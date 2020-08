Şenay Lambaoğlu ‘Müzik İyileştirir’le Dinleyiciye İyi Geliyor

Sevgili Şenay Lambaoğlu seni tanıdığım ve de müptelası olduğum şarkın ‘Ah Ne Hoş’tu. Bu şarkıyla beraber hemen senin peşine düştüm ve aslında senin caz müziği yaptığını öğrendim ve hiç şaşırmadım. Çünkü çok sevdiğim bazı isimlerin caz kökenli çıkmasına alışkınım. Bizim caz müziğiyle bağımız biraz enteresan. Tam olarak hayatımıza nasıl konumlandıracağımızı bilemiyoruz gibi seviyor muyuz sevmiyor muyuz belli değil bu konuda bu türe biraz mesafeli gibiyiz. Bir caz müzisyeni olarak senin bu müzik türüyle ilişkin nasıl başladı ve sence gerçekten de caz müziği ve dinleyiciler arasında bir mesafe var mı? Varsa da neden var ve nasıl aşılır?

Müzikle dinleyici arasında mesafe olmaz. Mesafeyi kuran önyargılarımızdır. Ailemde Caz Müzik dinleyen kimse olmamasına rağmen küçük bir radyo sayesinde çocukluğumda bu müzik tarzıyla tanıştım ve hiç vazgeçemedim. Genç yaşlarda insan yeniye sanırım daha açık oluyor. Kültürümüzün dışında olsa da aslında evrensel bir müzik türünden bahsediyoruz ve caz su gibi her kalıba sığan, her müzik tarzında başka güzelliklerle kendini yenileyen ve anlatan bir müzik. Louis Armstrong’un çok sevdiğim bir sözü vardır “Dünyada yalnızca iki müzik türü vardır: İyi müzik ve kötü müzik” o yüzden tarzlara çok takılmadan kalbimize dokunuyor mu ona bakalım.



‘Müzik İyileştirir’ yeni single’ın. Müziğe bir saygı ve minnet şarkısı mıdır? Gerçekten de iyileştirir mi müzik? Bu şarkı nasıl bir ruh haliyle çıktı?

Müziğin her canlı için pozitif bir etkisi olduğu biliniyor. Müzik her koşulda bizi iyileştirir. Pandemi günlerinde eve kapandığınız günlerde müziğe sığınmak, şifa bulmak beni ayakta tuttu. Günlerin ve gecelerin birbirine karıştığı günlerde sazıma, sözüme döktüm duygularımı ve müzikle iyileştim.



‘Başka Türlü Bir Şey’ adıyla bir de cover albümü yaptın. Aslında bir saygı albümü de denebilir. Ruhumuzda iz bırakmış ‘Farketmeden’, ‘Sensiz Olmaz’, ‘Başka Türlü Bir Şey’, ‘Seni Düşünmek’ gibi şarkıları yorumlamışsın. Bu şarkıları seçmende ve yeniden yorumlamandaki nedenler ve sende bıraktığı izler neydi?

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olarak kimleri dinlediğim, ne okuduğum hep sorulurdu. ‘Başka Türlü Bir Şey’ albümü benim beslendiğim ilham aldığım usta şair ve müzik insanlarının kimler olduğunu anlatıyor aslında. Müzikal yolculuğumda önemli bir durak. İlk aşık olduğumda, ilk hayal kırıklığımda hep bu şarkılar yanıbaşımda oldu.

Karantina günleri izolasyon derken daha önce hiç karşılaşmadığımız durumları tecrübe ettik sen neler yaptın bu süreçte neler hissettin üretimine nasıl yansıdı bu yaşanılanlar?

En basit alışkanlıklarımın ne kadar değerli olduğunu hatırladım. Sıradan kabul ettiğimiz birçok şey aslında ne büyükmüş, önemli saydığımız şeyler ne küçükmüş aslında.



Yeni şarkılar var mı yakın gelecekte, mesela dinleyicilerini şaşırtacak tarzının dışında çalışmalar olabilir. Ya da içinde kalan yapmayı istediğin çalışmalar olabilir mi?

İçimde kalan her şey vakti, saati geldiğinde gerçekleşiyor. Yeni şarkılar elbette var. Yaşadığımı hissettiğim her an yepyeni şarkılara ilham veriyor, ben böyle nefes alıyorum.



Son olarak bize son günlerde en çok dinlediğin şarkıları ve de başucu şarkılarını söyler misin?

Son günlerde Gevende adında bir grup dinliyorum ve çok keyif alıyorum. Yazın bunaltıcı sıcağından kurtulmak içinse Erik Satie bana iyi geliyor.