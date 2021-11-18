Şarkılarda Romantizm, Aşk, Ayrılık Var Size Hangisi Lazım?

Akustikadam’dan ‘Çilek Kokan Yıllar’

Akustikadam, nostaljik rüzgarlar estiren yeni şarkısı ‘Çilek Kokan Yıllar’ı yayınladı. Şarkıyı dinlerken kendinizi bir anda Emek Sineması’nda film izlediğiniz hatıralarda bulabilirsiniz.

‘Aya Yaya Gidebilirim’, ‘Karavan’, ‘Bozcaada’ ve ‘Aşk Diye Bir Şey Yok’ gibi şarkılarıyla bilinen Akustikadam, sözü ve müziği kendisine ait ‘Çilek Kokan Yıllar’ isimli şarkısını alternatif müzik seven dinleyicilerle paylaştı. Güney Marlen tarafından düzenlenen ‘Çilek Kokan Yıllar’ın kayıt, mix & mastering’i Levent Büyük imzası taşıyor. Kapak fotoğrafı Musab Daud tarafından hazırlanan yeni şarkıda kullanılan elektrik gitar Veys Çolak, klavye ve basgitar ise Güney Marlen tarafından çalındı.

Doğu’dan ‘Sana Bir Şey Olmasın’ Yorumu

Müzik listelerine damga vuran birçok şarkının altında imzası bulunan Doğu’dan ‘Sana Bir Şey Olmasın’ yeniden yorumu tüm dijital platformlarda yerini aldı. Doğu, 90’lara damga vuran ve aranjesi de kendisine ait olan ‘Sana Bir Şey Olmasın’ şarkısını yeniden yorumlayarak dinleyiciyle paylaştı. Dönemin en çok dinlenen çalışmalarından olan ‘Sana Bir Şey Olmasın’ın sözü ve bestesi Cengiz Erinç’e ait.

1999 yılında Rafet El Roman aranjesi ile profesyonel hayatına başlayan müzisyen yüzlerce albümün de aranjörü, prodüktörü ve bestekarı olarak yer aldı. Doğu, 2005 yılında ‘Yaktım Gemileri’ şarkısı ile solistlik hayatına başladı. Sanatçının en çok sevilen şarkıları arasında “Yaktım Gemileri”, “Dönemem Asla”, Azer Bülbül ve Zerrin Özer'in seslendirdiği “Duygularım Darmadağın” bulunuyor.

Alex Tataryan & Seda Yüksel ‘Kum Taneleri’ İle Aşka Davet Ediyor

Alex Tataryan ve Seda Yüksel, romantik bir şarkı olan ‘Kum Taneleri’ ile doğrudan dinleyicinin kalbini hedef alıyor. Sözleriyle aşka davet eden ve müziğiyle dinleyicilerin ruhuna dokunan ‘Kum Taneleri’ tüm dijital platformlardan dinlenebilir.

Sözü ve müziği Alex Tataryan imzası taşıyan ‘Kum Taneleri’nin düzenlemesi, son zamanlarda sound yenilikleriyle dikkat çeken Genco Arı’ya ait. Alex Tataryan ve Seda Yüksel'in güçlü yorumu şarkının anlamını daha da güçlendiriyor. Tataryan ve Yüksel şarkılarıyla ilgili: “Hepimiz biraz hayal kırıklığı içindeyiz, kim bilir belki biraz da bencil. Ama içimiz tertemiz. Yaprak bile sıkılıyor tutunduğu, sarıldığı ağacından, biz suçu sonbaharda arıyoruz. Tıpkı sonbahardan sonra hemen yazın gelmediği gibi, her şeyin bir vakti zamanı var. Aşkın sonu ne olursa olsun kül ve duman olmaya değer. Tüm aşklar bir roman, hepsi birer zaman… İyi olan tektir her zaman, kötü deniz de kum taneleri kadar” ifadelerini kullandı.

Emirhan Derindere’den ‘Yorgun Mermi’

Emirhan Derindere yeni şarkısı ‘Yorgun Mermi’de kullandığı metaforla yorgun çıkılan bir ilişkinin sonrasından bahsetmiş. İşte bu ruh halleri hepimize çok tanıdık gelecek.

Emirhan Derindere 2021’in Haziran ayında çıkardığı albümü ‘Bu Akşam Sana İhtiyacım Var’ sonrasında yayınladığı ilk teklisi ‘Yorgun Mermi’ ile dinleyicilerle buluştu. ‘Yorgun Mermi’, merminin ilk hedefini delip geçtikten sonraki güçten düşmüş halini anlatan bir ifade. Sanatçı bu metaforu yorgun çıktığı bir ilişkiden sonra yeni bir şey için gerekli olan kişisel yeterliliği kendinde görememesi durumunu anlatmak için kullanıyor. Şarkının sound’u hem modern hem old school rock müzik elementlerini bir arada kullanarak, içten gelen ‘raw’, ve dinleyenin kendini kolayca ilişkilendirebileceği’ sözlerle desteklenip, karakteristik ve güçlü bir rock ballad ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.