1) İstanbul
2) Öpsem Geçer mi?
3) Eylül Akşamı
4) Ne kadar oldu
5) Elveda İstanbul