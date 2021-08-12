Yaz Günleri Kadar Güzel Şarkılar





DKTT Live Session

Dolu Kadehi Ters Tut’un Live Session serisi tüm dijital platformlarda yerini aldı. Bu yıl konser açılışını DKTT ile yaptım. Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde izlediğim en eğlenceli konserlerden biri olan bu konser sonrası artık DKTT konserlerini kaçırmam dedim. ‘DKTT Live Session’ ‘Sevdirmeden Gidemezsin’, ‘Islansın’, ‘Yangın’ ve ‘#26’dan oluşuyor. ‘Yangın’ duyduğum ilk andan itibaren çok sevdiğim ve dinlemeye başlayınca üst üste en az beş kere dinlemeden bırakmadığım şarkılardan. Yerli sahnenin popüler bağımsız ekibi Dolu Kadehi Ters Tut, ‘DKTT’ adlı albümünü Mart ayında dinleyicileriyle buluşturmuştu. Stüdyoda Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava ikilisine bas gitarda Alp Alptekin; piyano, trompet ve geri vokalde Dilan Balkay; geri vokalde Billur Battal; davulda Yağız Nevzat İpek ve gitarda Bahadır Kartal eşlik etti. Yeni bir düet üzerine çalışan ikili, Ağustos ayı içinde bu parçayı dinleyicileriyle buluşturmayı planlıyor.

Gripin’den Yeni Single ‘Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım’

Rock müzik dünyasının başarılı gruplarından Gripin, yeni şarkısı ‘Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım’ ile dinleyicisiyle buluştu. Yaza hareketli bir giriş Yapan Gripin’in yeni şarkısı çeşitli platformlarda sık sık karşımıza çıkıyor. ‘Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım’ şarkısının sözleri

Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan, düzenlemesi ise Gripin grubunun imzasını taşıyor.





Elis Dubaz’dan Yeni Tekli ‘Karanlık Dünyam’

Enerjisini çok sevdiğim isimlerden Elis Dubaz yeni teklisi ‘Karanlık Dünyam’ı yayınladı. Elis Dubaz, yüksek enerjili yeni teklisi için, ‘Özellikle Balkan çingenelerinin hüzüne, acıya olan mesafeleri beni hep çok etkilemiştir. Çok büyük bir acı ya da trajediyi anlatırken içinde dans edebilir ve hareketli ritimler kullanmayı tercih edebilirler. Parçayı ilk dinlediğimde sözleri ve müziği arasındaki tezatlık bana çingenelerin hüzne olan yaklaşımını hatırlattı. O yüzden söylemeliyim diye düşündüm..." dedi. Elis Dubaz, 70’li yıllarda Nilüfer’in söylediği 'Git İşine’den sonra yeni bir cover’la dinleyicileriyle tekrar buluşmuş oldu.





Akustikadam’ın ‘Yolda Görüşürüz’ Albümünden Yeni Şarkı ‘Karavan’

Hangimiz karavanla yollara düşme hayalleri kurmuyoruz ki. Akustikadam’dan ‘Karavan’ şarkısı, yolda olmanın güzelliğini sevenlere kasvetli gündemden sıkılanlara gelsin.

Akustikadam’ın çoğunu karavan yolculuğu sırasında bestelediği şarkılardan oluşan albümü ‘Yolda Görüşürüz’ün üçüncü şarkısı ‘Karavan’ tüm dijital platformlarda yayında. Nostaljik klavye ezgileri ve güçlü gitar tonlarıyla dinleyicilerle buluşan şarkının söz ve müziği sanatçıya, aranjesi Güney Marlen’e, mix ve mastering çalışmaları ise Levent Büyük’e ait.