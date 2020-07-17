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GeriSibel Yaşar Şişman Ayna'dan 5 Şarkılık Mini Yaz Albümü
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Sibel Yaşar Şişman>Ayna'dan 5 Şarkılık Mini Yaz Albümü
Mahmure
17.07.2020 - 15:37, Son Güncelleme:

Ayna'dan 5 Şarkılık Mini Yaz Albümü

Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
Ayna'dan 5 Şarkılık Mini Yaz Albümü
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"90'ların efsane grubu Ayna, söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait 5 şarkıdan oluşan EP (Extended Play) ile tüm dijital medya platformlarda yerini aldı."

Geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu İstanbul teklisinden sonra şimdi de 5 şarkıdan oluşan EP (Extended Play) ile hayranlarının karşısına çıkan Ayna, bu albümünde yıllarca hiç söylemediği şarkılara yer vererek hayranlarına büyük sürpriz yaptı.

Efsane grup 5 şarkıdan oluşan bu EP de yer alan 3 şarkısını kliplendirmek için çalışmalara başladı. Klipleri yakın zamanda tüm dijital medya platformlarda izleyebileceğiz.

İşte Ayna'nın 5 Şarkısı

1) İstanbul

2) Öpsem Geçer mi?

3) Eylül Akşamı

4) Ne kadar oldu

5) Elveda İstanbul

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Sibel Yaşar Şişman
Sibel Yaşar Şişman
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