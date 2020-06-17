Nasıl Derler Bilirsin ‘Sevilmemişim’

‘Sevilmemişim’ ve ‘Sevmiş Gibi’ şarkılarınızı dinleyince dedim ki kendi kendime ne alıp veremedikleri var acaba sevilmemekle ilgili. Bu iki şarkınız farklı zamanlarda yayınlandı ve bana şöyle hissettirdi: Bir devam filmi gibi mi ama hayır bir devam filminden çok aynı konunun başka şekillerde anlatılması gibi. Hepimizin bir derdi var sevilmemekle ilgili sizin bu konuya yaklaşımınız nedir?

Sevmek/sevilmek insan doğasındaki en güçlü duygular. Bu duyguların güzel etkileri ne kadar kuvvetliyse, yıkımları da bir o kadar iz bırakabiliyor. Bu izleri de her yerde; bir şairin dizesinde, bir müzisyenin sözlerinde, bir işçinin ara ara çıkartıp baktığı bir fotoğrafta görmek mümkün.

‘Bil İstedim’ benim uzun zamandır en çok kullandığım ifade olabilir. Bu şarkıyı duyunca dedim ki ben bir şarkı yapabilsem adı kesinlikle bu olurdu. ‘Bil İstedim’in sizin için duygusu çıkış noktası nedir. Ben ‘bil istedim’ ifadesini kullanmak istediğimde karşımdakine söylemek istediğimi anlatmak istediğimi tam anlatamamışım hissiyle ayrı bir parantez açma hissiyatı yüzünden kullanıyorum. Size bu şarkıyı yaptıran duygu nedir?

‘Bil istedim’, çok büyük anlamlar yükleyerek söylediğimiz sözlerin aslında yalnızca bizim için o denli önemli cümleler olabileceğini, içinde biraz da ironi barındırarak anlatan bir ifade aslında bizim için. "Bil istedim, sen benim görebildiğim kadarsın" cümlesi kibirli bir söylemden ziyade, ülkemizden geçmiş değerli sosyolog Ulus Baker'in bir sorusunu okumam üzerine ortaya çıkmıştır. O soruda, "Birinin imajı onun kendisine mi yoksa o imajı görene mi aittir?" diye sorar. Bu şarkının var olmasına bu soru neden olmuştur.

Biraz da kendinizden bahseder misiniz birlikte müzik yapma süreciniz nasıl başladı isminizde bir dublaj havası var gibi isminizin hikayesi nedir?

2014 yılında, müzisyenlerin birbirleriyle tanışıp, istediği müziği yapabilmesine olanak sağlayan bir internet sitesi aracılığıyla tanıştık. Ardından kendi arkadaş/müzisyen çevremizin el atmasıyla grup son kadrosunu oluşturdu. Nasıl Derler Bilirsin'in üniversite yıllarında ilk adımlarını attığım zaman bir sinema öğrencisiydim (Alper Altıntaş-Vokal) ve o dönemde "neyi anlatmalı" sorusundan çok "nasıl anlatmalı" sorusu, yani üslubun önemi, müzikteki yeri hakkında bir takım düşüncelerim ve çalışmalarım vardı. Bu iki faktör birleşince Nasıl Derler Bilirsin ismi ortaya çıktı.

Kliplerinizde hep bir arabayla yollarda olma durumunuz dikkatimi çekti belli ki yollara düşmek konusunda hevesli bir yapıya sahipsiniz. Kliplerde hep yollarda olmanız bir tesadüf mü yoksa özel olarak istediğiniz bir şey mi?

Gitmek/uzaklaşmak isteği şarkılarımıza en çok sirayet eden duygulardan bir tanesi. Bu yüzden bahsi geçen şarkıların kliplerine de tematik yaklaşmak istedik.

Yine yukardaki soruyla bağlantılı bir soru aşk halleri bizi yollara mı vurur? Neden yollara düşürür bu duygular?

Herkes aşkı farklı hisseder ve farklı yaşar. Kimi insan olduğu yere çakılır, kimi insan kilometrelerce koşmak ister. Ama yolda olmak her zaman iyidir. İnsan varoluşundan bu yana hareket halindedir. Bu yüzden en güçlü duygularını da hareketle/devinimle dışa vurma eğilimi gösterir.

Son olarak yakın gelecekte yeni şarkılarınızı da dinleyecek miyiz?

Elbette. Hazırda yayınlanmayı bekleyen ve yeni kaydedilecek olan şarkılarımız var. Bunları arayı çok açmadan belirli aralıklarla yayınlamak istiyoruz.