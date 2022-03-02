Şarkılar Dertlere ‘Merhem’ Olmaya Devam Ediyor

Melike Şahin’den Merhem: İlk Konserler

Sesine ve şarkılarına bayıldığımız Melike Şahin, Merhem: İlk Konserler çalışmasıyla karşımızda. Melike Şahin, ilk solo albümü Merhem'in birinci yaşını bir live albüm eşliğinde kutluyor. Sanatçının Türkiye ve Avrupa'yı kapsayan Merhem turnesi kapsamında, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, Bostancı Gösteri Merkezi ve Zorlu PSM'de verdiği ilk konserlerden derlediği seçki 25 Şubat'ta dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Merhem: İlk Konserler adlı bu yeni live albüm, sanatçının çok sevilen parçalarının yanı sıra şimdiden dinleyici favorilerinden olmayı başarmış bir Firuze coverı da içeriyor. Melike Şahin, solo kariyerinin başlangıcından beri güçlü sesi, yalın ve vurucu sözleriyle dikkat çekiyor. Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum ve Tutuşmuş Beraber gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan Melike Şahin Firuze coverıyla da listelerimizin en sevilenlerinden olacak.

Evdeki Saat’in Yeni Teklisi Rüyadasın Dinleyiciyle Buluştu

Evdeki Saat’in ocak ayında yayınlanan ve yeni soundunun ilk ürünü olan Sarmaşık parçasını takip eden yeni teklisi Rüyadasın, 25 Şubat’ta dinleyiciyle buluştu. 2020 yılına damgasını vuran Uzunlar adlı parçası ile en çok dinlenenler arasında yer alan Evdeki Saat, Rüyadasın’da müziğin temposunu yükseltiyor. Sanatçının anlatımdaki melankoli ise baki kalıyor. Aşkı, ikilemleri ve çelişkileri konu alan Rüyadasın, ilişkilerdeki konforu ve zorlukları, ahengi ve çatışmaları, yakınlığı ve uzaklığı, kalıcılığı ve geçiciliği karşı karşıya getiriyor. Evdeki Saat bu parça ile ilişkilerde daima bir arada bulunan bu ikilemlerin, zaman ve mekanların da etkisi ile insanları sürüklediği rüyayı ve bir rüyanın her daim uyanmayı beraberinde getirecek oluşunun acısını işliyor.

Cem Belevi’den Bilmez Akustik

Cem Belevi, merakla beklenen yeni single’ı öncesinde bu kez de Bilmez’in akustik versiyonunu dinleyiciyle buluşturdu. Sözü ve müziği Cem Belevi’ye ait olan şarkının aranjesinde Osman Taşdaş imzası var. Cemiyet Gazinosu’nun Bilmez Akustik bölümünde sürprizler sürüyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Özen’in oturduğu klibin üçüncü bölümündeki konuğu İrem Derici oluyor. Cem Belevi’nin Bilmez Akustik isimli şarkısı, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Aslı Özer İlk Solo Projesi Hayatın İzleri’ni Yayınladı

Türkiye’nin başarılı caz-fusion gruplarından olan Cazzip Project üçlüsünde yer alan Aslı Özer, ilk solo projesi olan ‘Hayatın İzleri şarkısını müzikseverlerle paylaştı. Hayatın İzleri’nde kendi iç sesine yer veren ve sözlerini soru cevap tarzında yazan besteci, zincirlerini kırıp korkularından özgürleşiyor. Şarkının söz, müzik ve düzenlemeleri Aslı Özer’e ait. Projenin co-prodüktörlüğünü Ertuğrul Biber üstlenirken, şarkının mix’i Berk Kula, mastering’i ise Grammy ödüllü ve en son Adele'in 30 adlı albümünün mastering’ini yapan Randy Merril imzası taşıyor. Aslı Özer, şarkısında kendisiyle olan savaşını tüm samimi boyutları ile anlatıyor.

Oğulçet’in Yarımada’sı

Oğulçet, soul soundunu dark ve elektronik öğeleri birleştirerek yalnızlık teması üzerinden yeni hayatına başladığı yarımadası Urla’ya ithafen içinde yaşadığı içsel farklılıklar ve farkındalıkları dinleyicisiyle paylaşıyor. Şarkılarında kendinden yola çıkarak kendi yaşam öyküsünü anlatan Oğulçet “Yazdıklarımı bazen sadece kendim anlıyor olabilirim” dese de şarkılarındaki derin ifadeleri ile dinleyicilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkçe sözlü ambient, future garage ve soul elementlerini bir arada kullanan Oğulçet’in bugüne kadar tümü dijital platformlarda yayınlanmış olan ellinin üzerinde single’ı ve üç adet albümü bulunmakta.







Utku Barış Andaç’tan Prelüd & Sil Baştan

Utku Barış Andaç, klasik müzik dehası Frédéric Chopin ile günümüzün en sevilen kadın rock vokallerinden Şebnem Ferah’ı Prelüd & Sil Baştan adlı şarkısında bir araya getiriyor. Milyonların severek dinlediği şarkılara kemanıyla yeniden hayat veren Utku Barış Andaç, Prelüd & Sil Baştan adlı yeni çalışmasını sevenlerinin beğenisine sundu. Düzenlemesi Utku Barış Andaç’a ait olan şarkının mix & mastering’ini Ozan Sarıboğa üstlendi.