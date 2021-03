Yenilerden Geri Kalmayın Ben O Şarkıyı Hiç Duymadım Demeyin

Bazen onlarca üretim ve paylaşım içinden sevebileceğimiz çalışmaları fark edemiyoruz. İşte yeni çalışmalar hakkındaki yazılar bunun için var. Şaşırarak “Aaaa ama benim X’in yeni şarkısından hiç haberim yok” dememeniz için dinlemedeyim. Çünkü oluyor öyle biliyorum mesela bir arkadaşım arıyor bilmem kimin şarkısını dinledin mi çok güzel şarkı dediğinde ben o şarkıyı zaten altı aydır dinlemiş oluyorum. Örnekteki arkadaşlar gibi geriden takip etmenin elbette bir sakıncası yok ama o güzel şarkılardan daha erken haberdar olsanız fena mı olur? Bu hafta sizler için seçtiğim yenileri çok seveceksiniz.

Rubato Türküleri Yorumluyor ‘Rubato 4 Miras’

Rubato, 4. stüdyo albümleri ‘Rubato 4 Miras’ı 12 Mart’ta tüm dijital mecralarda yayınladı. Rubato çalıp söylediği her şarkıya özel bir ruh katıyor. Grup, türküleri yorumladığı yeni albümüyle türkü severleri ayrıca çok mutlu edecek. Albümde benim en sevdiklerim ‘Gökte Yıldız Ay Misun/Derule’, ‘Yoğurt Koydum Dolaba’ ve ‘Evlerinin Önü Handır’ türküleri oldu. Bahardan mıdır nedir bu aralar hareketli kıpır kıpır şeyler dinlemenin peşindeyim. Albümde çok değerli türküler yorumlanmış. ‘Can Yar’ ve ‘Tutam Yar Elinden’ türküleri de bu albümden en çok dinlediklerimden oldu.

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, kariyerlerinin 8. yılında 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla müzik severler ile buluşturdu. Doğu Anadolu'dan Balkanlar'a, Ege'den Azerbaycan'a uzanan geniş repertuardan seçilen 11 türkü, Rubato'nun müzikal çeşitliliği ile hazırlandı. Prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü de Rubato'nun üstlendiği albümde farklı yörelerin dokuları için misafir müzisyenler de yer aldı.

İlk video klip ‘Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen’ türküsü için çekildi. Grup, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Diyarbakır'da kamera karşısına geçti. Şehrin sokaklarını gezen Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün, On Gözlü Köprü, Ulu Camii'de gerçekleşen çekimlerde yer alırken, erbaneciler ile Keçi Burcu'nda performans sergiledi. Rubato, albümdeki tüm türküleri yörelerinde kliplendirmeyi planlıyor.

Ahmet Enes ‘Sendeyim’

Ahmet Enes’i ‘Cennet’ten beri dinler takip ederim ayrıca ‘Dön Gel’ şarkısı da çalma listelerimde özel bir yere sahiptir. Ahmet Enes ‘Sendeyim’le yeniden dinleyicisiyle buluştu. Ahmet Enes'in, üç yeni şarkıdan oluşan EP'si 'Sendeyim' tüm dijital platformlarda yayına girdi. Sanatçının yeni EP'sinin çıkış şarkısı; yapım ile aynı ismi taşıyan ve derin bir aşk hikâyesini anlatan 'Sendeyim' oldu.

İkinci şarkı ‘İhanet’ üçüncü ve son şarkı ise ‘Yarala’ ile dinleyiciyi bir aşk hikayesini dinlemeye davet ediyor. Şarkı isimlerinden de anlaşılacağı üzere bir aşk yaşarken başımıza gelebileceklerden bahsetmiş. Ama bu korkutur mu aşka düşecek olanları asla. Söz ve besteleri Ahmet Enes'e ait 'Sendeyim'deki yeni şarkılarının düzenlemelerini Koray Aykılıç imzası taşıyor.

Barış Sehlikoğlu ‘Bin Yaşındayım’

Şu sıralar kadrajıma giren ve severek dinlediğim ‘Bin Yaşındayım’ şarkısından bahsetmek isterim. Şarkının içinde geçen “Sanki bin yaşındayım” dizeleri zaman zaman hepimizin yaşadığı bir duygudan bahsediyor. Yüzyıllardır yaşıyormuşuz gibi. Ne zaman bir şarkıyı çok sevsem o şarkının elektronik bir alt yapıya sahip olduğunu görüyorum. ‘Bin Yaşındayım’ da öyle.

Barış Sehlikoğlu’nun Kemal Kaya ve Can Kısacık ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attıkları ‘Bin Yaşındayım’ adlı şarkıları, yayınladıkları klip ile birlikte müzikseverlerle buluştu. Sözü Doğan Can Kısacık’a, müziği Doğan Can Kısacık ve Kemal Kaya Batmaz’a ait olan şarkıda Barış Sehlikoğlu’nun etkileyici vokalini dinliyoruz. Ege Candemir yönetmenliğinde Eskişehir’de çekilen klipteki görüntüler şarkının hissini daha da güçlendiriyor.