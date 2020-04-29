Madrigal ‘Seni Dert Etmeler’ de Güzel

Neyse ki paylaşmayı seven bir insanım da bu güzel şarkıları ve grubu herkes bilmeli ve dinlemeli diye düşünüyorum. Madrigal yaklaşık bir ay önce yeni single’ı ‘Seni Dert Etmeler’le dijital platformlardaki yerini aldı ve dinleyiciyle buluştu. Modern elektronik-indie soundu ile oryantal ezgileri birleştiren grubun şarkısı çok sevildi çok dinlendi ve de dinleniyor. Ne diyor şarkıda ‘Bazen Bana Gelir Gider Seni Dert Etmeler Seni Rüyalarımda Hapsetmeler’ bazen hepimize gelir ve dert ederiz birilerini ve rüyalarımızda hapsederiz. İşte boşuna Freud’a bir danışayım demiyorum rüyalarda çözüyoruz bazı mevzuları.

Biraz grubun evveliyatından bahsetmek istiyorum. Madrigal, 2007 yılı sonunda Kocaeli'nde kurulan ve 2010’da İstanbul'a gelen bir grup. Kendileri 2014’e kadar cover grubu olarak sahne alıyor. İlk şarkılarının içerisinde yer aldığı ‘Neden Diye Sorma’ isimli EP’yi 2015 yılında yayınlayan grubun diskografisi ise şöyle:

Neden Diye Sorma - EP – Mart 2015

Sonunda – Tekli – Nisan 2017

Yapboz – Tekli – Ocak 2018

Kelebekler – Tekli – Aralık 2019

Seni Dert Etmeler – Tekli – Mart 2020





‘Neden Diye Sorma’ isimli EP’de dikkatimi çeken yalanla bir dertlerinin olduğu hangimizin yok ki. Hem ‘Neden Diye Sorma’ hem de ‘Anı’ şarkılarında yalanla ilgili sözler dikkatimi çektiği için bu tespiti yaptım.

Kendimi dinlemekten alıkoyamadığım Madrigal şarkıları ise sırayla şöyle:

‘Kelebekler’, ‘Seni Dert Etmeler’ ve ‘Neden Diye Sorma’ ama neden diye sormayın ya da sorun her şeye her zaman bir açıklamam olmasa da buna bir açıklamam var. Çünkü ‘Kelebekler’ beni en çok içine çeken şarkısı ve dinlerken sadece şarkıyla baş başayım araya odağımı dağıtacak hiçbir şeyin girmesine müsaade etmiyor şarkının güzelliği. Ben bu şarkıda ‘Aniden kaybolup kendimi unuturum’ diyorum ve şarkıyı dinlemediyseniz dinlemenizi öneriyorum.

Bakın buralar daha çok değerlenecek Madrigal şarkılarını daha çok duyacağız umarım ki duyarız da. Onları birçok yerde dinleme ve izleme imkanı bulmak isterim. Bazı grupları sadece kendilerine saklamak isteyen özünde niyetleri iyi dinleyiciler de çıkın bu duygulardan güzellikler herkesle paylaşılmalı ki çoğalsınlar.

Son olarak sizlere grup üyelerini de tanıtmak istiyorum

Grup Üyeleri

Vokal – Akustik Gitar: Anıl Erdem Cevizci

Elektro Gitar: Ceyhun Kaan Karakaş

Bas Gitar: Kaan Alıcı

Klavye – Geri Vokal: Burak Emir Kamacı

Bateri – Geri Vokal: Sanlı Akgün