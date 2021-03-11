Ruhumuzu Saran Şarkılar

Batu Akdeniz'den ‘Unutmadım Bizi’

Batu Akdeniz şarkılarının ayrı bir yeri vardır bende. Batu’nun ‘Eksik’ şarkısı en sevdiğim aşk şarkılarındandır. Üretmeye devam eden Batu Akdeniz, söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi ‘Unutmadım Bizi’ ile yoluna devam ediyor. Bu şarkı ‘Yanlış Biriyle Doğru Hikaye’ ve ‘Eksik’ şarkılarının devamı niteliğinde.

Modern Türk Rock Müziğinin en parlak isimlerinden biri haline gelen Batu Akdeniz, Unutmadım Bizi hakkında şöyle diyor: ‘Unutmadım Bizi’ sözlerini aslında İngilizce olarak 2012 yılında yazdığım ve 8 yıl sonra sandıktan çıkararak Türkçe’ye çevirdiğim bir aşk şarkısı. Melodik yapısı ile bana 80’lerin slow şarkılarını hatırlatıyor. Sözleri itibari ile ise ‘Yanlış Biriyle Doğru Hikaye’ ile başlayıp ‘Eksik’ ile devam eden hikayenin son durağı, yani üçlemenin son halkası. Zehirli bir ilişki, ayrılığın kabul edilmemesi ve son olarak kaybedilen aşkın hiç unutulmaması. ‘Unutmadım Bizi’ işte bu son noktada duruyor. Daha soğuk, daha buruk ve daha melankolik.

Canozan’dan ‘Kalbimden Tenime’

Canozan, çalışmalarına başladığı indie-rock albümünün ‘Kalbimden Tenime’ adlı ilk single’ını müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Can Ozan, aranje ve mix’i Mert Kasap imzası taşıyan ve albümün duygusal parçalarından biri olan ‘Kalbimden Tenime’ye çekilen romantik klibin yönetmenliğini ise Can Özen üstlendi. Canozan’la yine bu köşe için yaptığım röportajda şöyle demiştim “Canozan gece uyutmayan duyguların şarkılarını yapıyor”.

‘Kalbimden Tenime’ ile tekrar görüyoruz ki Canozan gece uyutmayan duyguların şarkılarını çok iyi yapıyor. ‘Sar Bu Şehri’, ‘Toprak Yağmur’a, ‘Mutlu Olmak Zordur Derler’ onun çok sevdiğimiz şarkıları. Canozan şarkılarının kalpten tene ve sonrasında da tüm ruha yayılan duygusu insanı şarkının içine hemen çekiyor. Canozan dinleyicisiyle yepyeni çalışmalarla buluşmaya devam ediyor. ‘Kalbimden Tenime’ bir albümün de habercisi aynı zamanda. Heyecanla bekliyoruz.

Dolu Kadehi Ters Tut ‘Yangın’

Dolu Kadehi Ters Tut şarkılarını ayrım yapmadan seviyorum. Yine hazır onlar hakkında yazarken Dolu Kadehi Ters Tut, Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar albümünde söylediği ‘Duvar’ şarkısıyla da albümün en iyi yorumları arasına girmiştir. Dolu Kadehi Ters Tut üretmeye son hız devam ediyor, DKTT albümlerinin beğeni toplayan ilk single çalışması ‘Islansın’ın hemen ardından, ‘Yangın’ı dinleyiciyle buluşturdu. Sözü, müziği ve aranjesi Dolu Kadehi Ters Tut (Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay) imzası taşıyan ‘Yangın’ın illüstrasyon tabanlı klibinin tasarımı Yasin Arıbuğa tarafından yapıldı. DKTT yeni şarkılar çıkarmaya devam ediyor ve daha da devam edecek. Hepsini merakla bekliyorum.

Perdenin Ardındakiler & Mark Eliyahu ‘Uzaklara Savrulalım’

Alternatif pop müziğin güçlü ikilisi Perdenin Ardındakiler, Mark Eliyahu ile birlikte ‘Uzaklara Savrulalım’ isimli yeni şarkısında bir düet çalışmasına imza attı. Perdenin Ardındakiler, güçlü sözlere sahip şarkılarında Mark Eliyahu’nun kemençe performansıyla bir bütün ve etkileyici bir uyum sunuyor. Sözleri Doruk Ereşter’e, müziği Direnç, Mark Eliyahu ve Doruk Ereşter’e ait olan şarkının düzenlemesi Direnç tarafından yapıldı. Şarkının kapak tasarımı ise Ece Gauer imzası taşıyor. Perdenin Ardındakiler'in iddialı bir tarzla ve denemekten çekinmedikleri cesurlukla hazırladıkları yeni şarkıları ‘Uzaklara Savrulalım’, tüm dijital platformlarda.

Fatih Ocak’ın ‘İzler’i

Bugünlerde en çok dinlediğim şarkı kesinlikle Fatih Ocak’ın ‘Karala’ şarkısıdır. Dans edesiniz geldiyse açın ‘Karala’yı kendinizi müziğe bırakın. Son olarak ‘Cuma’ ve ‘Ertesi’ grubunda besteci ve gitarist kimliği ile müzik hayatına devam eden Fatih Ocak, ‘İzler’ ismini verdiği 3 parçalık mini albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendi deyimiyle “Bilerek ve isteyerek müziğimin evrilmesine izin verdim’ diyen Fatih Ocak, sadık kaldığı sert rock sound’larda yaptığı düzenlemelerinin yerlerini, radikal bir değişim ile elektronik soft rock tarzlarda düzenlediği yeni şarkılarına bırakıyor. ‘İzler’ albümünde bulunan tüm parçaların sözü, müziği ve düzenlemeleri Fatih Ocak’a ait.

Veys Çolak’ın Yeni Teklisi ‘NAZ’

Bugünlerde severek dinlediğim bir şarkı da Veys Çolak’ın ‘Naz’ı. Söz ve müziği Veys Çolak’a ait şarkı tüm dijital platformlardan dinlenebilir. Bugüne kadar birçok farklı isimle yaptığı düetlerini de dinlediğimiz Veys, üretmeye ve paylaşmaya hız kesmeden devam ediyor. Yeni çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyorum.

Dilan Balkay’dan ‘Parçalanmadan’

Dilan Balkay’ın ‘Parçalanmadan’ şarkısı da severek dinlediklerim arasında. Dolu Kadehi Ters Tut, Evrencan Gündüz, Canozan, Sedef Sebüktekin, Ozbi, Suha, Dilhan Şeşen gibi isimlere trompeti ile eşliğinden tanıdığımız Dilan yeni şarkılar yayınlamaya devam ediyor. Bir süredir kendi bestelerine ağırlık vermeye başlayan Dilan, 2019’da ‘Bizi Bir Ettim’ ve ‘Derken’ isimli teklilerini, 2020’nin Nisan ayında ise “Hepsi Kafamda” isimli teklisini yayınlamıştı.