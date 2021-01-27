‘Şimdiki Zaman’ YaDa Anda Kalamıyorum

Sevgili YaDa sizi ‘Çalışmıycam (Para Para)’ isimli eğlenceli şarkınızla tanıdım. Gruptan şarkıyı yapan Tuğrul Tülek bir oyuncu biz onu oyunculuğuyla bilirken şimdi müzisyenliğiyle de karşımıza çıktı. Özetle YaDa kimlerin bir araya gelmesiyle ne zaman kuruldu? Ve YaDa olmanızın hikayesi ve bu ismi seçmenizdeki motivasyon nedir? Bunları hep bilmek isterim çünkü grup isimleri seçilirken de çok eğlenceli konuşmalar geçtiğine eminim.

TUĞRUL: Ben, Can ve Aykut tiyatrodan geliyoruz yani içimizde Özgehan hariç daha evvel müzikle profesyonel olarak uğraşmış biri yok ancak ben sanatın disiplinler arası bir doğası olduğuna inanıyorum ve biz de yıllardır sahnede müzikle, dansla, sporla hep iç içe ilerledik.

CAN: Birbirimizi duymayı, dinlemeyi ve birlikte hareket etmeyi farklı bir disiplinde deneyimlememizin büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.

TUĞRUL: Bizim başlangıç noktamız aslında DOT’da sahnelenen ve Gizem Erdem ile birlikte oynadığımız ‘İki Kişilik Yaz’ oyunudur. Müzikli bir oyundu o, sahnede elimizde gitarlar canlı canlı şarkıları söylüyorduk. Özgehan da hem gitarıyla sahnede bize destek oluyordu hem de bütün o müzik bilgisini paylaştı ve iyi bir ekip olabileceğimizi hissettim bu sayede.

CAN: Gruba Tuğrul ve Özgehan’ın çalışmalarının ritme ihtiyaç duyması sayesinde katıldım ve uzun bir süre evlerde, elimizdeki enstrümanlarla prova yaptık.

TUĞRUL: Ve evet yaklaşık 3 sene önce başladığımızda bir ismimiz yoktu. İsmin kendi kendine oluşmasını bekledik aslında ama sonra ilk şarkımız ‘Koca Şehir’in yayınlanması gündeme gelince bir isim bulmak şart oldu. Herkes aklına gelen isimleri paylaşıp durdu bir süre ama hiçbiri için ‘cuk’ sesini duymuyorduk. İsim ararken en çok kullandığımız sözcük ya da idi yani biri bir öneride bulununca diğeri ya da şu olsun ya da bu olsun diye alternatifler sunuyordu. Sonuçta Özgehan bir gün en çok bunu kullanıyorsak adımız da YaDa olsun dedi olay kapandı. Bağlaç olarak kullanılmasının dışında sözcüğün başka anlamları da olduğu için yazarken bitişik yazmayı tercih ettik.

CAN: Anlamından ziyade enerjisi ve fonetiği etkiledi bizi. Ben hala her duyduğumda bize doğru bir kimlik oluşturduğunu düşünüyorum.

‘Şimdiki Zaman’ şarkınız 6 Ocak’ta yayınlandı. Şarkı hakkında “Gerçeğini bildiğimiz bir hayatın taklidini yaşarken ‘şimdi’nin bitmeyen dertleriyle uğraşmak zorunda kalıyoruz sadece. Kim bilir ne güzellikler kaçıyor gidiyor elimizden! İçinde kaybolduğumuz şimdiki zamanın şarkısı bu. Bir an önce bitmesi dileğiyle” demişsiniz. Belli ki pandeminin ruh haliyle ortaya çıkan bir çalışma ve o klasik manada ‘anda kal’ şarkısı değil ‘Şimdiki Zaman’? Ne dersiniz nasıl bir ruh hali bu şarkıyı yazdırdı?

TUĞRUL: Evet ‘Şimdiki Zaman’ anda kalmaktan çok kalamadığımız anlardan bahseden bir şarkı. Bu aralar her gün neredeyse birbirinin aynı geçiyor benim için ve alışkanlıklarımız değişiyor. Genetiğimizle oynanmış gibi hissediyorum resmen. Kendimi oyalamaktan ve eğlemekten yorulduğum bir dönemde yazdım o şarkıyı. “Her şey bildiğimiz gibi devam etseydi kim bilir neler yaşıyor olacaktık?” diye düşünmekten alamıyorum kendimi.

