Rock ve Rap Ruhu ‘Ölü Kral’da Bir Arada

Sevgili RockA rapçi Xir ile ortak çalışmanız olan Ölü Kral’ı 17 Eylül’de yayınladınız. Şarkıya bir de Ankara’da stüdyoda performans klibi çektiniz. Bu işbirliğinizin ve ‘Ölü Kral’ın hikayesini sizden öğrenebilir miyiz?

Aslında yaptığımız müzik tarzı gereği rap müzikle doğal olarak her zaman iç içeyiz ve çok uzun zamandır, özellikle bu şarkıyı yaparken aklımızda böyle bir düet yapma fikri vardı. Xir ile ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık ve o da şarkıyı dinledikten hemen sonra, “Tamam, ben varım!” dedi ve kendi sözlerini yazıp kaydetti. Hem biz hem de Xir jenerasyon olarak aynı döneme denk geldiğimiz için aslında bu tarz nu metal, rapcore çalışmaları seven insanlarız.

“Ölü krallar aklımı çaldılar” diyorsunuz, şarkıda bahsi geçen bu ‘ölü krallar’ kimlerdir?

Dünyada her şey tekelleşmeye doğru gidiyor ve her tekelin başında da kendini kral zanneden birileri var. Görünüş olarak parlak, canlı, gösterişli ama aslında kaybedecek çok şeyi olan, ruhen ölü insanlar. Bu insanlar kralcılarla birlikte her gün her şeyi çalmaya devam ediyorlar.

Rock ve rap’i bir arada kullanmak ortaya nasıl bir enerji çıkarıyor ve bunun dinleyici üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Bazen her iki türün dinleyicisi birbirlerine en hafif tabiriyle uzak ve mesafeli durmayı tercih edebiliyorlar. Bu iki türü birleştirip dinleyici tatmin etmek biraz zoru başarmak gibi ne dersiniz?

2000’lerin başına kadar söylediğiniz gibi bir mesafe ciddi olarak vardı. Ancak sonrasında bu sistem dışında kalmış iki kültürün birbirini daha iyi anlamasıyla birlikte bu mesafe günden güne kapandı. Özellikle yeni nesil artık bir taraf seçmek yerine sadece işin kendine ne hissettirdiğiyle ilgileniyor. Rock ve rap müzik birlikte kullanıldığında ortaya çıkan enerji hem bizim için hem de dinleyici için özellikle konserlerde çok daha dinamik ve heyecanlı oluyor.

2012’de Tarkan diskografisi içinde benim de en sevdiğim şarkılardan biri olan Ölürüm Sana’yı coverladınız ve şarkıya çekilen klipte Tarkan da yer aldı. Biraz geçmiş zamanla ilgili bir soru olacak. Bir Tarkan şarkısı coverlama fikri nerden çıkmıştı (iyi ki de çıkmış tabi) ve Tarkan’ın da klipte yer alarak finalize olan bu çalışmanın tüm arka planını bilmek isteriz. Çünkü esas hikaye o cover yapılıp o klip çekilene kadar ki tüm süreçte yaşananlarda ve konuşulanlardadır. Ve bu soruyla bağlantılı olarak yine bir Tarkan coverı ya da başka bir cover olur mu?

Biz konserlerde çeşitli yerli ve yabancı cover’lar çalıyoruz. Hatta bunlardan en sevdiklerimizi de stüdyo performanslarıyla YouTube kanalımızda ‘Setlist’ adıyla yayınlıyoruz. Ölürüm Sana da bizim çok eskiden konserlerde çaldığımız bir cover çalışmasıydı ve o zamanlar dinleyiciler bizden şarkının kaydını istiyorlardı. Biz de bu yaptığımız kaydı güzel bir şekilde kendimizi de anlatan bir mail içerisinde Tarkan’a ulaştırdık. Tabii ki yaptığımız çalışmaya güveniyorduk ancak hiç beklemediğimiz kadar hızlı bir geri dönüş aldık kendisinden. Bizi arayarak şarkının çok güzel olduğunu ve tam desteğiyle birlikte bize hediye ettiğini söyledi. Sonrasında bizimle stüdyoya girerek şarkının mix aşamasında da yanımızda oldu. Bu süreçte “Birlikte çok güzel bir iş yaptık. Haydi gelin bir de klip çekelim beraber!” dedi ve klibimize konuk oldu. Şarkı o zamanki televizyon ve radyo normlarına göre hem sertti hem de içinde rap vardı. Çok değil bundan 7-8 sene öncesine kadar hem yapım şirketi hem de radyo ve televizyonlar bu sebeplerden ötürü şarkıya mesafeli yaklaşıyordu. Ancak o dönemde bile yine en büyük desteği Tarkan verdi ve şarkının bu haliyle yayınlanmasını sağladı.

İlk kurulduğunuz 2005 yılından bugüne RockA’da neler değişti ve grubun güncel durumu nedir?

İlk günden bugüne kadar duruşumuzda ve yaptığımız müzikte hiçbir şey değişmedi. Sadece yıllar içerisinde öğrendiklerimiz ve hayat tecrübemizle birlikte eskiden ne yapmaya çalışıyorsak bugün daha iyisini yapıyoruz. Tabii ki konu müzik olunca hiçbir zaman bu ‘iyinin’ bir sonu yok. Ancak sürekli kendimizi ve müziğimizi bir adım ileriye götürmeye çabalıyoruz ve attığımız her bir adımda aslında kendimizi daha yetersiz ve bilgisiz hissediyoruz. İnsan öğrendikçe cahilleşiyor…

RockA’daki A acaba Ankara’nın A’sı olabilir mi? Buradan hareketle biraz isim muhabbeti de yapalım isterim aslında ilk isminiz olan Twister’ı değiştirip RockA yapıyorsunuz. Biraz grubunuzun o ilk günlerine dönüp oraları da anlatır mısınız?

2005 yılının Eylül ayında kurulmuş bir grubuz. O zamanlar Twister isminde punk tarzında müzik yapan bir gruba, vokalimiz Halil Özüpek davet ediliyor ve Halil’in girmesiyle birlikte grup hem ismini hem de yaptığı müzik tarzını değiştirerek RockA kurulmuş oluyor. Grubumuzun ismi bildiğiniz roka aslında. Biz içinde birkaç kelime oyunu yapabilelim diye bir tık değiştirerek RockA yaptık. A’sının büyük olmasının en önemli olayı ‘Rocka’ yerine ‘RockA’ yazınca görünüş olarak daha güzel durması. Bunların üstüne Rock, Ankara vs. gibi şeyler ekstra.

Temmuz ayında ‘Kül’ü yayınladınız 17 Eylül’de ‘Ölü Kral’ı bundan sonraki çalışmanız ne olacak ve ne zaman yayınlayacaksınız?

Önümüzde planı yapılmış 1 yıl var açıkçası. 12 Kasım’da Yağmurun Gölgesi ve 10 Ocak’ta Gökyüzünde Yandık isimli iki şarkı yayınlayacağız. Sonrasında özel bir konser hazırlığımız var. Bu konserin kaydı da hem Youtube’da hem de dijital müzik platformlarında olacak.