Ekim Falan da Gider Bu Gidişle

Kerki-Solfej Konserleri bangır bangır başladı. İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmir’de de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneler ay ortasına kadar çok ışıklı olacak. Sıla, Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Yalın, Duman, Mor ve Ötesi, Erol Evgin, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu programda yer alan ve kaçırılmaması gereken isimlerden.

Misal biz geçen pazar Sıla’nın açılış gecesinde Harbiye’deydik. Tıklım tıklım dolu tiyatroda 2 saat nasıl geçti anlamadık. Klasikleşen şarkıları da Meşk’te yer alan Haytalar Dükkanı, Karanfil gibi yenileri de bir ağızdan söylendi. Sahnesiyle, orkestrasıyla, hatta Zeybek’teki sürpriz şovuyla enfesti. Seveni kaçırmasın.

Filmekimi’nin programı bile iştah kabartyor. İstanbul (4-13 Ekim), Ankara (11-15 Ekim) ve İzmir’de (18-22 Ekim) yaşayan talihliler olarak sinemaya doyacağız yine. Biletler çoktan tükenmiş olacak ki İstanbul’da Matthias & Maxime, Acı ve Zafer, Monos, Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, Saklı Gerçekler ve Parazit için ek seanslar konmuş.

Programda Belçika, Brezilya, Filistin, İsveç, İtalya, İzlanda, Kolombiya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore’nin Oscar adayı seçilen filmleri öne çıkıyor. Xavier Dolan, Pedro Almodovar gibi devlerin yanı sıra İran’dan Tayvan’a bağımsız sinemanın da en çarpıcı örnekleri Filmekimi’nde olacak.

Eylülde başlayıp ekime hatta yıl sonuna kadar devam eden nefis sergiler de mevcut.

Greta Thunberg’in bütün dünyanın ilgisini ilkim krizine yönelttiği bir dönemde “Yedinci Kıta’ı keşfetmeye hazır mısınız?” sloganıyla dikkat çeken İstanbul Bienali devam edenlerden. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Pera Müzesi’nin yanı sıra Büyükada’da altı mekanda bulunan sergileri, yerleştirmeleri görmek için henüz fırsat kaçmadı. Bunun yanı sıra ücretsiz performanslar ve paneller de devam ediyor.

SALT Galata ve SALT Beyoğlu’nda adı bile gönül çalan Mutluluk Resimlerimiz 29 Aralık’a kadar sürüyor. “Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi” olarak özetlenen Mutluluk Resimlerimiz’de asker fotoğraflarından kadın dergilerine, Hollywood filmlerinden hatıra fotoğraflarına popüler kültüre dair nefis izlenimler var.

Meşher’de Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik, 22 Aralık’ta bitecek. Catherine Milner ve Károly Aliotti’nin küratörlüğündeki sergide, seramiğe bakışınız değişecek. Serginin tanıtım metninden alıntıyla, “Sergi, çoğu kez çanak gibi gündelik eşyaların yapımında kullanılan kilin, yetenekli ve geniş vizyonlu sanatçıların ellerinde, insani duyguları ifade eden, yalın ancak bir o kadar da güçlü bir malzeme olma potansiyeline odaklanıyor”.