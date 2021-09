Onur Özaydın “Dans Ederek Dert Yanmak Müthiş Bir Şey” Diyor

Sevgili Onur Özaydın oyunculuk eğitimi aldın ve biz seni Hayat Sevince Güzel, Kalbim Ege’de Kaldı, Racon, Babam Sınıfta Kaldı, Uçurum ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi birçok sevilen dizide izledik. Şimdilerde de senin yaptığın şarkıları dinliyoruz. Müzikle bağın ne zaman başladı ve artık müzikle ilgili bir şeyler yapmalıyım dediğin an ne zamandır?

Çocukken etrafımdaki her şeyi elime alıp ritim tutarak kendimce bazı melodiler söylermişim. İlkokul yıllarında abimle çaldığımız orgu saymazsak, ciddi anlamda enstrüman çalmaya başlamam lise yıllarıma dayanıyor. Liseden beri yaptığım şarkıları artık insanlarla paylaşmayı istediğimi 2020 yılında fark ettim ve ilk teklimi çıkardım.

Sözü ve müziği sana ait ilk teklin ‘Tüm Şehir Emrinde’den sonra yine söz ve müziği sana ait ‘Naz Faslı’ ile üretim ve paylaşımların devam ediyor. Bundan sonraki şarkın ne zaman gelecek ve dinleyiciyi nasıl bir şarkı bekliyor?

Birkaç ay içinde yeni bir şarkı daha yayınlamak istiyorum. Üzerinde çalıştığım şarkılar var, prodüktörüm Serdar Öztop’la da bir araya gelip en içimize sinen şarkıyı seçip yola koyulacağız.

İkinci teklin ‘Naz Faslı’ ile dinleyiciyi masalsı, renkli eğlenceli bir dünyaya davet ediyorsun. Hatta teklinin kapağında uçan renkli balonlar masmavi bir gökyüzü ve gülümseyen bir sen varsın. Hem şarkının hem de şarkı kapağının hikayesini dinleyiciyle paylaşır mısın?

Şarkıyı yaparken, insanların duydukları ritme kendilerini kaptıracakları ama bir yandan da bu ritimsel hareketin içinde sitem ettikleri kişiye eğlenceli bir gönderme yapmalarını istemiştim. Gelen tepkilerle o yüzden çok mutlu oldum. Dans ederek dert yanmak müthiş bir şey.

Her iki şarkında da masalsı romantik bir hava var, sen kendi kişisel dünyanda nasılsındır, romantik misin? Masalları sever misin?

Romantizm denince akla gelen mumların çok yakınında sayılmam ama sevgimi her an hissettirebilmenin değerinin de farkındayım. Masalları kim sevmez ki, masallar her zaman iyi hissettirir. Gerçeğin ulaşamadığı çoğu şeye iki kelimeyle uzanıverir.

Seni oyunculuğunla tanıyanlar müzikle ilgili yönünü biliyorlar mıydı? İzleyicilerin dinleyicin mi oldu ya da yeni dinleyicilerin mi oluştu? Müzik yapmanı nasıl karşıladı seni oyunculuğunla tanıyanlar?

Yakından tanıyanlar müzikle haşır neşir olduğumu zaten biliyorlardı ama büyük kitlelerin ikisinden de haberdar olması biraz zaman alacak.

Oyunculuk ne alemde şu sıralar? Seni nasıl işlerde izleyeceğiz? Var mı yeni projeler?

Tiyatroyu hiçbir zaman bırakmadım, o hep hayatımda olacak. Şu sıralar Ay Yapım’ın YARGI adlı dizisinde oynuyorum. Çok güzel bir senaryo ve müthiş bir ekip. Eylül ayında seyirci ile buluşacağımız için çok heyecanlıyım.

Oyunculuk ve müzik ikisi bir arada nasıl gidiyor? Birbirlerinden rol çalıyorlar mı?

Şu an kardeş kardeş takılıyorlar. Birbirlerinden rol çalmaları mümkündür ama kavga etmelerine asla müsaade etmem.