Neşeli Bir Yalnızlık Masalı

Serenad Bayraktar’dan ‘Güneye Göçelim’

Serenad Bayraktar, özellikle bu soğuk kış günlerinde içimize ısıtacak yeni şarkısı ‘Güneye Göçelim’le karşımızda. Klipteki doğal ve renkli görüntüler şarkının mottosunu daha da güçlendiriyor. Serenad Bayraktar ‘Güneye Göçelim’le tarzındaki iddialı yükselişini sürdürüyor. Prodüktörlüğünü Genco Arı’nın üstlendiği ‘Güneye Göçelim’in söz ve müzikleri Mert Carim imzası taşıyor. Alternatif pop tarzındaki şarkısı ile hareketli bir duruş sergileyen Serenad Bayraktar, ‘Güneye Göçelim’ mottosu ile ön plana çıkarttığı çalışmasında günümüz rutinine karşı eleştirel aynı zamanda eğlenceli bir dil geliştiriyor.

Atakan Çelik’ten ‘Sakız Falları’

Atakan Çelik söz ve müziği söz ve müziği kendisine ait ‘Sakız Falları’ şarkısını dinleyiciyle paylaştı. Bugüne dek daha çok oyuncu tarafı ile tanıdığımız Atakan Çelik, müzisyenliğiyle de karşımızda. ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’, ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?’ filmlerindeki performansıyla tanınan ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin başarılı oyuncusu Atakan Çelik, ‘Sakız Falları’nı sevenlerinin beğenisine sundu. Düzenlemesi Cem Şahin’e ait olan şarkının, kapak fotoğrafları Kayra Çanakçı ve video klibi Behsat Veyseloğlu yönetmenliğinde çekildi.

Veys Çolak ve Melek Mosso’dan ‘Kimsenin Kimsesi’

Veys Çolak ve Melek Mosso düeti son dönem en dikkat çeken çalışmalardan biri. Şarkının isminden de anlaşılacağı gibi ‘yalnızlık’ tüm heybetiyle şarkıda karşımıza dikiliyor. Bugüne kadar birlikte birçok cover’a ve besteye imza atan Veys Çolak ve Melek Mosso ikilisini tekrar bir araya getiren, sözü ve müziği Veys Çolak'a ait ‘Kimsenin Kimsesi’ adlı parça 24 Aralık tarihinde tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yerini aldı. Şarkıda büyüdükçe yalnızlaşıp, insanlardan uzaklaşmaktan ve sonrasında kendine yabancılaşmaktan bahseden Veys Çolak, sözlerinde kalp kırıklıklarından dolayı kimseye yaklaşamayacak kadar yalnızlaşma duygusunu ele alıyor.

Esra Üçcan’ın ‘Masal’ı

Piyanist, besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle kendine özgü bir tarz yaratan Esra Üçcan, ‘Masal’ isimli yeni şarkısıyla müzikseverleri selamlıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının klibinde verdiği mesajlar ile de bu projesine bambaşka dokunuşlar kazandırıyor. Kulüp dizisinin müziklerini yapan başarılı müzisyenlerden Cem Ergunoğlu düzenlemelerde, Ender Akay ise mix ve mastering’te Esra Üçcan’a eşlik ediyor. Aynı zamanda sürdürebilir kalkınma mimarı olan Esra Üçcan, bu projesinde küresel ısınma ile başlayan felaket döngülerini takip ederek çalışmalarında gezegenimizi dilsiz bırakmamak için çevreci bir anlayışı hakim kılmak istiyor.