‘Senden Sonraki Yağmurlar’ Sisler İçinde Melankolik Bir Yolculuğa Çıkarıyor

Geçtiğimiz sene aralarında Cem Adrian, Halil Sezai, Mercan Dede, Çağan Şengül ve Eda Baba gibi değerli isimlerle yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Sezgin Alkan, bu şarkıları da içeren ve yedi yeni şarkıyla beraber 12 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘Senden Sonraki Yağmurlar’ı 5 Şubat’ta yayınladı. Sevgili Sezgin’le albümü hakkında konuştuk.

Sevgili Sezgin, geçtiğimiz sene aralarında Cem Adrian, Halil Sezai, Mercan Dede, Çağan Şengül ve Eda Baba gibi isimlerle yaptığın şarkılarla seni dinledik. Şimdi onlarla yaptığın bu şarkıları da içeren ve yedi yeni şarkıyla beraber 12 şarkıdan oluşan yeni albümün ‘Senden Sonraki Yağmurlar’ı 5 Şubat’ta yayınladın. Bize bu albümün nasıl bir yolculuktan geçerek dinleyiciyle buluştuğunu anlatır mısın?

Hayatımdaki önemli kareleri içinde barındıran bir film gibi düşünebiliriz. Albümün baştan sona yolcuğu da giriş gelişme ve sonuç olarak bir kompozisyon halinde bu sebeple. Çok değer verdiğim, ruhumu en iyi anlatabilecek değerli seslerle yola çıkmanın doğru olduğunu düşündüm. Bazen sadece enstrümantal ve bazen de bu yolculuk vokaller ile devam etti. Tam bir yaşanmışlık hikayesiydi ve sevgili dinleyicilerle de bu şekilde buluşmasını doğru buldum.

‘Senden Sonraki Yağmurlar’ı aynı zamanda bir dinleyici olarak yorumlayacak olursan sendeki duygusunu nasıl tarif edersin?

Dediğim gibi, benim için albümden ziyade bir film olarak nitelendirebilirim.

Albümde Cem Adrian, Çağan Şengül, Eda Baba, Kemal Hamamcıoğlu, Mercan Dede, Halil Sezai sana eşlik ediyor. Bu isimlerin ortak paydası sen olmuşsun senin bu isimlerle bir araya gelme hikayeni öğrenebilir miyiz? Yani şarkı bittikten sonra mı onu yorumlayacak isim çıkıyor yoksa tam tersi mi?

Sevgili canım dostum Cem Adrian’ın bu yolda payı tabi büyük bende. Ama zaman içerisinde müzik elbet olacağı yere, ortak bir paydaya ulaşıyor. Olması gerektiği yere demek hatta daha doğru olur sanırım. Saydığınız tüm isimlerin kalpleri de bende ayrı olunca bu buluşma kaçınılmaz oluyor. Şarkılarda genel olarak aklımda bir tını oluşuyor ve kimin söyleyeceği, hissettireceği kendiliğinden ortaya çıkıyor.

‘Unutama Beni’ şarkısını bu albümde Halil Sezai ile coverlamışsınız. Acaba yeni coverlar da söz konusu olur mu?

Sadece sevgili Halil Sezai değil, Eda Baba ile olan ‘Mağusa Limanı’ düetimiz de albümde yer aldı. Yeni coverlar yapmayı evet düşünüyorum, farklı bir açıdan da dinlemek hoş olsa gerek.

‘Senden Sonraki Yağmurlar’ın melankolik, sisli ve karanlık bir havası var bu hissi yaratan biraz da piyanonun etkisi olabilir mi?

‘Senden Sonraki Yağmurlar’ evet melankolik ve sisli ama piyanonun büyük etkisi olduğu kadar, yaşamışlıkların da büyük bir payı var bu sis içerisinde.

Piyano çalmak senin için ne ifade ediyor? Piyanoyu bir duygu olarak tanımlamanı istesem bu hangi duygu olurdu?

Siyahın üzerindeki tozları almak olurdu.

Şahsi fikrim senin piyanonla Cem Adrian yorumu birleşince ortaya büyük bir duygu yoğunluğu çıkıyor? İkinizin müzikal birlikteliği konusunda ne demek istersin yeni şarkılar var mı yakın gelecekte birlikte yapacağınız?

Sevgili Cem Adrian’ın hayatımdaki yerini ve büyüklüğünü anlatabilecek ne bir kelimem, ne de bir cümlem mevcut. Sağlığımız daim oldukça yeni çalışmalar tabi ki kaçınılmaz bu duygu yoğunluğu ile.

‘Uzak’ şarkısında Mercan Dede’nin neyiyle senin piyanonun müthiş uyumunu dinliyoruz. ‘Uzak’ Mercan Dede’nin nefesiyle nasıl bir anlam kazandı sence?

Mercan Dede çok uzun zamandır ulaşmak istediğim ve benim için evrensel müzik adında her zaman büyük bir üstattı. Kanada ve Türkiye arasında muazzam bir yolculuğa çıktık kendisi ile. Kendisine teklifimi sunduğumda seve seve kabul etti ve duyduğunuz eser ortaya çıktı. Besteye kazandırdığı nefes zaten tartışılmaz bir sonsuzluk. Tekrardan teşekkürler kendisine.

Sezgin seni biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Müzikle olan bağın ne zaman başladı, bugüne kadar neler yaptın?

Müzisyen bir babanın oğlu olarak doğdum ve müzik kariyerim Mimar Sinan Üniversitesi ile devam etti. Üniversitenin son yıllarına doğru Cem Adrian ile tanıştıktan sonra kendime yeni bir yol çizme kararı aldım. Zamanla gelişen müzikal kimlik ve tecrübe ile albümler, tekliler, düetler devamını aldı. Yenileri de yolda. Ulaşabildiğim kadar dünyada tüm kalplere dokunmaya çalışacağım.