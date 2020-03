R.O & Konoba ‘On Our Knees’ Şarkısıyla Çalma Listelerimizin Vazgeçilmezi

Raphael Esterhazy yani Konoba besteci, aranjör, yapımcı yönleriyle komple bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor. Çocukluğundan itibaren müziğin içinde.19 yaşında İngiltere’ye taşınıyor ve orada bulunduğu 5 yıl içinde solo projesi Konoba’yı başlatıyor. İlk 3 EP'sini ve birçok video yayınlıyor. 2017'de Belçika'ya dönüyor ve ilk albümü ‘Smoke & Mirrors'ı çıkarıyor. İşte kariyerinin gerçekten o zaman başladığını söylüyor. ‘On Our Knees’, ‘I’m a Wolf’ ve ‘Smoke & Mirrors’ oldukça başaralı oluyor ve dünyayı gezmeye başlıyor.

Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan R.O & Konoba bizim de kadrajımıza girdi ve onları biraz daha yakından tanımak istedik. Belçika’dan Raphael Esterhazy diğer adıyla Konoba, sorularımıza verdiği cevaplarla kendileri hakkındaki merakımızı giderdi.

Mahmure: Öncelikle Oliver Rugi diğer adıyla R.O ile tanışma hikayenizi anlatır mısın?

Konoba: 10’dan fazla şarkıyı yeniden kaydedip kullandığım ‘Best of Belgium Mashup’ videosu Belçika’da çok popüler oldu. R.O bu videoyu görüp müziğimi dinlemek için soundcloud sayfama bakıyor. Bana bir mesaj gönderdi ve akabinde birlikte müzik yapmaya karar verdik. Bu işbirliğinden ‘On Our Knees’ doğdu.

Mahmure: ‘On Our Knees’ dünya çapında bir başarı yakaladı. Bu beklenen bir başarı mıydı? Sence ‘On Our Knees’ neden bu kadar başarılı oldu?

Konoba: Hayır, hiç beklemiyordum. Biz bu şarkıyı eğlence için yaptık. Bir arkadaştan birkaç gün içinde neredeyse sıfır bütçeyle video yapmasını istedik. Etiketi, tanıtımı, hiçbir şeyi olmadan yayınladık ve hiçbir şey beklemiyorduk. Bana o zaman şarkının 1 milyon görüntülemeye ulaşacağını söylenseydi mutlu olurdum. 50 milyonu aşmak delilik. Dinleyen ve paylaşan herkese teşekkürler.

Mahmure: Müziğe yaklaşımının değiştiği bir dönüm noktası var nedir o?

Konoba: Başlarda müzik yapma yaklaşımım oldukça standarttı. Gitarla oturup akorları, şarkı sözlerini ve vokal melodilerini yazıyordum sonra grubuma gösterip davul, bas, gitar veya başka şeyler ekleniyordu. Fakat Brighton'a (20 yaşında) taşındığımda ve üniversitede müzik prodüksiyonu yapmaya başladığımda, benim için her şey değişti. Elektronik müzik prodüksiyonunun nasıl kullanılacağını keşfettim ve James Blake gibi sanatçılar tarafından tamamen büyülenmeye başladım. İşte o zaman ikinci EP ‘Mind the Gap'i yaptım. Süper deneysel bir EP oldu.

Mahmure: Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da sahne alacaksınız. Ne hissediyorsunuz?

Konoba: Türkiye'ye geri döndüğümüz için çok heyecanlıyız. 2 yıl önce İstanbul'da konser verdik ve harikaydı. Bu sefer daha da fazla insan ve daha fazla enerji olacağını umuyoruz. Geçen seferden bu yana çok geliştik ve şovumuz daha da büyüdü, bunu Türk hayranlara göstermek için sabırsızlanıyorum. 5 günde 5 şehirde 5 gösteri yorucu olacak ve ne yazık ki ziyaret için fazla zamanımız olmayacak. Yine de, her gösterinin sonunda hayranlarla en az 1 saat zaman geçireceğiz çünkü bu bizim için çok önemli bir an, neredeyse şovun bir parçası gibi. Gösteri sonrasında hayranlarla buluştuğumuz her yerde akustik şarkılar çalıyoruz.

Mahmure: Yeni projeler var mı?

Konoba: Her zaman yeni projeler var. Bir sonraki solo albümümü bestelemeye başladım ve çok heyecanlıyım çünkü yaptığım ilk demolar gerçekten harika.