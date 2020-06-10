Mavi Gri Hem Mavi Hem Gri Duygularımızı Bize Gösteriyor

Röportajlarda grup isimlerinin hikayelerine ayrı bir önem ve yer veriyorum. Çünkü isimler onlara dair çok şey söyler ve gruba isim verilene kadar arka planda grup üyeleri arasında geçen konuşmalar da hep ilgimi çeker. Mavi Gri bana biraz melankolik duyguları çağrıştırıyor. Sözün özü önce isminizin dolayısıyla sizin hikayenizi merak ediyorum…

İsim koyarken gitaristimiz Yusuf’un önerisi ile ‘Mavi Gri’ adı beğenilmişti. Bunun kendisi için özel bir hikayesi vardı fakat aynı şarkılardan çıkarılan manalar gibi çok öznel bir konu olduğu için yalnızca bir açıdan şöyle özetleyebiliriz: ‘Mavi’ rengi gökyüzünü, geleceği ve pozitif duyguları, ‘Gri’ ise beton rengi sokakları, İstanbul’u ve biraz da negatifliği ifade ediyor diyebiliriz.

İlk şarkınız ‘Ben Sende Yandım’ı 2016’da yayınladınız ve milyonlarca tıka ulaştı. Bu beklediğiniz bir başarı mıydı, neler hissetmiştiniz ilk teklinizin bu kadar çok dinlenmesi diğer çalışmalar konusunda bir baskı yarattı mı üzerinizde?

İlk şarkımız olduğu için en toy zamanlarımızdaydık. Elbette buna bir şekilde başarı denilebilir fakat gerçek başarı için her şeyden önce istikrar gerektiğini düşünenlerdeniz. Hissettiklerimiz çok güzel duygulardı, henüz ilk çalışmamızla bu kadar büyük kitleye yanlışlıkla hitap etmiş olmak bizi bir nebze gururlandırmıştı. Diğer çalışmalar için herhangi bir baskıdan ziyade motivasyon sağlamış oldu bizlere.

‘İlkyaz Yağmuru’ albümünü 2018’de yayınladınız. ‘Ben Sende Yandım’ Mavi ve Gri olmak üzere iki versiyonla söylenmiş. Nedir aralarındaki fark anlatır mısınız?

Albümün üzerinde çalışırken ‘Gri’ versiyonu aranje ediyorduk. Fakat ilk dinleyenlerimizin bu şarkının ilk halini de isteyebileceklerini düşünerek ‘Mavi’ versiyon adında ilk parçamıza sadık kalarak bir kayıt gerçekleştirdik. Aralarındaki ufak bir tonal ve düzenleme farkları bulunuyor. Kişisel olarak ‘Mavi’sinden yanayız.

Bu sene başında ‘O Ben Olamam’ single’ınızla tekrar buluştunuz dinleyicinizle yeni çalışmalar da gelecek mi?

En yeni çalışmamız ‘Hayatım Leş’ isminde bir tekli, o da 11 Haziran’da piyasaya çıkıyor. Farklı bir çalışma olduğu için dinleyicilerimizi şaşırtacağımızı düşünüyoruz.

Hayatınızın tamamında müzik mi var yoksa başka şeyler de yapıyor musunuz?

Solistimiz Türkçe Öğretmeni, gitaristimiz Aşçılık okuyor, davulcumuz Diş Hekimi Teknisyeni fakat şu an kendisi askerde selam yollayalım buradan. Bas Gitaristimiz de bazen baristalık yapıyor. Fakat hayatımızda ön planda müzik yapmak bulunuyor, böyle mutluyuz.

Mavi Gri şarkıları gayet popüler (şarkılarınızı biliyoruz ve seviyoruz) ama sanki bir yandan da biraz saklanıyormuşsunuz tam da ortaya yeterince çıkmıyormuşsunuz gibi. Bu benim izlenimim yanılıyor da olabilirim. Siz katılır mısınız bu izlenimime? Acaba biraz daha çok görebilecek miyiz sizi?

Sadece bir tane video klibimiz bulunduğu için ve en önemlisi bağımsız çalıştığımız için biraz ortalarda görünmüyor olabiliriz. Çünkü bizi sevenler dışında kimse tarafından desteklenmiyor, pohpohlanmıyor ya da öne çıkarılmıyoruz. Açıkçası bundan rahatsız değiliz, zira bizi var eden ve yaşatacak olan yegâne varlık değerli dinleyicimizden başkası olmayacaktır. Bizi bugünlere getiren ve yine geleceğin kapılarını açan onlardır. Sevgili dinleyenlerimize ve bu güzel sohbet için sizlere teşekkür ederiz.