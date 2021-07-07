Ne Dinlesem Diyenler İçin Bir Yazı

Koray Candemir’den Yeni Şarkı ‘Kimileri’

Koray Candemir yeni şarkısı ‘Kimileri’ ile dinleyiciyle yeniden buluştu. Rock soundunu pop ve synth öğeleri ile birleştirerek yalnızlık teması üzerine yazmış olduğu ‘Kimileri’ 25 Haziran 2021’de yayınlandı. Koray Candemir, uzun süren sessizliğini 2020 yılında çıkan ‘İhtimaller’ ile bozmuştu. ‘Kimileri’ne animasyon bir de klip çekildi. Söz ve müziği Koray Candemir’e ait olan ‘Kimileri’ne Kargo’dan tanıdığımız Serkan Çeliköz synthleri ve aranjörlüğü ile eşlik etti. Kayıtlarını Cem Şahin’in yaptığı şarkının mixini Tarkan Gözübüyük üstlendi. Masteringi Güven Ersoysal tarafından yapılan ‘Kimileri’nin kayıtlarında davulları Kurban’dan tanıdığımız Burak Gürpınar çalarken, bas gitarda Cemre Kabaş, gitarlarda Cem Şahin’i görüyoruz.

Armageddon Turk Anadolu Lo-fi

Armageddon Turk, Anadolu türküleri ve anonim eserleri lo-fi hiphop, chillbeat soundlarda yorumladığı ‘Anadolu Lo-fi’ adlı ilk albümünü dinleyicinin beğenisine sundu. Albümden en sevdiklerim ‘O Yar Gelir’, ‘Gamzedeyim Deva Bulmam’ ve ‘Üsküdar’a Giderken’ oldu. Armageddon Turk albüm hakkında şunları söylüyor: Bu albümdeki tüm müzikler bizleriz. Tüm tarihimizle ilgili ve ilk zamanlardan beri bizleri bir arada tutan, her geçen gün birbirimize daha sıkı bağlayan melodiler. Duygusal ve kültürel anlamda kendimizi en güçlü şekilde anlatabildiğimiz anlar. Bunu kaybetmememiz ve gelecek jenerasyonlara küçük bir armağan olması için bu albümü kaydettik. Müziğin sonsuz gücüyle; güzel ve umut dolu bir geleceğin hayaline.

Orkun Tunç ve Zag Erlat’tan oluşan prodüktör ikili, pandeminin ilk karantina günlerinden beri üzerinde çalıştıkları albümün tüm prodüksiyonunu İstanbul ve Londra’daki evlerinde mobil olarak gerçekleştirdi. Albümde Kaan Çelik Metin(perdesiz/elektrik gitar), Ege Cengiz(trompet), Nevbahar Özel(kemençe), Nevcivan Özel(tar), Gonca Feride Varol(piyano) gibi önemli müzisyenler de ekibe eşlik etti. Albüm kapağı, Armageddon Turk’ün hayalindeki ‘pastoral ve futuristik bir dünyada saz çalan kız figürü’, illüstratör Beril İrman’ın çizimiyle ortaya çıkardıkları bir çalışma.

Yaşlı Amca’dan Yeni Şarkı ‘Hoş’

Yaşlı Amca’nın yeni teklisi ’Hoş’ video klibiyle birlikte tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Grubun dinleyicilerine daha önce bu köşe için yaptığımız röportajı da hatırlatıp ‘Hoş’a geri dönüyorum. Söz ve müziği grubun solisti Artun Özoğlu’na ait şarkının mix ve mastering koltuğunda ise Tahsin Güngör oturuyor. Yaşlı Amca yeni şarkısı hakkında şu cümleleri kuruyor: "Saf bir duyguyu etiketlemek kendi kendine bozulabilir, bu duyguyu tanımlamak onu hafife alabilir. Bir sevgili belirlemeden çok daha karmaşıktır, duygularımızı her zaman kelimelerle yansıtmak zorunda değiliz."

MadBad İlk Teklisi ‘Kargalar’ı Yayınladı

MadBad ilk teklisi ‘Kargalar’ ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Hip hop dünyasına giriş yapan ve dinleyiciyle şarkısını buluşturan MadBad, iki çocukluk arkadaşı olan Buğrahan Kırılmaz (Mad) ve Safa Yıldırım’ın (Bad) 2020 yılında Ankara’da kurduğu bir müzik grubu. İkili, ‘Kargalar’ ile yaşadıkları içsel farklılıklar ve farkındalıkları İskandinav mitolojisinden esinlendikleri karakterler üzerinden dinleyiciye anlatıyor. Şarkının klibi ise Çankırı ve Ankara’da bulunan, terkedilmiş iki farklı bölgede çekilmiş.

Paranoya’dan ‘Düşüncesizler’

Paranoya uzun zamandır bahsetmek istediğim gruplardandı ve nihayet o gün geldi. ‘Düşüncesizler’ şarkısında dikkat çekmek istedikleri konu da kadına şiddet. Davulcu Doğukan Somuncu ve gitarist Metin Yazıcı’nın 2019 yılında bir araya gelerek Türkçe Rock çatısı altında kurdukları Paranoya; ileri vokal Arda Deniz Yıldırım ve bas gitarist Görkem Özbaş'ın da katılımıyla son halini alıyor. Grup ‘Bir Ben Var’ isimli ilk parçasını 27 Ocak 2020 tarihinde yayınladı. 16 Nisan 2021 tarihinde yayınladıkları ‘Düşüncesizler’ şarkısında konu olarak özellikle kadına şiddet olmak üzere birçok toplumsal sorunu işlediklerini görüyoruz. Grubun yeni çalışmaları da önümüzdeki süreçlerde dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.