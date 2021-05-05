Müzikte Üretim Hız Kesmiyor, Yeni Çalışmalar Art Arda Geliyor

Şekersiz'den 'Birini Bul Sakın Üşüme'

Şekersiz’in yeni şarkısı ‘Birini Bul Sakın Üşüme’yi bu aralar radyolarda dinleme imkanı buluyoruz. Ayrılık acısı yaşayanların sıkı sıkı sarılacağı bir şarkı olacak ‘Birini Bul Sakın Üşüme’ o belli oldu. Alternatif müziğe kazandırdıkları 'En Güzel Yaşımdı', 'Uzak Tuttum Kendimi', 'Yanımda Gülmedin O Kadar' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Şekersiz Grubu 'Birini Bul Sakın Üşüme' isimli teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Söz ve Müziği Yunus Emre Gök'e ait olan şarkıda ayrılık acısını atlatamayan bir adamın sitemi anlatılıyor.

Grup, şarkıyı "denk gelmen dileğiyle..." paylaştı. Mesajın ‘tüm eski aşklara’ olduğu belirtiliyor. Ne diyelim mesaj yerini buluyordur umarız. 2015 sonundan beri birlikte aktif müzik yapan Şekersiz, 2017 de ilk teklisini çıkardıktan sonra müzik üretiminden hiç kopmayıp düzenli aralıklarla yeni eserlerini dinleyiciyle paylaşmıştır. Tüm söz ve müziklerin grup vokali Yunus Emre Gök’e ait olduğu Şekersiz’in elektro gitaristi Kubilay Demir, bas gitaristi Eray Bala ve davulcusu Kazım Armağan’dır. Son olarak ‘Birini Bul Sakın Üşüme’ adlı şarkılarını 16 Nisan’da yayınlayan grup, 2021 yılı içerisinde toplam 7 şarkıyı dinleyicileri ile buluşturmayı planlıyor.

Şenay Lambaoğlu’ndan Hayat Defteri

Daha önce bu köşe için kendisiyle bir röportaj da yaptığımız Şenay Lambaoğlu yeni çalışmasını dinleyiciyle buluşturdu. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu, pandemi dönemi notlarını ‘Hayat Defteri'ne döktü. Sanatçının beşinci albümü olan bu çalışma Şenay Lambaoğlu'na ait sekiz parçadan oluşuyor. Her albümünde yeni bir sound ve yaklaşım yakalamaya özen gösteren sanatçı bu kez Hakan Kurşun (gitar, düzenlemeler), Eylem Pelit (bas) ve Volkan Öktem’den (davul) oluşan bir kadroyla yol almış. Albümün ilk dört parçası 30 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini alırken tamamı ise 21 Mayıs'ta dijital formatta yayında olacak.

Eda Defne’den ‘Dünden Kalan Masal’

Eda Defne, ‘Dünden Kalan Masal’ adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Eda Defne’nin ilk şarkısı ‘Dünden Kalan Masal’ın sözü ve müziği sanatçının kendisine, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait. Eda Defne, ilk projesindeki heyecanını ise şu sözlerle paylaşıyor: “25 yaşındayım ve küçük yaşlardan beri müziğin içindeyim. Aileniz de müzisyen ise zaten kaçış yok illa ki bu konuda adımınız oluyor. Lise döneminden beri şarkı yazmak ve söylemek kendimi, duygularımı en hisli ifade etme şeklim. Ve hayalim dünyanın her yerinde şarkılarımı, bu naif hisleri taşıyabilen insanlarla söyleyebilmek. ‘Dünden Kalan Masal’, üniversitede iken yazdığım bir şarkı. İlk göz ağrım o’dur.”







Taha Gürbüz’den ‘FİL’

İşte yine gönül rahatlığıyla dinleyin çok seveceksiniz dediğim bir çalışma var sırada. ‘FİL’i bugünlerde pek bir severek dinliyorum. Bağımsız müzik sahnesinden tanıdığımız Taha Gürbüz’ün, geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşturduğu ‘HASBELKADER’ ve ‘KUKUMAV KUŞLARI’nın da yer aldığı dört şarkılık EP’si ‘FİL’, 30 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Taha Gürbüz, yüksek ve orta tempolu şarkıların bir arada bulunduğu EP’sine adını veren şarkısı ‘FİL’ için hazırladığı söz videosunu da aynı gün yayınladı. ‘FİL’de, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ‘HASBELKADER’ ve ‘KUKUMAV KUŞLARI’nın yanı sıra yine synth sesler ile funk gitarların yer aldığı, Taha Gürbüz’ün kontrbas çaldığı, yüksek tempolu şarkısı ‘FİL’ ve bir ayrılığın ardından hatalarıyla yüzleşen bir adamın duygularını konu alan ‘MASAL OLDUM’ şarkısı bulunuyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz’e ait olan şarkıların tüm kayıtları home stüdyosunda tamamlandı. ‘FİL’de yer alan dört şarkının mix ve mastering’i Pinhani grubundan tanıdığımız

Eray Polat imzalı.