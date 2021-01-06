Yaşlı Amca ‘Kal Ki Adeta’ Dedi; Kaldık, Dinledik, Sevdik

Bütün diyaloğu yazmayacağım ama siz anladınız neden bahsettiğimi. Yaşlı Amca ‘Kal Ki Adeta’ isimli yeni şarkısıyla tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Grubu ilk tanıdığım şarkıları ‘Giderdi Hoşuma’ ki bu şarkı aynı zamanda dijital platromların 2020’de en çok dinlenen şarkılarından biri oldu. Sevgili Yaşlı Amca ile yeni/eski/gelecekteki şarkıları hakkında konuştuk.

Sevgili Yaşlı Amca uzun zamandır kadrajımdaydınız. Uzun zamandan kastım yıllar öncesi. Arabada radyoda dinleyip kim bunlar dediğim o gün. Yaşlı Amca’ymış. Röportaj yapmamız da bugünü buldu. Senenin o çok ünlü dijital platformunun dinleme listelerinde ‘Giderdi Hoşuma’ ile en çok dinlenen şarkılar arasına girdiniz. Ne hissediyorsunuz çok dinlenmek bünyeye yola devam etmek konusunda ekstra bir motivasyon yüklemesi yapıyor mu?

Artun: Yapmıyor desem yalan olmuş olur. Daha fazla insanın bizi dinlemesi, dediklerimizin ve çaldıklarımızın onlara ulaşabilmesi güzel bir his.

Sarper: Çok dinlenmemiz, bizim için sevindirici ve motive edici oluyor. En azından ilerlediğimiz yolun doğru olduğunu görebiliyoruz. Ama bunun yanında, bu işe başladığımızda bir dinlenme sayısı ya da bize rehber olabilecek bir kitle olmadan, samimi ve içtenlikle hissettiklerimizi paylaşmaya çalıştık. Bu heyecanı ve samimiyeti korumamız en önemlisi.

Yeni şarkınız ‘Kal Ki Adeta’ 25 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Seneyi dinleyicinize güzel bir şarkı hediye ederek kapattınız. Şarkıyı dinleyince birine ‘gitme’ demek yerine ‘kal’ demenin daha etkili olduğunu farkettim. Sizce ‘gitme’ demekle ‘kal’ demek arasında nasıl bir fark var?

Sarper: Katılıyorum. ‘Kal’ sanki son çare gibi diyebilirim. En son ve en dürüst arzu.

Artun: Duruma göre değişir, insanın farklı yorumlayabileceği bir şey. Hüzünlüyken farklı mutluyken farklı sinirliyken farklı. Ama biz ‘kal’ demeyi tercih ettik bu sefer.

‘Geçmiyor zaman gönülden sevdiğin zaman’ demişsiniz ya ‘Kal Ki Adeta’ şarkısında. İnsan gönülden sevince zamanla ne alıp veremediği oluyor, neden geçmiyor o zaman?

Artun: Zamanla alıp veremediğiz yok ya. Ama geçmediği de oluyor sık sık ve bunu sağlayan şey de bazen aşırı gelen o aşk hissi, şimdi bunu ben nasıl açıklasam. Sarper? Hüseyin?

Hüseyin: Şu anda onsuz geçen zamanın, gelecekte onunla olma ihtimalinin önüne geçmesinden dolayı.

Sarper: Sevmeyen birisi için zaman ya da ömür tüketilmesi gereken bir süreç gibi. Sevince ki burdaki sevgi sadece iki insan arasındaki aşk olarak kalmamalı bence, zaman o zaman tüketilen bir şeyden ziyade bir yaşama dönüşüyor. Artık zaman ‘geçmiyor’, ‘yaşanıyor.’

Yeni çalışmalar da yolda mı? Dinleyicilerinizi mutlu edecek haberler var mı yeni şarkılar hakkında? Çok seviliyor ve paylaşılamıyorsunuz hakkınızdaki yorumları okuyunca bunu görüyorum. Ne zaman bir grubun böyle sevildiğini görsem ‘Big Lebowski’ severlerin arasındaki o gizli sıkı bağ gelir aklıma. Dinleyiciler arasındaki “seni tanıyorum” sen de Yaşlı Amca’yı seviyorsun dayanışması. Sizin dinleyicilerinizle aranızda nasıl bir bağ var?

Artun: Bu yıl muhtemelen tekli çıkartarak devam edeceğiz, albüm için biraz daha bekleyebiliriz gibi duruyor. Umarım yeni parçalar hem bizim hem sizin içinize siner. Bu yıl büyük ihtimalle daha sık yeni parçalar çıkartacağız. Eğer dediğiniz gibi aralarında ‘Big Lebowski’msi bir bağ hissediliyorsa ne güzel. Açıkçası canlı olarak görememe eksikliği biraz unutturmuş olsa da hala huzur verici bir destek hissediyorum ben de.

Bir gün ‘yaşlı amca’ olduğunuz zamanlarda da grup olarak müzik yapmaya devam edeceksiniz diye düşünüyorum isminize bakınca o günleri hayal ederek mi bu isim tercihi?

Artun: Hayal ederek olmadı da, hayal ediyoruz ama.

2020 nasıl geçti sizin için gerek müzik çalışmalarınız gerekse de neşe keyif coşku moral motivasyon açısından?

Hüseyin: İnsanlık olarak zor zamanlar geçirdik, sevdiklerimiz için telaşlandık. Alışkanlıklarımızdan vazgeçtik, yaşam standartlarımızı minimalize ettik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kendimizle baş başa kalarak pandemiyi fırsata çevirerek eksiklerimizi daha iyi sorgulamak, en iyi olma yolunda nasıl adımlar atmamız gerektiğini uzun uzun düşünme fırsatı yakaladık.

Sarper: Kötü bir yıldı malum fakat benim açımda çok okuma çok izleme çok besteleme anlamı da var.

Artun: Kötü bir yıldı, ama ben kendimi şanslı hissediyorum. Çoğu insanın hayatı daha sert koşullarda kilitlendi. Biz en azından müzikal çalışmalarımız ve üretmeye odaklanmamız açısından zaman bulduk diyebilirim.

Grupların grup olma hikayelerini hep merak ederim. Sizin maceranız nasıl başladı ve nasıl gidiyor? Biraz daha yakından tanımak isteriz her birinizi.

Artun: İlkokul arkadaşıyız. Benle Hüseyin aynı sınıftaydık. Sarper’le de maç yapmak için takım kurarken tanıştım. Çok sene olmuş be.

Sarper: İlkokul arkadaşıyız hepimiz. Böyle başlamıştı, şimdi de grup arkadaşlarıyız.

Hüseyin: Zaten hep beraberdik, hala beraberiz.