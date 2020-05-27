Turgut Çıngı’dan Nefis Bir ‘Trenler’ Yorumu

İşte bu girişten de anlaşılacağı üzere Turgut Çıngı ile 29 Mayıs’ta çıkacak ‘Trenler’ single’ı vesilesi ile bir röportaj yaptık. Fikri Karayel’in ‘Zor Zamanlar’ albümünde yer alan ‘Trenler’i Turgut Çıngı ‘O Ses Türkiye 2019’da yorumladı ve bu yorumuyla hem yarışmanın jüri üyelerinden hem de seyircilerden sosyal medya üzerinden övgüler aldı. Şarkıya Can Özen’in yönetmenliğinde bir de video klip çekildi.

‘Trenler’ yorumuna bayıldığımız Turgut Çıngı ile yaptığımız röportajda kendisini daha yakından tanıma imkanımız oldu.

Sevgili Turgut uzaktan röportajlar serimiz seninle devam ediyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ‘O Ses Türkiye 2019’da favori adayım da benim için şampiyon da sendin. Demek seni ne kadar sevmiş ve benimsemişsem şimdi seninle bu röportajı yapıyoruz. Öncelikle bize yarışmaya katılana kadar yaşadığın süreci ve katılmaya nasıl karar verdiğini anlatır mısın?

Merhabalar. Öncelikle güzel yorumlarınız ilginiz için çok teşekkür ederim. Açıkçası O Ses Türkiye’ye katılma gibi bir niyetim yoktu. Ben sahnedeyken kız arkadaşım benden habersiz video çekip Acun Medya’ya internet üzerinden başvurmuş ve hemen ertesi gün beni arayıp sürpriz bir şekilde İstanbul’a çağırdılar. İlk süreç böyle gerçekleşti.

Yarışmada Murat Boz’un takımındaydın kendisiyle nasıl bir enerji yakaladınız? Bunu biraz da yarışmaya katılmak isteyen kişilerin yarışma ambiyansı hakkında bilgi edinmeleri ve belki adım atmaları konusunda onları motive edebilmesi adına soruyorum.

Murat Boz yarışmaya katılmaya hak kazandığım ilk gün aklımda olan tek isimdi zaten ve bu karar Murat Boz’la tanışıp, çalışıp, muhabbet edip zaman geçirdikçe beni ekstra mutlu etti ki zaten bunu hep söyleyeceğim; Acun Medya ekibinin arka plandaki bizimle ilgilenen tüm çalışanlar; yemekhaneden tutun kostümcüsüne kadar gerçekten harika bir ekip var ve insana kendini gerçekten iyi hissettiriyor. Önceden bu yarışmaya çok ön yargılıydım ama gittikten sonra gerçekten çok yanlış düşündüğümü anladım. Kendini göstermek kanıtlamak ve iyi hissetmek için gerçekten mükemmel bir yer. Katılmayı düşünen arkadaşlar varsa bir an bile tereddüt etmesin derim.

İlk single’ın bir Fikri Karayel şarkısı olan ‘Trenler’ 29 Mayıs’ta Universal Müzik Türkiye yapımcılığında yayınlanacak. Bu şarkıyı aynı zamanda yarışmada da yorumladın. ‘Trenler’ yorumun belli ki senin yolunu Universal ile kesiştirdi. İlk single’ını yapma yolundaki sürecinden bahseder misin?

Bu süreç ilk başta Tarık Sezer’in benim için ‘Trenler’ şarkısını seçmesiyle başlıyor aslında (ona da tekrardan teşekkür ediyorum buradan). İlk elemeye gittiğinizde sizden 6 adet şarkı yazmanızı istiyorlar ve bunların hepsini Tarık Sezer’le piyano başında söylüyorsunuz sonra size yarışmada söyleyeceğiniz şarkıyı mail ile bildiriyorlar. Ne mutlu ki bana ‘Trenler’ seçildi. Single sürecim de Universal Music’in bana ulaşmasıyla başladı birlikte çalışma kararı aldık. O gün de hayatımın en mutlu günlerinden biriydi.

‘Trenler’in video klibi karantina döneminde Can Özen’in yönetmenliğinde tamamen evden çekilmiş. Evden video klip çekme deneyimi hakkında ne söylemek istersin?

Evet klibi bu şekilde çekmek durumunda kaldık. Benim ilk klibim ve ilk deneyimim olduğu için tabii ki çok heyecanlıydı. Şarkının kayıtları karantina döneminde bitmiş olduğu ve ‘Trenler’ şarkısına yoğun talep olduğundan dolayı ertelemek istemedik. Mevcut şartlar altında tüm imkanları seferber ettiler sağ olsunlar. Karantina döneminde kendi iç dünyamı yansıtmak ve evde günlerimi nasıl geçirdiğimi göstermek istedik. Görüntüleri evde kız arkadaşımla beraber çekip yönetmenimize gönderdik ve ortaya tam da içime sinen doğal bir klip çıktı.

‘Trenler’den sonra yeni çalışmalar var mı yakın zamanda?

‘Trenler’ den hemen sonra bir parça daha çıkaracağız. Söz müziği bana ait olan şarkılar var onların üzerinde çalışıyoruz. Sırada hangisi var karar vereceğiz. Şu dönemi inşallah sağlıkla atlatıp onu da çok bekletmeden dinleyicilerle buluşturmayı planlıyoruz.

Turgut, ben senin ismini daha çok duyacağımızı ve dinleyicilerinle çok güzel şarkılar ve yorumlarla buluşacağına inanıyorum sen kendi müzik yolculuğunla alakalı hedefler koyuyor musun ya da neler yapmak istiyorsun?

Önümde çok uzun bir yolculuk var yapmak istediklerimle ilgili. Bu yolculuğun ilk adımlarını kendi açımdan iyi attığımı iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Üretmeye devam ediyorum. Müzik, hayatımın odak noktası. Hayat neler getirir bilinmez ama bu yolculuğumda yoldaşımın her zaman müzik olmasını istiyorum ve kalbimi, kendimi yansıtmaya devam edebilmek için müziğimi herkese duyurabilmek istiyorum.

Sen kimleri seviyor ve dinliyorsun başucu çalma listelerin var mı?

Ben Rammstein’la büyüdüm diyebilirim. Tarz ayırt etmeksizin dinlediğim beğendiğim yerli yabancı çok grup ve insan var. Bu yüzden telefonumdaki şarkı listem bile çok karışıktır. Tamamen o anki moduma göre her şeyi dinleyebilirim.

Son olarak bize biraz kendinden bahseder misin?

25 yaşındayım, Antalya’da doğdum ve halen orada yaşıyorum. Eğitimimi de Antalya’da tamamladım. Annemin refakat etmesiyle 12-13 yaşlarından beri müziğin içindeyim. Hayat önüme iki yol sunmuştu zamanında: Futbol ya da müzik. Müziği seçtim ama futbola da devam ediyorum hemen hemen tüm boş zamanlarımda futbol oynuyorum. Hayatta en önem verdiğim şey ailem. En büyük destekçim ailem oldu her zaman ve tabii ki kız arkadaşım. Sosyal bir insanımdır arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, oyun oynamayı severim. Sosyalliği sevdiğim kadar evde vakit geçirmeyi, üretmeyi, çalışmayı çok seviyorum ve dengeliyorum.