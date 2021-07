Sena Şener’in ‘Benimle Yan’ Şarkısında Tutku Görünür Oluyor

Cevabın devamı röportajın içinde, sevgili Sena Şener sorularımı yanıtladı keyifli okumalar.

Sevgili Sena seni çok çok çok genç yaşında (tabi ki hala da çok gençsin yirmilerinin başındasın) Mahmut Orhan’la yaptığın bir dans parçası olan ‘Feel’ ile tanıdık. Hepimiz o parçayı çok sevdik ve dinledik. Yaklaşık 5 yıl önce herkesin merak ettiği Sena şimdi arkasında birçok başarılı solo ve ortak çalışma ile yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. Soru şu: O günlerden bugünlere sen hem müziğini hem de kendini değerlendirecek olsan neler söylemek istersin?

Öncelikle teşekkür ederim, akıllarda böyle güzel yer ettiysem ne mutlu. Evet, çok erken yaşta müzik yapmaya ve insanlarla paylaşmaya başladım, ergenliğimi sahnede yaşadım diyebilirim. Bu, karakterimin ve müziğimin şekillenmesinde önemli bir etken oldu. Yolun başından beri en büyük enerji kaynağım müziğe ve üretmeye duyduğum sevgi ve galiba bu kadar zamanda değişmeyen yegâne şey. Her zaman bu sevgiyle yola çıkmış bir genç oldum ama şimdi çaldığım sayısız konser, yıllar içinde ulaştığım milyonlarca insan, ürettiğim onlarca şarkıyla beraber hafif olgunlaşmış hissediyorum. Yazdığım her şarkı bir yaşanmışlık, mücadeleli bir süreç ve emek dolu. Önümde daha uzun bir yol ve edinmem gereken birçok tecrübe var ama baktığım zaman öğrenmiş olduklarımın ağırlığını hissedebiliyorum.

‘Benimle Yan’ 25 Haziran’da yayınladığın yeni şarkın ve şarkı tutkusuyla yakıyor. Bu şarkıda aşkta korkusuzca ve hesapsızca yanmayı göze alan biri var. Böyle tutkulu şarkılar yapan biri olarak sence günümüzde aşk biraz yara almış olabilir mi? Yani aşk hala bize inanıyor olabilir ama sanki bizim aşkla aramızda sağlıksız bağlar oluşmuş gibi ne dersin?

Aslında bu şarkıya ilham veren, hayatta gözlemlediğim yüzeysellik ve çabuk tüketme arzusu. Ben hiçbir zaman yüzeysel olamadım, her şeyi detayıyla ve yoğun yaşarım. Keza aşkı da öyle, zaten çok defa yaşanacak bir duygu da değil. İnsanların aşkı yaşamaktan korktuklarını ya da tanımından uzaklaştıklarını görüyorum. Zizek’in dediği gibi, insanlar “aşka düşüş” olayından “düşüş”ü atıp sadece aşkı yaşamak istiyorlar. Bir “tüketim” çılgınlığı. Pürüzsüz bir domates, dikenleri alınmış bir gül. Ama gerçek hiçbir şey dikensiz olmaz. Aşk sadece dikenden de ibaret olmamalı tabii, o tutsaklıktır. Nakarattan önceki kısımda tanımladığım gibi: “Savaşmak, sevişmek, dokunmak, sadakat, anlaşmak, keşfetmek, özgürleşmek…”

‘Sevmemeliyiz’i dinlerken hüzünleniyoruz içimiz acıyor ve bir o kadar da bağlanıyoruz şarkıya tabi senin vokalin de şarkının duygusunu daha da güçlendiriyor. ‘Sevmemeliyiz’in hikayesini merak ediyorum bu şarkının ortaya çıkmasına nasıl bir ruh hali eşlik etti?

“Sevmemeliyiz” “ağladığım gece yarısı”nın benimle dalga geçip bana güldüğünü hissettiğimde içime doğan bir şarkı. Öylesine beyhude gelmişti çabalarım. Hayatınızda değer verdiğiniz her kimse tarafından anlaşılmak çok önemli. İnsan olmanın garip bir sancısı anlaşılmak için kıvranmak. Hani mutsuzluk insanı özel hissettirir ya, sadece sen öyleymişsin gibi; herkes mükemmel bir uyum içindeymiş ve bozan senmişsin gibi kenara çekilirsin. İçin kendin olmaktan demlenir ve onu süzerek, hafifleterek sunduğun halinle bile demli gelirsin çevrene, işte öyle bir duyguyla yazdım.

‘Birden Geldin Aklıma’ ile Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları çalışmasında Tuna Kiremitçi ile birlikte söylediğin bir şarkı ve benim de çok severek dinlediğim parçalardan. Seni yine böyle ortak projelerde yakın zamanda dinleme olasılığımız var mı?

Teşekkürler. En son çok sevgili Cem Adrian’la ‘Yine Mi Yol’ şarkısını paylaştık. Şimdi bende gizli kalması gereken isimlerle ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz, heyecanla bekliyorum.

Tamamen dans parçalarından oluşan bir çalışma yapmayı düşünüyor musun? Bu sorunun esin kaynağı Mahmut Orhan’la yaptığınız ‘Feel’ parçasıdır.

‘Feel’ı yazıp seslendirdiğimde 17 yaşındaydım ve benim yapmak istediğim tarz müzik o olmadığından ayrı bir solo kariyer inşa etmeye başladım. Yine de ara sıra böyle çalışmalarda yer almaktan keyif duyuyorum. Bir albüm olmasa da önümüzde İlkay Şencan’la ortak çalışmalarımız olacak.

Sevdiğimiz müzisyenlerin çalma listelerini hep merak ederiz senin çalma listelerinde şu sıra kimler var?

Her zaman bir Jeff Buckley var, çok dinlemediğim bir şarkısına taktım şu sıralar: ‘Everybody Here Wants You.’ Beth Hart, Etta James, Alabama Shakes, Highly Suspects, Tom Waits…