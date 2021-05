Mutlaka Dinlemeniz Gereken Yeni Şarkılar

Evrencan Gündüz’den ‘Sen de İnanma’

Evrencan Gündüz sahnedeki enerjisini çok sevdiğim isimlerden. İlk fırsatta canlı canlı izlemek istediğim sanatçıların başında geliyor. Yeni teklisi ‘Sen de İnanma’yı 2 Nisan’da yayınlayan Evrencan Gündüz, sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlenmiş.

Şarkıyı 2013’te 17 yaşında ve kalbi heyecan doluyken yazdığını söyleyen Evrencan Gündüz şarkının hikayesini şöyle anlatıyor: “Aşık olmak, sevmek gibi kavramları daha yeni deneyimlediğim bir dönemden geçiyordum. Etrafımdaki aşk hikayeleri, birbirini çok seven insanlar, sevip de bir türlü olduramayanlar, birbirlerine baktıkça içi gidenler ve benim gözlemleme fırsatı bulduğum o sevgiler, bana bu şarkıyı yazdırdı. Aslında ben bu şarkıyı yaşadıklarıma değil, yaşananlara yazdım. Ve yaşanılan her şeye hazır olması gereken bir kalbi anlattım. Birbirine bu kadar bağlı ve bu kadar çok seven iki insan, aslında farkında olmadan birbirlerine ne kadar zarar verebileceklerini anlatıyor Sen de İnanma.”

Son Feci Bisiklet’in Yeni Şarkısı ‘Bilirim’ Çıktı

Son Feci Bisiklet, yeni şarkıları ‘Bilirim’i 9 Nisan’da dinleyiciyle buluşturdu. Şarkının söz, müzik, mix ve mastering’i Arda Kemirgent imzası taşırken, düzenlemeler grubun kendisine ait. Kadıköy Özgürlük Park’ında; Derya Karadaş, Haki Biçici ve Son Feci Bisiklet grup elemanlarıyla çekilen klip, doğal görüntülere sahne olurken, klibin tamamı tek plan olarak kurgulandı. Yeni neslin en sevdiği gruplardan olan Son Feci Bisiklet özellikle 'Bikinisinde Astronomi' şarkısı ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 'Bu Kız', 'Modern Zamanlar', 'Pazar ve Ertesi' yine grubun çok sevilen şarkılarından.

‘Hard Reality’ ile Bangoverz Huzurlarınızda

Efe Yılmaz ve Mert Zeybekci'den oluşan elektronik müzik ikilisi Bangoverz, ilk single’ları ‘Hard Reality’i yayınladı. Melike Konur’un sesiyle eşlik ettiği ‘Hard Reality’ ikilinin gelecekteki çalışmaları hakkında da dinleyiciye fikir veriyor. Bangoverz, maNga’nın eski DJ’i Efe Yılmaz ve deep, tekno ve house müziği setleri ile sahip olduğu vizyonu ifade eden Mert Zeybekci tarafından 2020 yılında İstanbul’da kuruldu. Hedefleri de genel olarak EDM big beat ryhtme’lar oluşturmak olan Bangoverz, 2021 yılında daha birçok parça yayınlamayı ve online ve canlı sahnelerde performanslar vermeyi planlıyor.

Şenceylik ‘Kuyu’ ile Kederlendiriyor

Şenceylik, yeni teklisi ‘Kuyu’yu yayınladı. Dinler dinlemez etkisine girdiğimiz bir şarkı ‘Kuyu’. Sakin ama güçlü bir duygusu olan ‘Kuyu’ yalın bir ukulele ve vokal düetiyle, dinleyiciyi ağır ağır demlenen çocuksu bir kedere çağırıyor. Şenceylik (Eda Sena Şenceylan), Ahmet Ali Arslan ve Alican İpek tarafından kaydedilen ‘Kuyu’nun prodüksiyon ve miksi Ahmet Ali Arslan, masteringi ise Feryin Kaya tarafından gerçekleştirildi.