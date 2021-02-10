Mavi’nin ‘Karya Kayıtları’yla Bodrum’un Maviliklerine Açılıyoruz

Sevgili Mavi, dinlerken insana huzur veren bir çalışma olmuş ‘Karya Kayıtları’ eski şarkılara yeni bir bakış açısı yeni bir yorum. Ne değişti sende Gümüşlük’te yaşamaya başlayınca ve hangi duygularla yola çıktın bu çalışma için?

Açıkçası çok şey değişti. Üç seneye sığdırılmış ömürlük bir hesaplaşma, olgunlaşma, keşif süreci diyebilirim. Burada zaman da farklı akıyor, bazen daha yavaş, bazen daha hızlı ama asla düz bir çizgide değil. Katman katman, hem şimdini yaşıyorsun hem geçmişini, hem burada yaşamış bütün geçmiş uygarlık ve yakın dönem kişilerin enerjisini, buradaki kendi hatıralarını. Bodrum’la 35 yıllık Gümüşlük’le 20 yıllık geçmişim var sonuçta. Buranın beni savurduğu noktadan geçmişime bir bakış atmak istedim. Biraz da vedalaşmak bir dönem ile. Minik bir özet gibi. Müzikal olarak net bir sınıfa girmemesini de istedim, grileşmek bir nevi, çünkü bundan sonra yeni şeyler denemek istiyorum, belki artık o kadar sakin ve huzurlu biri değilimdir.

‘Karya Kayıtları’ için seçtiğin şarkıları neye göre belirledin?

3 şarkıyı kendi favorilerimden seçtim, 3 şarkıyı dinleyicilerin favorilerinden. Zaten proje benim kalbime en yakın şarkı ile başlıyor. Yıllar önce albümde yer almış ama hiç öne çıkarılmamıştı ‘Hiçedönük’, ona vefa borcumu da ödedim, artık önüme bakabilirim.

Şimdinin Mavi’si geçmişinin şarkılarını söylüyor. Şimdilerdeki Mavi nasıl bir Mavi ve ondan yeni şarkılar da gelecek mi?

Şimdilerde nasıl bir Mavi olduğumu sanırım ben de biraz yolda tanıyacağım. Pandemi sürecinde bahçede çalıp söyledik biraz, sanırım ilk olarak onları YouTube kanalımdan sizlerle buluştururuz, sonrasında yeni şarkılar var yolda. Single mantığında yayınlamak ister isek ilki Mart’a yetişecek şekilde. Ama tabii hayat, kader kısmet ve salgın hastalıklar.

‘Karya Kayıtları’nın kapak tasarımı Bodrum’u çok iyi ifade ediyor. Nasıl ortaya çıktı bu kapak fikri?

Salih Uygun eserlerini yakından takip ettiğim Bodrumlu bir sanatçı. Bütün yalnızlığı, üst üsteliği ve güzelliğini yansıtabilmek istemiştim. Öyle de oldu.

Bodrum’un ilham veren, sanat, edebiyat çalışmalarında etkisini gördüğümüz bir tarafı var. Gerek senin gerek müziğinin üzerinde Bodrum’un nasıl bir etkisi var?

Benim için her senesi, her beldesi ayrı bir anı, ilham ve eğitim. Kendi sesini bulmana çok faydalı. Başka seslere biraz kulağını tıkayabilirsen tabii. Daha da fazla övmek istemiyorum çünkü pandemi sonrası kalabalığıyla artık yaşam akamaz hale geldi buralarda. Bir sonraki projeyi Milas’ın bir köyündeki evimden yapmamak adına daha fazla ipucu vermeyeyim.

Gümüşlük’e yerleşmende en temel motivasyonun neydi mutlu musun bu seçiminde?



20 yaşımdayken buraya yerleşmek istemiştim. Hem yaş olarak biraz erkendi, daha doğrusu başkalarına göre erkendi “çok sıkılırsın kışın” demişlerdi. Oysa kolum dışarıda gezdiğim dandik kiralık arabam ve onun tek tük çektiği Yunan kanalları ile koyların tepelerinde gezmek bana cennet gibi geliyordu. İnsan herkesi kendi gibi sanıp fikri sorulmadan fikir veriyor, yönlendiriyor. Sıkılmazmışım meğer, ona emin oldum. Ve o zamanlarını yaşamamış olmaktan da pişmanım, ancak işte her şey doğru zamanda oluyor. 3 yıl önce buraya yerleşme hikayem de çok spontane gelişti ve çok çocuksu, masalsı, ilaç gibi bir yazı beraberinde getirdi. Belki de böyle olması gerekiyordu.