Hazır ‘Şimdiki Zaman’ şarkınız vesilesi işe ‘anda kal’ mevzusuna girmişken siz ‘anda kalmak’ konusunda iyi misinizdir? Kalabiliyor musunuz anda yoksa geçmiş gelecek arasında salınırken şimdiki zamana arada mı düşüyor yolunuz?

CAN: Ben kendi adıma sorunun edebi gücü için teşekkür ediyorum. Vaktimiz olursa bir şarkı çıkartabiliriz sanki (gülücük) Anda kalabilmek gerçekten önemli meziyet. Ben bazen geçmişimi ‘şimdiki zamana’ sürüklediğim hissine kapılıyorum maalesef.

TUĞRUL: Ben genelde başarılıyımdır ‘anda kalmak’ konusunda. Sahnede çok zaman geçirmenin getirdiği bir refleks aynı zamanda bu. Bir konsantrasyon meselesi yani. Zaten şarkıyı da o yüzden yazdım. Sevmiyorum şu an içinde kaldığım şimdiki zamanı.

YaDa’dan yeni hangi şarkıları duyacağız yakın zamanda?

TUĞRUL: Bu yıl iki şarkı daha yayınlayacağız. Biri Özge Fışkın’la kaydettiğimiz ‘Beyhude’ diğeri de Ozbi’yle birlikte yapacağımız ‘Yollar’. Single konusunda yeterince tecrübe kazandık diye düşünüyorum bir çalışma rutini oluşturduk. O yüzden artık sırada albüm var.

Cover yapma fikriniz var mı? Ya da söylemeyi çok istediğiniz bir şarkı?

TUĞRUL: Bizim için cover demek şarkıyı kendi dilimize dönüştürmek demek. Onun üstünde adeta bir laboratuvar çalışması yapmak demek yani.

CAN: Cover yapmaktan çok bir parçayı yorumlarken hissiyatımızı katma fikrini önemsiyoruz sanırım.

TUĞRUL: Dolayısıyla biz konserlerimizde cover parçalar çalıyoruz ama bazen o kadar değiştirmiş oluyoruz ki dinleyenler anlamıyor hangi şarkı olduğunu. Örneğin ilk konserimizde Hande Yener’in ‘Kibir’ şarkısını son derece blues tadında bir ballad olarak söylediğimizde herkes yeni bir şarkı sanmıştı. Coverladığımız parçalar arasında Tarkan’ın ‘Kır Zincirlerini’, Ajda Pekkan’ın ‘Son Yolcu’, Mirkelam’ın ‘Kaprislisin’ şarkıları da var. Ben Ahmet’in ‘Ah Canım Vah Canım’ını ve Yıldız Tilbe’nin ‘Aşkperest’ini de coverlamak istiyorum zamanla.

Müzik yapan insanların çalma listelerini hep merak ederim, Şu sıralar siz ne dinliyorsunuz?

CAN: Müzik zevkinin oluşmasında çaba harcanması gerektiğine inananlardanım. Bu yüzden farklı tarzlara yönelip, türlere zaman geçtikçe ikinci şansları veriyorum. İnsanın bir müzik grubuna sahip olması da bu konuda büyük olanak sağlıyor. Birbirimizi besliyor ve müzikler hakkında konuşuyoruz. YaDa’nın ilk zamanlarında ritmik bir kimlik bulmak konusunda uzun uzun tartışma fırsatımız oldu. Ben bu süreçte Depece Mode’dan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Grubun şu anki davulcusu Christian Eigner’ın müziğe çok farklı bir yaklaşımı var. Kayıtları oldukça matematiksel bir ritmik yapı oluşturmasına rağmen, konserlerde kendisini çok özgür bırakıyor. Bu yaklaşım da onları gerçekten önemli bir konser grubu haline getiriyor. Zaten iyi bir konser grubu olmak hemen hemen her grubun ortak hedefidir diyebilirim.

TUĞRUL: Benim de tür geçişlerim çoktur müzikte ama bazı isimleri döner döner dinlerim. Aretha Franklin, Disclosure, Nina Simone, Jamie Cullum, Jeff Buckley, Fleetwood Mac, Prince, Queen … Liste çok uzar gider hepsini sayarsam. Bu ara Dua Lipa’yı çok severek dinliyorum.