Listelerinize Layık Yepyeni Şarkılar

Özgün yeni şarkısı ‘Mümkansız’ ile listelere hızlı bir giriş yaptı. Bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan Özgün, ‘Mümkansız’ı dinleyiciyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Taha Gürbüz ve Lila ‘MASA’ya biten bir ilişkinin ardından her iki tarafın da yaşadığı duyguları koyuyor. Türkçe R&B müziğe yeni bir renk katan Aslı Sivri, ‘Yara’ isimli şarkısını dinleyicilerle paylaştı. 'Doğa İçin Çal' serisinin 12. videosu büyük ses getirdi. Genepop, ‘Sonsuz Bir Loop’ ile her neredeyseniz orayı bir dans pistine dönüştürmek konusunda iddialı.

Özgün’den ‘Mümkânsız’ Sevda



Özgün, 2021’i güçlü bir hit ‘Mümkânsız’la kapatıyor. Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan ‘Mümkânsız’ı dinleyicileriyle paylaşan Özgün, ‘Vefa’nın ardından yine aynı ekip ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Eda Berker ile yirmi kişilik bir ekiple çekimi gerçekleştirilen klibin görüntü yönetmenliğini Andaç Şahan, yönetmenliğini ise Burak Sesli üstleniyor. Özgün’ün on yedi yıldır müzik sektörüne kazandırdığı hit şarkılara ‘Mümkasız’ ile bir yenisini daha ekledi. ‘Mümkânsız’ın sürpriz bölümünde Özgün’e, şarkının aranjörü Gürkan Kömürcü eşlik ediyor.

Taha Gürbüz ve Lila’nın ‘MASA’sında Biten Bir İlişki Var

Şarkının konusu, bir erkek ve kadının kaotik bir ilişkinin ardından kaçınılmaz olan ayrılıklarını, kadının sessizce çekip gidişini ve adamın bu gidişi anlamlandırmaya çalışırken yaşadığı duygusu. İşte ‘MASA’daki duygu durumu budur. Sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz’e ait olan, tüm kayıtları home stüdyosunda tamamlanan ‘MASA’nın mix ve mastering’ini Pinhani grubundan tanıdığımız Eray Polat üstlendi. ‘MASA’nın kapak tasarımını ise İpek Şirin hazırladı.

Taha Gürbüz’ü bağımsız müzik sahnesinden tanıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında dinleyicilerle buluşan EP’sinin ardından, Taha Gürbüz, bir ayrılığı iki tarafın gözünden de anlattığı ‘MASA’yı müzikseverlerle paylaştı. Elektronik öğeler barındıran, nakaratta hareketli gitar yapısının duyulduğu şarkıda Taha Gürbüz’e yerli alternatif pop sahnesinin yetenekli isimlerinden Lila da eşlik ediyor. Taha Gürbüz’ün yeni teklisi ‘MASA’, klibi ile birlikte 10 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Aslı Sivri ‘Yara’ İle R&B Müziğe Yeni Bir Renk Katıyor

Türkçe R&B müziğe yeni bir renk katan Aslı Sivri, ‘Yara’ isimli şarkısını dinleyicilerle paylaştı. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Çarklı'ya, düzenlemesi ise Honey Wave'a ait. Farklı tarzıyla dikkat çeken Aslı Sivri, klipte de renkli dünyasından karelerle izleyici karşısına çıkıyor.

Genç şarkıcı, ilk projesi ‘Yara’ ile ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: '' Benim için şarkı yapmak, klibini çekmek büyük hayaldi. Yapımcım Emrah'ın beni ofise çağırdığı günü ve ilk konuşmamızı daha dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar bu noktaya gelebileceğimizi hiç beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Bu gerçekten sözcüklerle anlatılamayacak bir his. Şarkının çıktığı gün heyecandan her yerim titriyor, ayakta bile duramıyordum, aynı anda hem gülüyor hem ağlıyordum ve hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Umarım herkes çok beğenmiştir, daha nice projelerle karşınızda olacağız, beklemede kalın!''

'Doğa İçin Çal' 12

'Doğa İçin Çal' serisinin 12. videosu yayınlandı. İçeriği ve verdiği mesajla yıllardır isminden söz ettiren serinin yeni videosunda oyuncu Demet Evgar’dan menajer Çağlar Tavşanoğlu'na birçok isim yer alıyor. Yapımcılığı ve yönetmenliği Fırat Çavaş'ın üstlendiği projeye daha önce Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlü isim katılmış, aynı zamanda tüm şehirlerden genç sesler de yer almıştı. ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Kağızman’ Doğa İçin Çal 12’de söylenen eserler.

Genepop ‘Sonsuz Bir Loop’ İle Dansa Davet Ediyor

Genepop her neredeyseniz orayı bir dans pistine dönüştürmek konusunda iddialı. ‘Sonsuz Bir Loop’, son birkaç yılımızı özetleyen ruh halinin bir yansıması olarak, hayatımızda tekrara düşen her şeye, zorlayan ilişkilere ve yıpranan tahammül eşiklerine karşı Genepop’un herkese yaptığı bir dans etme çağrısı. Burç Demir, Erdal Akkaş ve Gizem Altun’dan oluşan, 2021 yılında kurulan pop üçlüsü Genepop, içimizi kıpır kıpır eden 70’ler disco funk’ın groove hissiyatına, 80’ler synthpop atmosferini ve 90’lar Türkçe Pop’un hep bir ağızdan ezbere söylenen coşkusunu ekliyor. İlk adımı ‘Sonsuz Bir Loop’ ile atan Genepop, yepyeni şarkılarla yola devam edecek.